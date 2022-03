Guerras, dictaduras y mujeres

Esta semana murió William Hurt, el protagonista de la película El beso de la mujer araña. Novela del argentino Manuel Puig, quien por cierto vivió aquí en Cuernavaca. Puig escribió esta novela en el exilio, cuando su país atravesaba por la terrible dictadura. En ella podemos apreciar los horrores por lo que atraviesan los detractores del poder y el sufrimiento de los homosexuales en esos regí-menes absolutistas.

Irónicamente, hace poco más de cien años, la situación de Rusia era verdaderamente desoladora después de la Primera Guerra Mundial, y las mujeres salían a la calle para exigir pan y paz, como podría suceder ahora mismo si llegara a existir una crisis alimentaria mundial por el capricho de un solo hombre que vive de las glorias del pasado. No olvidemos que en la época de Stalin murieron más personas en Siberia que en el holocausto mismo.

Muchos rusos están siendo encarcelados por no querer que haya guerra. Aquí las y los zapatistas han realizado silenciosas jornadas desde San Cristóbal de las Casas hacia la Ciudad de México en contra de las guerras por los intereses capitalistas que "hieren matan y destruyen la vida", según dicen sus pancartas, debido a la invasión de Rusia a Ucrania, dejando en claro que la movilización es no sólo en contra de esta guerra, sino contra todas las guerras, como muchos lo pensamos.

Sabemos que Putin, además de haberse anexado Crimea, ha desbancado cualquier oposición en su país; la sociedad civil ha sido minimizada, personas asesinadas, encarceladas o en el exilio, y una inexistente libertad de prensa.

Ucrania, que él no considera un país libre y soberano, sino parte de la antigua Rusia aunque la ma-yoría de los ucranianos no estén de acuerdo con ello, era la pieza faltante para lo que él considera su legado, como así lo anhela todo dictador ególatra, pero no sería de dudar que después también siguiera con los antiguos países rusos que ahora viven felizmente fuera de ese opresivo régimen, y no es que se esté plenamente a favor de Estados Unidos, pero de esos dos bloques de poder resul-ta que la historia muestra que se "vive" mejor en uno que en el otro.

Ese hombre, que pareciera querer regresar a los tiempos de la guerra fría que hacía temblar al mundo entero durante gran parte del siglo pasado, había logrado poner a Rusia nuevamente en el "mapa" de las grandes economías y, de alguna manera, su temeraria filosofía ha llegado a nuestro continente. Pero nosotros somos "diferentes" porque no pertenecemos a esas "razas blancas do-minantes", y si aceptamos este "teatro de marionetas de tercer mundo", como así nos ven, algún día lo pagaremos caro. De ahí que preocupan los grotescos comentarios xenófobos de Donald Trump en función de la frontera con México. Peor aún, la falta de reacción gubernamental de nuestro país y la igualmente grotesca respuesta que se le dio al parlamento europeo por defender la libertad de los periodistas que están siendo asesinados.

El arte, la música y la literatura rusa son, tristemente, las que han sido severamente castigadas en Europa para presionar al presidente ruso. Cursos de Dostoievski, óperas de la Netrevko, en fin, todo cancelado.

No olvidemos que durante estos conflictos las mujeres son las tomadas como motín de guerra, son las violadas, son las que tienen hijos de los invasores, son las que cuidan, alimentan y vuelven a construir lo derruido por esta violencia patriarcal siempre expansionista desde los primeros tiempos en nombre de sus reyes y sus creencias y que, durante cualquier dictadura, han sido convertidas en máquinas reproductoras de hijos para "servir" a la patria, como así sucedió en muchos países dictatoriales.

Urge este cambio ecofeminista y radical en contra del patriarcado que claman las mujeres de todo el mundo. Estamos en la cuenta regresiva de lo que pueda significar vida en este planeta que se sacude de sus larvas purulentas a través de una pandemia, y todavía no lo entendemos.

Vaya mi pensamiento solidario a la sociedad civil rusa y a los ucranianos que están sufriendo esta cruenta e innecesaria masacre.