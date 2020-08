Hacia la reconstrucción

La muerte es terrible, sin que importe la cantidad de fallecidos en un momento o por una causa; pero hay algo en el número mil que podría hacer que las más de mil defunciones por Covid-19 registradas en Morelos, pudiera traer la transformación que nos es tan urgente. Borges refirió al número mil como un casi sinónimo de infinito, de ahí la magia en Las Mil y Una Noches. Georges Duby refiere al mil como el cierre, el final de algo, y eso explicaría las conductas piadosas o libertinas en exceso de los milenaristas creyentes del fin del mundo. Horrible pero cierto, las muertes por Covid-19 en Morelos llegaron al número que llama a la reflexión en dos extremos, el infinito (mucho más de lo que se puede contar o conocer); y el final de un ciclo, ése en el que la enfermedad nos importaba menos, en que los palurdos dudaban de su existencia y en que, lamentablemente, la mente podía barruntar por otros campos pese a la advertencia, la seguridad de que el destino del estado había quedado asociado a la pandemia, a la mala.

Porque los mil muertos, y los cientos de miles de damnificados (otra palabra terriblemente mágica por su cercanía con damnation), que la pandemia ha dejado en Morelos debieran ser suficientes para demostrarnos muchas cosas, entre otras, la dimensión colectiva de nuestra existencia que ya había advertido John Donne en el siglo XVI, “ningún hombre constituye una isla en sí mismo, cada uno es pieza del todo, parte del continente”. Cada uno de los muertos y de los agraviados por el virus es nuestro, y debiera hacernos dimensionar lo pequeña que es la práctica social y política morelense, lo insulsos que resultan los pelitos y escándalos en medio de la contundencia de una enfermedad que nos afecta a todos, que puede acabar con la sociedad. En medio de esta verdad infame, el eterno lío de los políticos, los tristemente renovados comportamientos gangsteriles de muchos notables (y otros no tanto) en el estado, serían insignificantes si no fuera criminal ocuparse en otra cosa que no fuera la recuperación del estado, una práctica que requiere de la reconciliación entre quienes, sudando calenturas ajenas, se han enfrentado a los otros.

Algo que ha hecho nuestra clase política es fragmentar y oponer a los morelenses (polarizar es la palabra de moda para el efecto); miles de ciudadanos han caído en la trampa que ha sido más que evidenciada por la tragedia del Covid-19. El impacto del padecimiento en la vida y las actividades de todos hace reflexionar sobre la urgencia de reconstruir la convivencia social, de reconocer la otredad como condición propia, de colaborar con la comunidad para construir un desarrollo conjunto. Sólo así puede superarse la crisis actual, y para ello han ayudado muy poco los pleitos políticos, la formación de facciones sociales, y concentrarse sólo en las formas de minar el respaldo de los otros; el tiempo completo de los morelenses debiera estar dedicado a las estrategias para recuperar la salud, la convivencia social responsable, el medio ambiente, las inversiones, el empleo, en general, recuperar el estado. Es momento de construir.





