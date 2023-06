A un año de la elección: primera parte

Estamos a un año para que se lleven a cabo las elecciones más grandes de la historia de México. El 2 de junio del 2024 vamos a elegir presidente de la República, nueve gubernaturas incluyendo la de Morelos, senadores y diputados al Congreso de la Unión, diputados al Congreso del estado, además de alcaldes y regidores.

La competencia se dará entre dos o tal vez entre tres: Morena y aliados, la coalición PAN-PRI-PRD y la incógnita de Movimiento Ciudadano si va a ir en alianza con alguno de los anteriores o se va solo con candidato propio.

Para septiembre o quizá antes, ya habrá salido humo blanco desde el balcón central de Palacio Nacional, se habrá editado una vez más la tradicional ceremonia del destape vía dedazo, disfrazado de encuesta por supuesto. Será muy interesante ver como Morena y el jefe máximo procesarán el tema y ver cual es el saldo final. ¿Se quedará Marcelo Ebrard tranquilo en caso de que sea Claudia o Adán Augusto, o intentará competir por MC y la coalición? En el caso contrario me queda claro que ni la jefa de gobierno ni el secretario de gobernación se atreverían a desafiar la decisión de su jefe en caso de favorecer a Ebrard. De las otras corcholatas mejor ni hablar, están fuera de la jugada presidencial.

En la decisión presidencial supongo que van a intervenir muchos factores, además de los internos, los externos, y sobre todo de las filias y fobias del presidente.

La estrategia de Claudia ha sido mimetizarse con el presidente en todas sus posturas, ya hasta habla igual y hace los mismos gestos. Ella va por el voto duro de Morena y por el voto Obradorista en particular. No le está hablando a otros sectores, se dirige al suyo; está pensando en agradar al único elector garantizando en el discurso la continuidad de la 4T, tal cual fue concebida por su mentor. Tiene como jefa de gobierno muchísimos recursos para difundir su imagen. Algunos que conocen al presidente muy bien me han dicho que es posible que a este le gustaría dejar en la presidencia a la primera mujer, su legado histórico más importante, tal vez.

Algo muy similar está haciendo Adán Augusto, quien hasta hace un par de años no estaba contemplado en la carrera presidencial pero que es de toda las confianza del presidente desde su juventud cuando ambos eran militantes priístas en Tabasco. Me parece que las posibilidades de este operan en función de la radicalización que asuma el presidente en los próximos meses que lo lleven a tomar decisiones más allá de la legalidad y que entonces requiera a un incondicional para operar lo que decida hacer. Decisiones que tengan que ver con la SCJN, el INE, los empresarios, medios de comunicación y periodistas, entre otros.

En el caso de Marcelo Ebrard está haciendo una fuerte campaña en redes, le está hablando a sectores más allá de Morena: empresarios, organizaciones, banqueros y ha cultivado relaciones internacionales muy importantes con Estados Unidos y otras potencias mundiales. El sabe que en ciertos grupos de derecha lo ven bien, igual otros grupos de centro democrático, y también desde luego en ciertos sectores del PRI, su partido de origen. Esta interlocución de Ebrard con sectores antagonistas de López Obrador puede operar a su favor o en su contra, dependiendo del humor de quien decide, su capacidad de llegar acuerdos con los adversarios puede no gustar en palacio para sus fines de continuidad ciega de la mal llamada 4T.

La mejor carta de Movimiento Ciudadano es el joven Luis Donaldo Colosio Riojas; en las encuestas aparece como el mejor posicionado de ese partido, en otras que lo colocan como candidato de la coalición opositora lo ubican competitivo. He hablado de este tema con gente experta y me dicen que esto aparece en los estudios de opinión, es como si un sector del pueblo de México sintiera que tiene una deuda histórica con el fallido candidato asesinado en Lomas Taurinas en 1994. Sin duda jugará un papel importante en la sucesión.

En la siguiente entrega hablaremos de la coalición PAN-PRI- PRD y los posibles aspirantes.