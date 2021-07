Hacer política con fake news y víctimizándose

“Las clases medias… son muy susceptibles de manipulación”, (AMLO, junio 30, 2021) el presidente afirmó esto hoy, sustentado en un cartel o panfleto en español, al parecer difundido durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas con el propósito de luchar contra el “comunismo” al que este presidente de México estaba llevando al país, y firmado por “Confederación de la Clase Media”, antes de la segunda guerra mundial. Esto fue citado como antecedente de lo que ocurrió en aquel momento, la conformación de “un pensamiento reaccionario… muy parecido a lo de ahora… lo del comunismo, lo del sometimiento, la dictadura. Recuerdan lo que les dije que las clases medias habían apoyado a Hitler y… a Pinochet y que las clases medias habían apoyado a Huerta”. Para entender lo que sucede… Fíjense como se llama la organización: “Confederación de la Clase Media” Por eso es importante el tema, señala el presidente en su conferencia mañanera de hoy miércoles 30 de junio. Repasa ese cartel y entre otras de sus frases lee para la televisión: “Mexicanos: si no destruimos al comunismo, él destruirá nuestra familia” y agrega el presidente: “Se acuerdan de aquello de ‘la casita’… Si no ganamos la Cámara, vamos a perder el país…” y continúa con la lectura del panfleto de “la clase media” de la presidencia cardenista: “si no destruimos al comunismo, él destruirá nuestras ideas morales, nuestra civilización… para convertirnos en un rebaño explotado por líderes omnipotentes al servicio de extranjeros perniciosos.”

Entendemos, entonces, que todas estas expresiones del presidente en contra de “la clase media” tienen ese propósito luchar en contra de la conformación de un pensamiento reaccionario. Sin embargo, el tiro le puede salir por la culata, precisamente porque lo que está haciendo es tratar de adoctrinar al pueblo mexicano, en especial a la clase media, la verdad, tratando de manipularla bajo la premisa de que la clase media es muy susceptible de manipulación. O sea, aquello de que el pueblo es sabio y no se deja engañar, como el lo ha declarado en muchas ocasiones en las mañaneras, no es cierto para la clase media. ¿Entonces, qué pasó señor presidente? Parece que no hay que tomarlo muy en serio.

Humberto Eco ha analizado este tipo de manejo de los medios cuando Berlusconi era presidente de Italia, que podría aplicarse al presidente de México y me atrevo a decir, que pena, a lo que ha hecho hizo, el vergonzoso Donald Trump, cuando era presidente de Estados Unidos.

Humberto Eco sostiene que la técnica Berlusconi era hacer afirmaciones que eran provocaciones para que las críticas de la oposición redundaran en su beneficio, “Y tiene que hacer una provocación todos los días y mucho mejor si es inconcebible e inaceptable. Esto le permite ocupar las primeras páginas de los periódicos, encabezar los informativos y estar siempre en el centro de la atención.” Según Eco, “la provocación ha de ser tal que la oposición no pueda aceptarla y se vea obligada a reaccionar con energía. Conseguir provocar todos los días una reacción indignada de la oposición, le permi[tió] a Berlusconi mostrar al electorado que es víctima de una persecución.” (2007, 153) Este “victimismo” en contraste con el triunfalismo es, según Eco, una técnica básica, penosamente del populismo. Ahora se está haciendo con la nueva sección semanal de las mañaneras con “Quién es quién en las mentiras de la semana” para denunciar las fake news. Hoy que fue la primera semana, se evidenció como varios periodistas victimizan al presidente, con auténticas fake news, que contradicción ¿no le parece?, donde efectivamente se muestra que algunos de esos ilustres periodistas inventan “verdaderamente” hechos y noticias falsas que terminan victimizando al presidente y con eso benefician al presidente. ¿Recuerdan ustedes el uso controversial, completamente provocador, del gran mentiroso Donald Trump? Utilizando fake statements and facts [afirmaciones y hechos falsos], como aquella afirmación de que le robaron la elección por la presidencia de los Estados Unidos, para presentarse como víctima. Y lo peor que millones de personas, manipuladas con mentiras y una victimización falsa, siguen luchando por él. Hacerse la víctima por los políticos, funciona aquí y en otras partes del mundo, lo mismo en Italia con Berlusconi que en Estados Unidos, y es una forma de hacer política para sumar electores, no importa si se hacen afirmaciones bárbaras y aunque se contradigan: el pueblo es sabio y no se deja manipular, pero la clase media es muy susceptible a la manipulación y apoya la corrupción. Son solo provocaciones sin sustento en evidencia, se hacen simplemente para provocar, victimizarse y buscar adeptos.