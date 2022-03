Hay que actualizarse ONG's,OSC's y activistas en Derechos Humanos

José Juan Conejo





Ya no basta con leer solo la constitución mexicana, lo de hoy son los tratados internacionales, lo refiere así en muchos foros de Derechos Humanos Miguel Carbonell,quien es Doctor en Derecho,

Autor de más de 80 libros de excelente contenido especializado en abogacía y coordinador y compilador de otras 62 obras incluyendo varias de ellas en temas de Derechos Humanos ( DD.HH.), investigador Nacional nivel III ( máximo nivel ) del Sistema Nacional de Investigadores, propietario de su propia firma de abogados y considerado por diversas personas y organizaciones como uno de los 10 más ilustres egresados de la UNAM; por ello siempre recomiendo que hay que actualizarse, hay que estudiar; así comienza nuestra entrevista con la Dra. en Derecho. Mayela Ruíz Madrazo, la cual realizamos con motivo del día naranja, evento conmemorativo que rescata todos los días 25 de cada mes durante todo el año y que pretende erradicar, la violencia contra la mujeres y niñas.

Es importante que las ONG's, OSC's y colectivos sociales hagan lo posible por constituirse legalmente, esto les da grandes beneficios al momento de poner en funcionamiento los mecanismos en las áreas de los DD.HH

por parte de los órganos no jurisdiccionales y esto mismo para algunos mecanismos de protección y prevención que existen por parte de nuestras autoridades mexicanas; la capacitación académica continua y actualizada en tratados internacionales en materia de Derechos Humamos (DD.HH.) tiene que ser en estos tiempos los pilares robustos de una correcta formación en los defensores y luchadores de los DD.HH., con ello tendrán grandes posibilidades de salir avantes en las diversas problemáticas que se les presenten. Existen bastantes Abogados y Abogadas que les he preguntado y en el transcurso de la carrera de derecho estudiaste la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la gran mayoría me contestan que no y cuando me piden asesorías o consultorías en DD.HH. las integrantes de colectivos sociales, Asociaciones civiles y Fundaciones, les preguntó ya estudiantes o leíste las recomendaciones de los comités de las Naciones Unidas..., me contestan no, no sabíamos que existía eso. Actualmente existen sentencias de la Suprema Corte, donde intervinieron comités de supervisión de DD. HH. Internacional de la ONU o de la OEA y donde los documentos emitidos por estos comités tienen fuerza normativa; de esta manera la Dra. Mayela nos da una explicación sobre la importancia de estar debidamente actualizada una persona que defiende los DD.HH. por medio de una organización o como activista; las herramientas legales existen y están presentes, hay que hacer uso de ellas, existen personas ( Lic. en Derecho) que tienen un grado académico, sin embargo desconocen esta parte, existen algunas activistas y defensoras de las mujeres y niñas que sufren de violencia, y únicamente dan uso de la constitución ya sea por falta de desconocimiento y en otras ocaciones por otros intereses que pueden ser hasta políticos, políticos partidistas, etc.

La Dra. Mayela Ruiz Madrazo ha tenido un amplio reconocimiento Nacional e Internacional por su especialidad en litigios estratégicos los cuales han dado grandes resultados positivos y de gran aporte a la ciudadanía, muy en especial a las mujeres que sufren de violencia, es una Abogada que no ha dejado de estudiar, ella la han considerado otras ONG's como una de las mejores Presidentas y representantes legales de Asociaciones Civiles en el trabajo de los DD.HH. de las mujeres,niñas y niños. Su ONG Uka Nuiwame nacida en Tepic,Nayarit, le ha dado expansión en Europa y en distintos estados del país, como es su nueva Delegación en Morelos, que este día 25 de marzo dio inicio actividades, la cual tiene el número de tel.777 629 90 35, Uka Nuiwame ONG en Morelos.