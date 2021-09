Hacia el 2024: fe de erratas

En la carrera hacia el 2022 y 2024 (revocación y sucesión) entre la llamada 4T y los partidos políticos opositores se abre una brecha separando aún más ambos proyectos y facilitando pronósticos, hemos comentado la urgencia de un rostro nuevo o al menos definido que guíe en el camino al bloque opositor, una alianza bizarra pero actualmente muy necesaria, no se ven posibilidades por separado.

Andrés Manuel López Obrador se sigue apoderando todas las mañanas de las primeras planas de los medios impresos o digitales para bien o para mal, no fue la excepción con su 3er informe de gobierno, en ese contexto los partidos de oposición reaccionan para revertir una dura la realidad, el presidente (Morena no) les tiene anulada la capacidad de inserción de temas relevantes en la agenda nacional, con augurios nada halagüeños para los 3 principales partidos opositores.

Desgraciadamente para la democracia solo yerros han aportado últimamente, con voceros “descalificados” intentaron desvirtuar lo dicho por AMLO durante su tercer informe, así pudimos ver a Ricardo Anaya tratando de desmentir los logros presumidos de la presente gestión, algo que resulta complicado cuando se hace desde el misterioso sitio a donde literalmente huyó, en la lista de detractores se encentran personajes como el “jefe” Diego quien eleva el nivel de ofensas tratando de llamar la atención de la población joven que no lo conocía o de los mayores que tal vez lo habían olvidado, la larga estela de historias negativas de Fernández de Cevallos sin duda destruye la credibilidad necesaria para aportar eficazmente a la guerra política contra su eterno adversario, siguiendo el recuento semanal hay muchos actores, el expresidente Calderón opinando sobre la remoción de monumentos resultó apaleado en redes con su polémica estela de luz, Vicente Fox hablando de derechos humanos oculta bajo la alfombra Atenco y así sigue la interminable pasarela sin encontrar una voz con autoridad, reitero, urgen caras nuevas pero también lavadas.

En el desorganizado afán de jalar reflectores y robar cámara al ejecutivo, el PAN y el PRI cometieron una de las peores pifias políticas desde que decidieron abrazarse: Revelar simpatías con VOX, partido joven de la ultraderecha española, lo anterior en pleno mes patrio, cuando los sentimientos nacionalistas fingidos o reales están más acentuados (sin que eso signifique que existe un momento ideal para formar cualquier tipo de alianza con partidos extremistas).

La falta de un liderazgo real y directrices definidas, llevó a un bloque de senadores encabezados por un mal asesorado Julen Rementería a tomarse la foto junto a un controversial Santiago Abascal, líder Y fundador de VOX, el partido de extrema derecha más radical de España considerado como el resultado de una degeneración política añorante del Franquismo y el nacional socialismo hitleriano, Abascal, un político que seduce a varios sectores con su elocuencia e inteligencia es tachado en el viejo continente como sectario, xenofóbico, racista y fascista, pero si la foto y la invitación a la cámara alta no fuera suficiente como balazo en el pie, signaron un documento llamado “Carta de Madrid” en donde el líder político español vendió a los homólogos mexicanos a su enemigo imaginario, el comunismo.

El hecho no consiguió el respaldo ni siquiera de los partidos involucrados, hacer frente al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla no fue suficiente argumento, hay amigos incómodos y no es difícil distinguirlos, 16 panistas y dos despistados priistas no pudieron verlo.

Lo anterior fue material de regocijo para López Obrador quien no iba a dejar pasar el hecho para llevar agua para su molino, recientemente VOX había tenido fricciones con el Gobierno Mexicano en el marco de los 500 años de la conquista española, el pasado mes de agosto el partido español mencionó en su cuenta oficial “Tal como hoy hace 500 años, España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los Aztecas, orgullosos de nuestra historia” tal afirmación fue contestada por Alejandra Frausto, Secretaria de Cultura, que escribió “Y 500 años después, las culturas que pretendieron aplastar siguen vivas y fuertes, orgullo de México” con este antecedente, el presidente se refirió a la firma de la Carta de Madrid, tachando a sus adversarios de hipócritas y simuladores, calificándoles como “ultraconservadores y casi fascistas” mencionó a los “nuevos mejores amigos” del PAN con todos los calificativos que pudo recoger sin olvidar los escándalos que rodean al rey emérito de España, total leña para el fuego había.

Algo debió sonar en la cabeza de Rementería cuando sus propios correligionarios mostraron desaprobar su ocurrencia, el pitorreo del Presidente a los “abajo firmantes” debió enfurecer a más de uno, el senador panista dejó de presumir su experiencia en redes, Lily Téllez en un burdo intento de desmarque, negó su alianza a pesar de que su firma aparece en el documento, agrega estar en contra de la homofobia y racismo, las dos principales características de VOX.

Con una oposición extraviada, que le brindó a AMLO una semana redonda, el camino de Morena (a pesar de manifiestos errores en la forma de gobernar) se encuentra pavimentado, ya sea con rumbo para la democracia o el autoritarismo, nada bueno para el país resulta abonar tan poco a la oposición, en el libro que diariamente se escribe por parte de los partidos aliados contra el actual régimen, el encuentro con las cúpulas de VOX deber ser considerado en la fe de erratas, en el mes de la Patria, fuera máscaras, ¡Viva México!