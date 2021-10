Hay sexismo en la basura. ¿En 2021?

Con respecto al manejo de los residuos sólidos (RS) no podemos decir que estamos peor que antes, sino igual. Y eso ya es un avance, ¿no?, mínimo no vamos para atrás. El titular en Morelos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) básicamente dice lo mismo que el anterior gobierno: “actualmente operan en Morelos 14 tiraderos a cielo abierto (TAC) que violan la norma para el manejo de la basura” y que los cerrarán para “darles un tratamiento adecuado a los RS en dos rellenos sanitarios (RSA) metropolitanos, los cuales serán los encargados de del manejo adecuado de los RS de toda la entidad”. Además, siguen diciendo que van a cerrar los tiraderos TCA, pero ni siquiera han abierto un nuevo RSA. Primero, lo primero, ¿no? Por otro lado, el gobierno actual sigue “argumentando” que no sirven los centros de valorización que tanto presumió Graco, los cuales costaron más de 200 millones de pesos, y que éstos se siguen vandalizando.

También es importante considerar los intereses de las personas que generan ingresos a través de basura, cuando dice el actual titular de la SDS que: “pueden generase descontentos y habría resistencia de algunos grupos que sobreviven de la basura que se deposita en estos tiraderos clandestinos”, incluso no descartó el uso de la fuerza pública. Sí que tiene razón el titular de las SDS. Por ejemplo, en el Bordo de Xochiaca en la CDMEX todavía tiene varios importantes retos. En ese sitio, es común que los trabajadores sean mujeres, ellas dicen que “es difícil encontrar empleo en otros lugares porque piden experiencia, estudios; muchos de estos requerimientos son de acuerdo a las posibilidades de los padres y, por lo tanto, es más fácil encontrar trabajos ahí (en este tipo de tiraderos) ya que argumentan que en otros lados son trabajos pesados, principalmente para los hombres”. Sin embargo, ellas dicen que “la basura es bien bendita” “nos vestimos y calzamos con mucha de la ropa y zapatos que encontramos, además de ahorrarnos ese gasto tenemos ganancias adicionales” mencionan. Muchas de ellas son madres solteras, pero orgullosas separando basura.

Es un hecho que los RS no han sido una prioridad en el gobierno anterior, pero tampoco lo ha sido en el actual, ni realmente para nuestra sociedad. Evidentemente no ha existido el interés en uno de los más graves temas ambientales de México y el mundo. No podemos entender cómo es posible que no sea un tema prioritario. Esta tendencia -además- la vemos con la supuesta “clasificación” qué se tiene en la entidad. Siguen sin hacer una clara distinción entre lo que es un abominable tiradero a cielo abierto, y lo que es un relleno sanitario.

Tomando en cuenta que ya van tres largos años de la actual administración ¿Será acaso ésta la misma tendencia? ¿Qué el tema de la basura no es importante? ¡Tal parece que no! Otra “razón” por lo cual este tema es ignorado es que no ven o no quieren ver la basura; y quizás sea porque ésta “no se ve” en la época de lluvias (más o menos a mediados de mayo hasta octubre) ya que la basura se encuentra “tapada” por la vegetación durante esta temporada. No, no quiero creer, especialmente porque los gobernantes de SDS deberían estar concentrados en su trabajo, que es principalmente el cuidado del ambiente.

Ojalá que pronto podamos llamarle RS a la basura; eso también denota no sólo como sea que están tratando ésta, sino su forma de ver este tipo de residuos. Sí, la basura deja de serlo cuando se hace un manejo adecuado de lo que desechamos los seres humanos. No debemos perder la fe. Actualmente la basura es simplemente un feroz contaminante que -con ciertos procesos- puede incluso convertirse (si hay la voluntad y el conocimiento) en una fuente importante de recursos económicos. Mientras sólo son deseos y fantasías, pero no hay nada claro, lamentablemente.

Desgraciadamente hay sexismo en la basura, muchas mujeres se ven “obligadas” a trabajar en esas condiciones cuando en México actualmente hay formas dignas para que las mujeres -y hombres- trabajen; particularmente con formas modernas a través de maquinaria y todo el equipo de seguridad para disminuir sustancialmente el riesgo de contaminación. Con esto se podrá eliminar la lacerante discriminación que todavía existe en muchas actividades del Homo sapiens. Evitemos el sexismo de… basura.