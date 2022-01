Jardines de México, ¿en Morelos?

Esta semana, para disfrutar más a nuestro nietecito Emmanuel, la Dra. Dulce M. Arias y su servidor fuimos a llevarlo a conocer una gran infraestructura morelense (incluyendo su rico calorcito) al sur-centro sur de Morelos, cerca de Tequesquitengo, denominado: Jardines de México (JM).

Si uno se mete a su página dice: "Nuestra esencia se concentra en la contemplación de la belleza de cada uno de los jardines temáticos y en disfrutar de la arquitectura que convive en armonía con elementos naturales". Nadie dijo que debería ser así exactamente, sólo de contemplación, especialmente tomando en cuenta que México es un país mega-diverso. Realmente no sólo podemos contemplar, sino gozar y apropiarnos del conocimiento, de manera divertida. Por cierto, en JM no se estimula el aspecto socio-ambiental. Y en un país como el nuestro, esto es fundamental.

En ningún momento pienso que lo que hacen en JM es algo malo. Qué bueno que existan este tipo de iniciativas, sólo que podría mejorar mucho para que no sea un elefante blanco más. Yo tuve la oportunidad de conocerlo desde que estaban en la idea (muy avanzada) de construirlo y lo logaron desde hace algunos años. Para optimizar su gran potencial, considero que deberían hacer algunas adiciones. Por ejemplo, hay relativamente pocas especies vegetales; hablando de árboles es necesario incluir muchos más, especialmente cuando JM está ubicado cerca de la ciudad de Cuernavaca, una de las dos ciudades más importantes de México en cuanto a esta condición. Estamos trabajando en la 2ª edición del libro Arboles de Cuernavaca que actualmente incluye más de 275 especies arbóreas en la zona urbana, más o menos la mitad son exóticas (no nativas de México y/o del estado de Morelos). En JM existe poca diversidad de árboles, solamente hay algunas: jacarandas (Jacaranda mimosifolia), Tulipán de la India (Spathodea campanulata), y el framboyán (Delonix regia), entre muy pocas especies exóticas. Lo mismo ocurre con especies nativas, la cosa es todavía más limitada porque sólo pude observar la parota (Enterolobium cyclocarpum), cuahulote (Guazuma ulmifolia), guaje rojo (Leucaena esculenta) y quizá una retama (Parkinsonia aculeata); párele, es todo. Por lo tanto, nadie dijo que JM sería un jardín de contemplación, exceptuando las especies morelenses; les falta muchísima diversidad de especies, y no es muy difícil incrementarla. Nada más pónganse a pensar que en Morelos hay reportadas alrededor de 3200 especies de plantas; de árboles existen alrededor de 380 especies.

Esto no implica traer a JM especies no atractivas. De hecho, muchas de ella son extremadamente llamativas, que crecen en los alrededores como el clavellino (Pseudobombax elliptipticum), tres especies arbóreas de cazahuates (Ipomoea), y especies de tepeguajes (Lysiloma), entre muchas otras. De esta última familia (Leguminosae) se han reportado para Morelos como 340 especies nativas, o sea como el 10% de las plantas de dicha entidad. Si existe alguna poderosa razón para no tener el nombre debajo de la planta, si puede tenerse en la tienda de souvenirs (p. ej.) un manual sencillo de las plantas que están en JM, con su localización en dicho jardín.

La exposición de "plantas tropicales" de JM es muy limitada, ya que hay muy pocas especies (principalmente orchideas), y -en la naturaleza- hay mucho más que eso; aprovechando el punto, realmente existe muy poca "amplitud filogenética" en JM; esto quiere decir que no existe una gran diversidad" de grupos, para aprovechar dicha información en aspectos muy importantes actualmente como la Educación para la Evolución.

Es decir, se le puede sacar mucho más "jugo" a este bello jardín para beneficio de los morelenses, los mexicanos, y en general de todos (en el mundo) los que amamos el fascinante mundo de las plantas.