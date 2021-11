Huexca: la planta termoeléctrica ya está funcionando

Estaba finalizando el sexenio del gobernador Marco Adame y del presidente Felipe Calderón, la Comisión Federal de Electricidad aún no había iniciado la construcción de la planta de generación eléctrica ubicada en el poblado de Huexca en el municipio de Yecapixtla en Morelos. Ni la barda perimetral habían hecho. Había un grupo de personas que se oponían al proyecto de la termoeléctrica de ciclo combinado y del gasoducto proveniente de Puebla y Tlaxcala, algunas nativas de Huexca y otras más de Temoac y Jantetelco. Uno de los principales líderes opositores venía de Puebla. Se dedicaba a tratar de juntar adeptos a su movimiento en los poblados por donde estaba planteado el trazo del gasoducto de gas natural. Su discurso plagado de mentiras y de imprecisiones tenía por objeto sembrar temor entre la población. Se decía que la planta iba a afectar a los productores del campo por el uso del agua del río Cuautla, algo totalmente falso. El agua empleada para enfriar las turbinas generadoras proviene de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Cuautla; ni de pozos ni del mismo río. Además el pago comprometido por parte de la CFE por el uso de esa agua residual, representa un importante ingreso para el sistema de agua y saneamiento de la ciudad y también para los productores del campo usuarios del río Cuautla. Esto permitirá, al menos en teoría, que Cuautla tenga dinero para ampliar, reforzar y mejorar su sistema de aguas y drenajes, y a los productores agrícolas la posibilidad de ir implementando tecnologías de riego para un mejor uso del agua para sus cultivos.

En Morelos iniciamos el gobierno el 1 de octubre del 2012, y para el día 23 del mismo mes ya habíamos generado las condiciones para iniciar la construcción de la planta. Se hizo una intervención social mediante el diálogo y el convencimiento. Tuvimos varias reuniones con la gente que se oponía y poco a poco los inconformes se fueron aislando y disminuyendo en número. En este tipo de conflictos siempre quedan personas que no aceptarán nunca razones ni argumentos. Algunos de ellos, hoy todavía andan en el tema. La duda que siempre me ha quedado en la mente es sobre los intereses reales que mueven los hilos de esos agitadores profesionales. Sin menoscabo de los defensores reales y auténticos del medio ambiente, me incluyo.

El gas natural hace una década era una opción muy económica y menos contaminante para producir electricidad, actualmente las condiciones han cambiado. El proyecto también contemplaba la llegada del gas natural vía gasoducto para alimentar industrias asentadas en Civac, en el parque industrial de Yecapixtla y en el de Cuautla, además de alimentar el transporte a través del sistema de transporte masivo llamado Morebús, y otros usos como el doméstico.

La planta se tenía que haber inaugurado en el periodo de Calderón, no se pudo, después se dijo que, a más tardar en 2015, tampoco se cumplió el plazo. A la fecha se dice que ya se encuentra trabajando, aunque no se ha inaugurado oficialmente. Al menos seis años de retraso, en los cuales la tecnología y las políticas mundiales para prevenir el cambio climático se orientan de manera decisiva hacia las energías limpias como la solar y la eólica, afortunadamente.

La generación eléctrica en Huexca sin duda es muy importante para satisfacer la demanda de energía del estado y de la zona centro del país. Su vida útil será de por lo menos de 20 años más, con la posibilidad de transitar hacia tecnologías más limpias.

Derecho de réplica : Andrés Remis, amigo personal y Secretario de Desarrollo Económico y Turismo de Cuernavaca, me envió una presentación de acciones y logros de su gestión. Debo reconocer que Andrés es un excelente funcionario en un gobierno que deja mucho que desear. La excepción confirma la regla. Mi reconocimiento sincero.