Ivvoné López

Ulises Bravo ya se convirtió en el hermano incómodo del gobernador Cuauhtémoc Blanco, lo mismo que sucedió con Rodrigo Gayosso y Graco Ramírez. La ceguera del poder de los defeños, los llevo a cometer el mismo error que siempre han criticado.

El trato del presidente Andrés Manuel López Obrador hacía Cuauhtémoc Blanco ya no es el mismo de hace un año. El presidente se aleja cada vez más de Morelos por culpa del hermano incómodo, quien ha logrado dos objetivos: Dividir a Morena y meter en una crisis política al gobierno de su hermano.

El hijastro y el hermanastro están cortados con la misma tijera o cocidos por el mismo telar. Rodrigo Gayosso se tardó año y medio para derrumbar el gobierno de su padrastro, Graco Ramírez y Ulises Bravo rompió récord y en menos de un año mandó al abismo al gobierno de su hermanastro, Cuauhtémoc Blanco.

De todos es sabida la confrontación política que se libra al interior del gobierno, entre Víctor El Wero Mercado y Ulises Bravo. El primero representa y liderea al grupo económico del gobierno y el segundo al grupo político. Ambos se disputan el control del vació de poder que genera a diario Cuauhtémoc Blanco. En la siguiente entrega desmenuzaremos a los equipos y sus intereses.

El gobernador ya se definió y lo hizo en favor del Wero Mercado, a quien le ha entregado toda su confianza, por encima de su propio hermanastro. Política y económicamente, “El Wero” Mercado tiene mayor peso e influencia con el gobernador que el propio Ulises Bravo. Prueba de ello, es que el gobernador se está jugando el todo, por el todo, con su jefe de asesores.

Ulises Bravo no desaprovecha ninguna oportunidad para grillar ante el gobernador a “El Wero” Mercado y éste no da un paso sin huarache, para exhibir al hermanastro. El primero, no se cansa por señalar, públicamente, que Víctor Mercado es un corrupto. Y el segundo, no desaprovecha el momento para hacerlo ver como un desestabilizador del gobierno de su hermanastro.

Ambos tienen razón en sus acusaciones mutuas. En medio de esta confrontación hay una realidad insoslayable: Cuauhtémoc Blanco es rehén de las ambiciones desmedidas de ambos aspirantes políticos. Por cierto, no se descarta que está lucha de poder, se traslade a la candidatura de Morena por la presidencia municipal de Cuernavaca. Ahí seguramente se verán las caras y vamos a ver de qué cuero salen más correas.

Ambos se enfrascarán en la competencia por la alcaldía de Cuernavaca, porque es evidente que en Morelos la candidatura al gobierno del Estado se definirá por género. Es decir, será mujer la candidata morenistas. Hasta el momento las encuestas advierten que es la Senadora con licencia, Lucy Meza, encabeza la preferencia y la intensión del voto.

En la última encuesta -confiable- que alcanzamos a observar, Lucy Meza se ubica con 13 puntos por arriba de su más cercano competidor y hasta 20 puntos por encima de su más cercana competidora. Si hoy fuera la encuesta de Morena, no habría duda, Lucy Meza les gana.

Por esa razón y como todo un desestabilizador, Ulises Bravo no se cansa de golpear políticamente a la Senadora con licencia. Basta con observar la guerra sucia que se libra en contra de Lucy Meza para saber quién está detrás del golpeteo político.

La administración de las redes sociales y el número telefónico que usaron para enviar de manera masiva los whatssap, con contenidos negros, en contra de Lucy Meza, apuntan a Ulises Bravo.

La miopía política no los deja ver más allá. En lugar de construir y acordar con quien va arriba en las encuestas, la golpean. Acaso no les han dicho que entre más le pegue al puntero, más lo posicionas, más la subes en las preferencias. Ulises Bravo se equivoca de estrategia. En política hay una máxima, golpe que no tira, fortalece.

Ulises Bravo está, todavía, a tiempo de convertirse en un factor de unidad al interior de Morena. Aún tiene tiempo de construir acuerdos con todas y todos los aspirantes y de unificar a los grupos. Sino lo hace antes del seis de septiembre, entonces enviarán a un Comisionado del CEN de Morena, a poner orden en Morelos y a él lo desecharán.

Ulises Bravo está perdiendo la visión y su odio hacía Lucy Meza, lo está cegando. El hermanastro tendrá que recomponer, con diálogo y acuerdos, tiene que unificar a Morena, de lo contrario, pondrá en riesgo el cierre del gobierno de Cuauhtémoc Blanco y su futuro político. En consecuencia, se tendrá que regresar a la Ciudad de México, con una mano atrás y otra adelante.