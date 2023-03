Discurso de odio

La concentración oficial del 18 de marzo en el zócalo de la ciudad de México, convocada por el presidente con el pretexto de conmemorar la expropiación petrolera llevada a cabo por el general Lázaro Cárdenas hace 85 años, fue una gran puesta en escena como las que se hacían en la época dorada del PRI-gobierno con cualquiera de los presidentes de entonces, Luis Echeverría, López Portillo o el mismo Salinas.

Los cientos de autobuses estacionados en los alrededores, las bonitas mantas de apoyo al líder de la cuarta, los contingentes agrupados con sus respectivos monitores en función de diputados, senadores, gobernadoras, gobernadores y leales funcionarios burócratas, toda la fiesta de los incondicionales.

Un evento convocado por el presidente para que hable el presidente, para aplaudirle al presidente, para lanzar la línea política que marcará la agenda de los próximos meses; para hacer evocaciones históricas que pudieran interpretarse como señales de lo que será la definición del candidato oficial, decisión disfrazada de encuesta, que el presidente tomará en los próximos meses.

Parece ser que el presidente disfruta mucho recreando el ritual del tapado, hoy corcholatas. De ese famoso ritual se han escrito muchos libros, se han contado infinidad de anécdotas curiosas. Se decía que esa decisión del presidente significaba la máxima expresión del poder unipersonal del régimen priísta; era la cúspide del poder y el inicio del ritual de relevo. El presidente añora ese presidencialismo y se ve en ese trance como si se viera en la historia.

Hoy se recrea parte de esta parafernalia con muchas similitudes, con algunos matices, pero con una gran diferencia: en el pasado el ritual de la sucesión tenía como objetivo la continuidad del sistema, muerto el rey, viva el rey, todo cambia para que las cosas sigan igual; ahora el presidente busca la continuidad de su proyecto personal a través de un incondicional; aquí recrea al Maximato. #EsClaudia dicen.

En esa combinación de rituales, el tapadismo sucesorio y el Maximato, sazonados con el sello presidencial de la 4T escenifican la gran farsa del presente.

Otro ingrediente característico de la 4T lo constituye la campaña permanente de polarización y el discurso de odio. La mañanera juega ese papel, desde la tribuna de mayor influencia y de poder se decide quien es adversario del régimen y a partir de ahí se califica con diferentes adjetivos que van de conservador, facha, corrupto, farsante, entre otros. No importa si se trata del rector de la UNAM, del Consejero presidente del INE, de un prestigiado académico, de un antiguo aliado o de la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Si no estás de acuerdo con lo que la línea política emanada del líder, entonces eres adversario a vencer o acallar, previa descalificación mañanera.

En cambio, si eres de los que dan la hora a gusto del líder, sumiso seguidor, que se quiebra la cabeza para repetir el discurso emanado del púlpito mañanero para justificar la otra realidad, aunque no creas en ella, si antepones la lealtad por encima de la capacidad y de la razón, entonces el manto protector de la 4T te premia con el pasaporte de la inmunidad. En Morelos Cuauhtémoc Blanco y su banda de saqueadores, por ejemplo.

Entonces no es casual que, en la concentración oficialista del 18 de marzo, un grupo de salvajes tratando de quedar bien con el jefe, interpretando a su manera con una simplicidad que raya en la idiotez, el mensaje que han escuchado desde la mañanera en contra de la Ministra de la Corte, hayan decidido quemar una figura que representaba precisamente a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández. Lo que pasó es muy grave y puede ser solo una muestra de futuros escenarios de violencia que nosotros, los que defendemos a las instituciones y a la democracia no deseamos.

Al día siguiente el presidente trató de minimizar este hecho diciendo que en otras ocasiones se han quemado figuras de Peña Nieto, de él mismo y de otros. Como si fuera un tema de libertad de expresión, pero no, no es eso. La diferencia es que ahora desde el poder se incita indirectamente a la violencia, se insulta, se descalifica, se lanzan mensajes de odio. Con eso que su pecho no es bodega se lanza con todo el peso de su investidura.

Afortunadamente hoy en día las condiciones son diferentes, el tapado corcholata no es automáticamente el sucesor, es el adversario(a) a vencer de todos los que no queremos la continuidad de la destrucción.

Las instituciones, a pesar del bombardeo, son fuertes y resistirán el embate antidemocrático, finalmente confío en la participación mayoritaria de la ciudadanía que ya despertó y mostró su capacidad de movilización en todo el país. Sigamos adelante.

Hagamos que el intento de recreación del pasado autoritario quede como una farsa, lo que es.