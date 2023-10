Con este hashtag la CNDH en los últimos meses ha tratado de animar procesos de reflexión sobre construcción de paz en nuestro país. En un México violento, donde cada año se cometen 32 mil asesinatos, donde el narcomenudeo ha crecido de manera alarmante, donde la violencia de género, antes que disminuir, aumenta y donde cada vez más territorios están dominados por el crimen organizado (según datos del índice de Paz 2023 del IEP), reflexionar sobre cómo construir paz se vuelve un imperativo.

La columna que ahora comienza a publicarse, tratará de recoger reflexiones y propuestas para avanzar en la construcción de paz en el país, y que ve este proceso de manera multifactorial, lo cual equivale a decir que la paz en México se irá abriendo espacio en la medida que muchos factores de nuestra realidad se transformen. Por otro lado, se centrará en las relaciones, que son las primeras que vienen dañadas por las violencias que padecemos, que adquieren en nuestra sociedad múltiples expresiones y tienen raíces muy hondas. De igual modo, la propuesta de construcción de paz buscará generar esperanza, en un momento donde la desesperanza campea. Intentará ser un espacio de diálogo, en medio de un ambiente polarizado que destruye los puntos de encuentro entre los diversos. La paz que aquí se propone no es la paz de los sepulcros, no es la de los caminos cortos que acaban por manifestarse como quimeras que como ‘pompas de jabón’ se disuelven en el aire, más temprano que tarde. Es una paz que le apuesta al largo plazo, como proceso que ha de ser sostenido por múltiples actores, por innumerables procesos y que se entiende como camino antes que como meta. Es una paz que incluye a todas y todos y que no deja a nadie afuera ni atrás. Es paz que compromete, desafía y cuestiona prácticas, actitudes, estructuras y sistemas.

La paz que México y Morelos requieren, desde esta perspectiva, será un trabajo continuado, sostenido y, podría afirmar fatigoso, que encontrará dificultades y resistencias de actores que apuestan por mantener el “status quo”. Es una paz que será cuestionada como ideal irrealizable, como propuesta que brota de buenas intenciones, pero ¡es una paz posible!

Todos hablamos de paz, aunque temo que tenemos comprensiones distintas de la misma. La visión que prevalece es aquella que identifica sin más la seguridad pública con la paz, en donde el deseo es que cesen las violencias directas y que vivamos como en años anteriores, donde Cuernavaca y Morelos eran más seguros. ¿Será que efectivamente nuestra convivencia era mejor? ¿O será acaso que otras violencias de esos tiempos las habíamos invisibilizado? Me preguntaría si la violencia de género no estaba ya presente en modalidades distintas, o si no vivíamos desde entonces muchas formas de discriminación y exclusión que no veían la luz. Ya desde entonces ubicamos también muchos elementos de nuestra cultura patriarcal, homófoba, violatoria de derechos e intolerante. Eran los tiempos de una sociedad mayoritariamente muda ante los atropellos, los cuales se experimentaban de manera estoica, con poca participación, con poco derecho a la palabra y paralizada por el miedo. Las violencias actuales, surgieron de un contexto económico, social y político que fue lo que les permitió desarrollarse, legitimadas por construcciones culturales que nos acompañan de generaciones atrás. Por eso, estoy convencido que la vuelta a un pasado “idílico”, no sólo es insuficiente sino que, nos cierra a la oportunidad de construir paz en este momento de nuestra historia.

Cuando pienso en paz, no me ubico en la línea del discurso que prevalece el día de hoy, en donde la apuesta es por la “pacificación”. Pacificar supone la presencia de un actor externo que, con la fuerza, intenta restaurar el orden en sociedades confrontadas. Los ejemplos en México y en el mundo demuestran que un acercamiento de esta naturaleza está destinado al fracaso, pues las causas que desataron la violencia no fueron atendidas y seguirán ahí para manifestarse de nuevo, con diversas formas, y de manera probable, con más intensidad.

Tampoco pienso en el mantenimiento de la paz: si por arte de magia los altos niveles de violencia se redujeran, no creo que la tarea de la sociedad y de la autoridad sea el mantenimiento de ese estado como si pudiera perdurar para siempre, cuando las raíces de los conflictos no son atendidas.

Más bien quisiera plantear que el desafío que tenemos por delante es CONSTRUIR paz. Este proceso de construcción de paz es multidimensional y de largo aliento. Mira a atender las causas de la violencia, pero también a atender los efectos que la misma ha dejado en la vida de las personas y de las comunidades. (Bercovich 2012). Es un proceso que contempla multiplicidad de actores, diversos enfoques, inversión de recursos, imaginación moral, tiempo, esfuerzo y voluntad política.

Es una paz que mira a la transformación de realidades estructurales y culturales profundamente arraigadas entre nosotros, condición sin la cual, no podremos aspirar a mejores niveles de convivencia. Comparto algunos elementos que me parecen fundamentales de esta visión de paz.

Me gustaría invitarte a la aventura de reflexionar sobre esto.