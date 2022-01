Gubernatura Indígena Nacional: ¿Están sus representantes a la altura de su cargo?

Alma Lilia Guerrera Villegas





El día de ayer 24 de enero del 2022 se hizo una entrevista al señor Alfonso Alcántara, quien es dirigente y representante nacional de la organización Gubernatura Indígena Nacional, la entrevista se hizo en base a la denuncia de varios afectados como lo podrán leer en el artículo que emitió en este espacio el 18 de enero del 2022 escrito por José Juan Conejo; fue durante la entrevista para la aclaración de los hechos que me surgió la siguiente pregunta ¿Están sus representantes a la altura de su cargo?, si he de ser sincera yo opino que no lo están, por no decir que están lejos de estar lo suficientemente preparados para ejercer cualquier puesto de representación.

Durante la entrevista el señor Alcántara demostró que los representantes que él mismo eligió y asignó están muy lejos de lo que deberíamos esperar de un representante de una organización nacional, empezando por la actual Secretaría General De Coordinación Política Nacional, la cual precide Lic. Marlen Barrera Gama, quien escasamente hace unas semanas se graduó de la carrera de Derecho, a pesar de que ha ostentado el cargo por un alrededor de 4 años según las palabras del propio señor Alcántara, no cumplió desde un inicio con el perfil que se requería para ello, que era ser abogado, ahora bien ¿quién es Marlen Barrera Gama?, es una abogada recién egresada, es Secretaría General de Coordinación Política Nacional, es Delegada Nacional De Derechos Humanos por parte de otra organización indígena y es contendiente para ser Ayudante Municipal en Atlacholoaya,en Xochitepec, Morelos, pero también es la principal sospechosa de un posible fraude y por abuso de poder en contra de la población Indígena; es una mujer que en lugar de dar la cara para responder por sus acciones se lavó las manos y dejo que fueran otros los que sacarán la cara por ella, es la clase de mujer que amenaza y amedrenta a otras mujeres para que no se atrevan a denunciarla o levantar la voz.

La señora Marlen Barrera Gama se ha negado rotundamente a dar la cara para aclarar la acusación por posibles fraudes ya que desde hace 6 meses ha recibido dinero de la parte más vulnerable de nuestra sociedad que son el sector Indígena, prometiéndoles el apoyo con despensas, amenazándolos al ellos levantar la voz y pedir una explicación de donde está su dinero y lavándose las manos al decir que ella no mueve un solo dedo sin que su representante nacional Alfonso Alcántara este enterado, fue a pesar de todas las mentiras e incongruencias que ha dicho por medio de sus redes sociales, que el día de ayer el señor Alfonso Alcántara, quien es Representante Nacional de la Gubernatura Indígena Nacional se deslindó de las acciones cometidas por la señora Marlen Barrera Gama, asegurando que él no estaba enterado del fraude que se estaba cometiendo, así mismo prometió la pronta destitución de la actual Secretaría General de Coordinación Política Nacional Marlen Barrera Gama ya que no cumple con los valores de la Organización Social, así mismo comento que él no votaría por ella, ni le gustaría verla en algún partido político, a pesar de todo lo comentado por el representante, la señora Marlen Barrera Gama sigue sin tener la valentía de afrontar las consecuencias de su actuar y sin dar la cara para ofrecer una explicación de sus acciones. El Señor Alfonso Alcántara en ningún momento durante la entrevista pudo entregar pruebas a favor de Marlen Barrera Gama y no pudo desmentir los depósitos y dineros que recibió esta señora para compra de despensas, afiliaciones y venta de viviendas que le dieron los más desprotegidos del sector social.

Es aquí donde yo les pregunto ¿Están a la altura de su cargo? ¿Es la clase de representantes políticos que queremos?. La señora Marlen Barrera Gama es una persona que desde la corrupción, compadrazgo o apadrinamiento recibió su cargo para el que no estaba preparada profesionalmente, ¿Es la clase de gobernante político al que aspiramos? una mujer que amenaza a otras mujeres por levantar su voz, ¿es ese el estereotipo de mujer que requerimos para alzar nuestras voces y ser escuchadas? Como mujer, como representante política y como parte del pueblo, yo no quiero que una mujer así me represente ¿Y ustedes?.

¿ Que acciones legales realizaran los altos mandos de la Gubernatura Indígena Nacional contra los dirigentes que recibieron dinero y no han entregado ni despensas, ni viviendas, ni la devolución de ese dinero?, ¿ dónde estaba su dirigente nacional Alfonso Alcántara en todo este tiempo que se realizaron estas malas actividades?.

¿Con todo esto, estarías agremiado a esta organización y confiarías en sus proyectos y programas?, esta organización intenta ser un partido político, mi pregunta es, ¿te sumarias a él?, ¿ votarías por sus candidatos y candidatas?