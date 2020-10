¡Idiotas: el problema de México es la corrupción! Andrés Manuel construye un nuevo país

La alianza de Andrés Manuel con la mayoría del pueblo persigue entre otros objetivos que la corrupción no se atenúe, sino que se erradique.

Evidentemente Andrés Manuel edifica, no aniquila ni destruye; si bien en sus diferentes acciones el objetivo principal es exterminar la corrupción; ejemplos sobran día a día, y probablemente la razón de los medios masivos de comunicación que permanentemente lo atacan, es porque en las conferencias mañaneras han sido más que suficientes para dar respuesta de un gobernante que está permanentemente preocupado por el bienestar de México, los mexicanos y las mexicanas.

Andrés Manuel día a día fortalece la unidad con los mexicanos, para mejor transformar su realidad. Relevantes son los proyectos en vías de concretarse y que ya se han señalado fechas para su terminación, que todos coinciden en que estarán antes de que termine su sexenio en el año 2024. Para mejorar la infraestructura del país y crear nuevos empleos y caminos para el mejor desarrollo de México; tenemos como ejemplos el nuevo aeropuerto de Santa Lucía; el Tren Maya; la Refinería Dos Bocas; con inversiones billonarias para beneficio de México y de todos los mexicanos, sobre todo quienes menos tenemos; y en el pasado no tuvimos la oportunidad de alcanzar la educación a nivel superior. Andrés Manuel está creando las condiciones para que México crezca. Para que salga del subdesarrollo intelectual. Para que se acabe la opacidad en los manejos de los recursos multimillonarios; como está ocurriendo con los fideicomisos, que finalmente aun cuando la oposición en la Cámara de Senadores hizo aspavientos; no habrá parlamento abierto, y seguramente en unos días se consolidará la desaparición de los fideicomisos.

La voluntad política de Andrés Manuel tiene como objetivo principal beneficiar a todos los mexicanos; esa característica, esa voluntad política es la que diferencia lo que realiza el Presidente con los anteriores titulares del Ejecutivo Federal y sobre todo, por ejemplo doy el caso de Chihuahua; México -nada que ver con Andrés Manuel ni con el gobernante de Chihuahua- en el año de 1944 cuando se estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, hizo un convenio para que México proporciona agua a los Estados Unidos de las diferentes presas del país; eso fue el siglo pasado, de entonces hace 76 años se ha cumplido y se han llevado, porque el convenio tiene sanciones; podría traer consecuencias graves para el país, y evidentemente en Chihuahua, le han dado un enfoque electoral a un problema que es de abastecimiento de agua de un convenio internacional aprobado por el Senado de la República y que debe de cumplirse; por eso reiteramos en este caso, Andrés Manuel está obligado con el pueblo, y en el caso específico de Chihuahua a cumplir con los Estados Unidos, porque de otra manera caeremos en hipótesis muy graves de sanciones que serán peores que entregar el agua. Es evidente como dijimos al principio de este artículo, que se requiere una inteligencia elemental para darse cuenta que el problema fundamental, esencial, principal del país es la corrupción; que desde nuestra perspectiva calificaríamos ni siquiera como epidemia, sino como pandemia, semejante al coronavirus, que donde se escarbe; en donde se abra una puerta está la corrupción que viene de los últimos gobiernos como bien se ha dicho; y en este caso ratificar nuestra convicción, de que mientras no se abata y se elimine la corrupción México va a seguir padeciendo graves problemas derivados de los malos manejos que se hacen de los recursos; es evidente que lo que se ha recuperado en el sistema de Administración Tributaria; la Secretaría de Hacienda, y todo lo que esto implica, es muy importante para el país; pero como dijimos, y no es ninguna frase coloquial ni metafórica, así llamamos, idiotas, a quienes no se dan cuenta; no quieren ver; o no quieran aceptar que el problema principal de México es la corrupción; que es parte de la idiosincrasia de los mexicanos, y que hoy con los diferentes actos de gobierno de Andrés Manuel, esto está siendo erradicado del país.

CONCLUSIÓN

La democracia mexicana es una realidad. Andrés Manuel sigue luchando día a día por construir un mejor país; y será fundamental, esencial que desaparezca la corrupción para que el país coja otro rumbo y podamos tener una vida mejor todos los mexicanos.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com