¡Hechos, no palabras!

Cansados del hartazgo de los partidos políticos, caracterizados por su mediocridad y alto índice de corrupción, han llevado al país al precipicio.

Quienes votamos por Andrés Manuel y que lo vamos a ratificar este 6 de junio, votando por MORENA-; para que nos siga yendo bien a los mexicanos y haya democracia auténtica en el país y en todos los niveles de gobierno; no atenuar sino eliminar la corrupción, -como ya está sucediendo- porque coincidimos con Andrés Manuel “las escaleras se tienen que barrer de arriba para abajo”; que desgraciadamente hemos estado en altos rangos de corrupción, lo que significa que es un mal endémico, está en todos los niveles de gobierno y de la iniciativa privada, y de los ciudadanos comunes y corrientes, porque tiene tantas caras la corrupción, que no podemos concretarnos sencillamente con decir que se robaron dinero, sino ir más allá del significado de esta palabra, porque quien no está capacitado para desempeñar un puesto determinado y lo acepta es corrupción; quien dada la edad promedio de los funcionarios de Andrés Manuel, han hecho una fortuna antes de formar parte de su gobierno, deben justificar lo que tienen como riqueza y saber por qué medios lo han obtenido; elegimos a Andrés Manuel para eliminar el paraíso de la impunidad en que han estado sumergidos todos los expresidentes de México, incluido quienes formaron parte del partido hegemónico y los que siguen, porque aquí queremos dejar claro, que es la esencia de este artículo, queríamos y lo logramos llevar a Andrés Manuel a la Presidencia de la República y darle un poder pleno, derivado de una acción democrática, no dictatorial, no de trampas electorales ni de arreglos “por debajo del agua”.

Queríamos un Presidente fuerte y democrático, y lo tenemos; no de la dictadura del PRI, ni la blandura de los otros partidos; hoy Andrés Manuel nos ha respondido; lo estamos viendo; ha hecho lo que sus predecesores no fueron capaces de realizar ni en seis años. Queríamos y lo logramos, tener un Presidente fuerte en el más amplio sentido de la palabra, con apoyo mayoritario en ambas Cámaras; y hoy tenemos que seguir respaldando esas acciones para que Andrés Manuel lo sienta, y pueda llevar acabo todos sus actos de gobierno.

CONCLUSIÓN

A diferencia de los expresidentes que siempre hablaban de planeación, Andrés Manuel gobierna con hechos. Debe resaltarse que Andrés Manuel actúa y ejecuta; no promete, no engaña, la frase común de que Andrés Manuel va a gobernar no tiene cabida en nuestra proyección y en este artículo. Exhorto a quienes me hacen el honor de leer esta columna, a sumarse, para que sus planes de gobierno sigan dando los resultados que estamos viendo continuamente, todos los programas sociales son muestras reales, que se pueden constatar, y como bien nombramos este artículo Andrés Manuel es de “hechos, no palabras”.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com