Gobernadores y denuncias

No se trata de concurso, pero ante la Fiscalía Anticorrupción, diversos quejosos han presentado siete denuncias contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco y una sola en contra de su antecesor, Graco Ramírez. Con ello, el actual mandatario morelense sería el más señalado jurídicamente en la historia reciente. Falta aún que cualquiera de las ocho denuncias en comento prospere para que el órgano que preside Juan Salazar judicialice las carpetas y proceda en contra de ninguno, cualquiera de los dos, o ambos mandatarios.

Porque la denuncia no hace culpable a nadie. En un sistema jurídico donde impera la presunción de inocencia, tanto Graco Ramírez como Cuauhtémoc Blanco son considerados inocentes hasta prueba de lo contrario y la denuncia no es evidencia; tatema, pero no enjuicia ni encarcela.

En esencia, la denuncia es la herramienta que tienen a su disposición quienes se sienten agraviados por conductas ajenas para echar a andar el sistema de justicia, pero no mucho más allá. Por supuesto que quienes se sienten agraviados por cualquier motivo, asumen que su acusado es inmediatamente culpable. Por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco incluso antes de presentarse denuncias en contra de ex funcionarios de la administración pasada, ya aseguraba que Graco era culpable y amenazaba con meterlo a la cárcel. Mientras su antecesor sigue paseando libre como si nada ocurriera y está en derecho de hacerlo porque no ha sido encontrado culpable de las conductas que se le señalan en la única denuncia en su contra.

Lo mismo ocurre en el caso de Cuauhtémoc, por cierto, quien puede seguir cobrando como gobernador del estado a pesar de ser culpable de ilícitos en la percepción de quienes lo han denunciado. Y estaría padre que los morelenses supiéramos ya si el ex mandatario y su sucesor son inocentes o culpables de los delitos que se les imputan, entre tiempos procesales, escaso personal en la Anticorrupción, y burocracias jurídicas múltiples, la solución de cada una de las carpetas de investigación que la fiscalía está obligada a integrar por cada denuncia puede llevar mucho tiempo.

El argumento del gobernador para ir nuevamente contra la Fiscalía Anticorrupción merece mención aparte. Blanco respondió a una pregunta sobre el comentario de Graco Ramírez sobre el proceso contra quien fuera su secretaria de Obras, ahora en prisión preventiva. Para el hoy gobernador, la defensa (más en el terreno de lo moral) que hizo Graco de la ex funcionaria caída en desgracia implica que el ex gobernador sabría de los actos de corrupción señalados y sería cómplice de ellos. Lógica peligrosa: si se considera que hay responsabilidad jurídica de gobernadores en actos cometidos por sus subalternos, entonces las denuncias contra cualquier secretario del actual gabinete (que las hay) tendrían que implicar la responsabilidad también del actual gobernador.

Claro que en términos políticos y de imagen, por supuesto los gobernadores cargan con las fallas de sus subalternos, le pasó a Jorge Carrillo, Sergio Estrada Cajigal, Marco Adame, Graco Ramírez, y ahora a Cuauhtémoc Blanco. Pero una cosa es la legitimidad que ofrece o retira el respaldo ciudadano, y otra diversa el castigo que determinan solo los jueces.

