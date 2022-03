Graves, las consecuencias de la violencia familiar en México

Fuentevilla





Julián Güitrón

DERECHO FAMILIAR





Con intención o sin ella, cuando se daña físicamente o se causan males psíquicos o materiales aún miembro de la familia estamos en presencia de la violencia familiar;

∝Pueden haber acciones u omisiones, que en el caso específico las ejerce el más fuerte de la familia; fuerza que pueden ser física o económica y que la soporta los más débiles y sus dependientes.

Si hablamos de personas del mismo o diferente sexo, unidas en concubinato, el matrimonio o de hecho, la violencia familiar no distingue ni las normas ni lo que dicen las leyes, porque evidentemente falta educación, respeto, que en la familia donde se origina la violencia sea el crisol de las mejores medidas, empezando por la educación de los niños y las niñas, de los adolescentes, de que deben respetar a sus mayores, al de su edad, a los menores, para que reciban el mismo tratamiento; es un conflicto milenario internacional, y que México ha intentado paliar sin éxito; la pandemia y las grandes deficiencias familiares que tenemos contribuyen a que esto sea un verdadero flagelo contra los más desprotegidos en la familia. Más que obligación es un deber jurídico para proteger a la familia, debe haber respeto a la integridad física y psíquica de quienes la componen, y evitar a toda costa la violencia familiar. También se da la violencia familiar entre miembros que habitan en el mismo domicilio, teniendo relaciones de parentesco, de matrimonio o de concubinato, que reiteramos, el derecho a ser respetado conlleva el deber a respetar, y esta reciprocidad se refiere a respetar la integridad física y psíquica para lograr un desarrollo sano que permita incorporar y participar en la sociedad para que los integrantes de la familia observen y guarden ese respeto.

Entender que frente a la agresión y el surgimiento de la violencia ésta no se puede atacar de la misma forma, por eso para quien esto escribe es en la familia, en el seno de ésta donde se origina, y ahí debemos encontrar las diferentes alternativas de solución; estas conductas que pueden llevarse dentro o fuera del hogar y que pretenden dañar, se dirige contra los sujetos o los sometidos a la custodia, a la guarda, a la tutela, a la protección, a la educación, a la instrucción o al cuidado, porque el agresor siendo el sujeto activo de la violencia, padecen todo esto en los términos que señala el Código Civil para la Ciudad de México en el artículo 323 Ter, que a la letra dice: “Los integrantes de la familia tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad física, psicoemocional, económica y sexual y tienen la obligación de evitar conductas que generen violencia familiar.

A tal efecto, contarán con la asistencia y protección de las instituciones públicas, de acuerdo a las leyes para combatir y prevenir conductas de violencia familiar.” Desgraciadamente esto resulta letra vacía y sin aplicación, porque la violencia familiar se sigue multiplicando, los extremos de esta llegar al feminicidio son gravísimos, y las políticas públicas están detenidas; no son efectivas, y mientras no haya un diagnóstico adecuado con la información propicia de cuáles son los orígenes de la violencia familiar, el pronóstico que se haga va a fallar y sobre todo las alternativas de solución que se propongan no tendrán ningún sentido porque el diagnóstico está equivocado.

También debemos entender que puede haber, para que se dé la violencia familiar, hechos u omisiones, evidentemente intencionales que pretenden dominar, someter, controlar o agredir, física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, habite o no en el domicilio familiar, que evidentemente busca causar daño y puede ser cualquiera en este sentido.

En estas hipótesis ha surgido la nueva violencia vicaría, que así le llaman porque es la que dirige el padre o la madre contra los hijos o las hijas para dañar al otro, que el nombre que se le dé seguimos en la misma hipótesis, porque hay esas diferentes clases de violencia como la física, la psicoemocional, la económica, la sexual, y que para nuestra perspectiva no se justifica ningún caso como forma de educar o formar el ejercicio de la violencia hacia los miembros de la familia, sean niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, capaces, discapaces, de la tercera edad, porque evidentemente que la violencia está presente y debemos atacarla con todos los elementos posibles.

CONCLUSIONES

Primera. Urge un diagnóstico adecuado elaborado con base en las políticas públicas de los diferentes gobiernos federal, estatal y municipales, para combatir este flagelo.

Segunda. La violencia familiar en todas sus diferentes expresiones, física, psíquica, económica, sexual y otras, están mermando la organización de la familia y sobre todo incrementando la falta de respeto a los miembros de la misma.

Tercera. Si no ponemos remedio proponiéndolo desde el seno familiar, desde que el niño o la niña nacen, de respetar a los cónyuges, de no mentirles, de no hacer una cosa negativa y de predicar otra; y tampoco pretender, verbigracia, que los fumadores papás no los imiten los hijos; y este ejemplo se da en todos los órdenes.

Quinta. Reiteraremos en este espacio nuestra batalla contra la violencia familiar, exhortando a los diferentes gobiernos y a los miembros de las familias de las sociedades, a que respeten, a que sean respetados y a que le den el valor que tiene, no solamente a las mujeres y los hombres, sino los niños, las niñas, los adolescentes y quienes integramos una familia para bien de ésta y de México.

*Profesor de Carrera, con 55 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.