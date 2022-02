Gastos de comunicación: dispendio de recursos

El gobierno del estado de Morelos gastó en los tres primeros años la cantidad de 483 millones de pesos en publicidad y comunicación social. Estaban presupuestados inicialmente 279 millones, se gastaron 204 millones de más, es decir, 73% por arriba del ya de por sí presupuesto elevado.

Por ejemplo, si revisamos el gasto en infraestructura en carreteras y vialidades se invirtieron 312 millones, en urbanización y servicios 325 millones. Se gastó mucho más en comunicación y publicidad que en infraestructura, esto es totalmente desproporcionado y escandaloso.

En obras de infraestructura para seguridad pública solo destinaron 15 millones, eso no alcanza ni para mantener los módulos de seguridad, de sí abandonados.

En obras de protección ecológica invirtieron la ridícula cantidad de 6 millones de pesos.

Si hubieran destinado la cuarta parte del presupuesto de publicidad para proteger la reserva del Texcal, hubiera alcanzado para construir una barda perimetral para evitar invasiones.

Pudiéramos pensar en muchos rubros prioritarios en los cuales sería muy conveniente invertir mejor esos recursos, en el estado hay muchísimas carencias, en lugar de destinarlos supuestamente para informar de los inexistentes logros y avances del gobierno. El problema es que no existen esos logros y avances. No hemos visto un solo proyecto importante en tres años. No hemos visto la implementación de ninguna política pública que mejore la calidad de vida de la población. No hemos visto ninguna mejoría en seguridad, al contrario, los índices delictivos se han disparado, estamos peor.

En realidad la comunicación del gobierno es la narrativa de una fantasía, de hechos que nunca pasan, de buenos deseos, de declaraciones que se las lleva el viento, de buenas intenciones. No tienen que informar ni de qué presumir. ¿Entonces para qué tanto dispendio de dinero público en medios de comunicación?, para tratar de fabricar una percepción positiva de la realidad. Hasta en eso han fracasado.

Una buena estrategia de comunicación política es imprescindible en cualquier orden de gobierno, recordemos que gobernar es informar. Sin embargo, para lograr resultados exitosos, la información debe estar basada en hechos reales. Por más dinero que gaste el gobierno, las buenas políticas y los resultados nunca podrán ser suplantados por una realidad virtual.

La asociación Morelos Rinde Cuentas también dio a conocer una larga lista de los importes pagados a medios mediante convenios. Quiero suponer que el monto del convenio va de acuerdo al alcance del medio, sería lógico. En realidad gran parte de los que aparecen en la lista son medios cuya característica no es la de difundir con eficacia información o publicidad, son medios que venden su línea editorial al gobierno. En esos medios electrónicos, impresos o plataformas en redes, nunca veremos una fotografía del gobernador con presuntos jefes de la delincuencia. Ese tipo de información la podemos encontrar en medios nacionales o hasta internacionales, en redes y en algunos medios estatales que no están en la lista de agraciados.

Pocos son aquellos profesionales de la comunicación que saben separar la línea editorial de lo económico.

Para los medios controlados mediante jugosos convenios, es más importante lo que dejan de publicar que lo que publican; lo que callan y ocultan vale más en términos económicos y políticos que lo que repiten como notas oficiales. Venden silencio y complicidad.

El Congreso del estado debe de intervenir para acotar este dispendio de recursos en un estado con tantas carencias. La auditoría estatal también debería intervenir y deslindar responsabilidades. Sabemos que por ahora es difícil que pase algo, el Congreso se encuentra dividido, un grupo de diputados y diputadas apoyan incondicionalmente al gobernador, haga lo que haga, sin importar la gravedad del tema. Por el otro lado la ESAF (Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización) y su titular están a la orden del ejecutivo, para taparle hasta el Sol si es preciso.

Por más que gasten millones de pesos en tratar de mejorar la imagen y la percepción del gobernador del estado, en las encuestas aparece invariablemente en el fondo de la lista de aprobación de mandatarios estatales.

Es un dispendio, un insulto, una inmoralidad gastar 483 millones en imagen y comunicación, para colmo no les funciona, ni con todas sus cuentas falsas y sus "bots" operando desde Palacio de Gobierno.

Es sencillo: lo que natura no da, Salamanca no presta.