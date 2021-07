Humanismo de Andrés Manuel

La sensibilidad, sus orígenes, su vocación de servicio, su vida provinciana, sus sueños convertidos en realidad, nos permiten ver en esta nueva iniciativa de Andrés Manuel, al demócrata, al humanista, al hombre que se preocupa por los mexicanos veinticuatro horas del día, y que con esta propuesta de que queden amnistiados quienes hayan sido torturados, quienes estén en etapa de la ancianidad a partir de los 60 años, y quienes en otra o cualquier otra circunstancia no hayan recibido una condena, sea imputable a sus abogados, a los malos jueces, a las pésimas leyes, nos permite nuevamente aplicar y felicitar efusivamente a Andrés Manuel, porque probablemente porque no es Licenciado en Derecho tiene una perspectiva distinta de lo que es en sí el ser humano, y de poder aplicar antes del 15 de septiembre estas disposiciones, sobre todo con el agregado de que sean delitos federales no graves.

También los gobiernos locales, los de cada entidad de las 32 que componen la República, deberán, siguiendo esta pauta, promover estas medidas de excarcelación a la brevedad posible.

Los números son impresionantes. Las personas que injustamente a pesar de los delitos que hayan cometido no han sido sentenciados, no es atribuible a ellos porque por ejemplo de un número de personas, en este caso 225 mil presos en números redondos, el 45 por ciento han sido objeto de todos los recursos, pero los jueces no han sido capaces de dictar una sentencia; desafortunadamente de este número, contra todo lo que se pueda pensar no son delitos del orden federal sino del fuero común, y éstos constituyen el 90 por ciento de los que acabamos de señalar. En esas condiciones es importante que este decreto de Andrés Manuel, para quienes están presos por más de 10 años, que se habla de mayores de 75, aún cuando en estos diferimos de esta hipótesis, porque en realidad, así como hay niñez, adolescencia, juventud, adultos y ancianos, desde los 60 años es conveniente que se les considere como tales, igualmente quienes son enfermos crónicos deben igualmente salir liberados.

Entre los que se van a beneficiar habrá presuntos responsables de delitos del fuero común y también del federal. Es evidente que una decisión de esta magnitud tiene pros y contras; inclusive personas a favor y otras que no lo están; empero en el mejor sentido del humanismo ninguna persona merece que se le torture; y si es polémico, como bien lo dice Andrés Manuel, hay que desterrar estas cuestiones de la edad media que son contrarias a lo que decíamos, el humanismo y los derechos humanos, sobre todo.

El Gobierno de Andrés Manuel ha liberado desde enero del año 2020 al mes de julio del 2021 aproximadamente 7 mil personas, que además están enfermos de Covid, ahora también se puede aumentar el número de beneficiados considerando las diferentes circunstancias. Andrés Manuel objetivamente ha señalado que la liberación de los acusados por delitos no graves se va a dar para los que teniendo 10 años en la cárcel no han sido sentenciados; igualmente adultos mayores, habla de 75 años o más, que sean presos en cárceles del fuero federal que tampoco hayan cometido delitos graves o de sangre deberán ser liberados; por otro lado los adultos mayores de 65, siempre en el supuesto de la ancianidad que tengan enfermedades crónicas, que tampoco hayan cometido delitos graves deben ser liberados; y finalmente quien esté preso en cárceles federales y que haya sido torturado y se pueda probar fehacientemente aplicando el protocolo de Estambul deberá ser liberados.

No menciono el caso de Vallarta y todas estas cuestiones porque es más enredadas; lo que reiteramos es el humanismo del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

CONCLUSIONES

Gobernar es preocuparse por los mexicanos. Es adaptar las leyes y si no las facultades del Presidente en un Decreto para que se beneficie a los mexicanos, que por deficiencias de los sistemas y las malas leyes y los pésimos abogados, y quienes a veces en la corrupción prefieren tener a sus defendidos en la cárcel para seguir cobrando, debe terminar. El caso de Israel Vallarta, Brenda Quevedo que hablaba de esta banda de secuestradores, Florence Cassez, todo esto deberá tener un tratamiento diferente.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com