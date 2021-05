García Cabeza de Vaca debe asumir su responsabilidad

La sola enumeración que es lo que vamos hacer de las diferentes denuncias; hechos delictivos; asociación delictuosa; participación de su familia; y ahora con el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos sobre este gobernador,

No deja lugar a dudas de que no es una persecución política sino llevar ante los jueces federales a quien HA cometido tan graves delitos.

Como bien lo ha dicho Andrés Manuel, si no actúa, se convierte en cómplice; en este caso de García Cabeza de Vaca; pero en los demás, en los que ha reiterado que la corrupción debe terminarse son ilustrativos de una manera de gobernar, que quienes apoyamos a Andrés Manuel celebramos, que en este caso ya no sólo sea México, sino también el Departamento de Estado de Estados Unidos, que desde el 4 de mayo solicitó a Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que investigara a 19 empresas; es decir personas jurídicas colectivas y 16 personas jurídicas físicas, y obviamente incluido el gobernador de Tamaulipas, que estén formando una banda para lavar dinero, por lo que solicitó y ya se realizó congelar las cuentas bancarias, no sólo de García Cabeza de Vaca sino además los implicados.

Es del dominio público, está en los medios, que hay 35 nombres enviados por Washington, que es la red, en la que están familiares de este mandatario, entre otros sus hermanos como Ismael y José Manuel; su primo José Ramón; María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger; su esposa Mariana Gómez Leal de García Cabeza de Vaca, y también el papá de esta señora José Ramón Gómez Reséndez; es impresionante como la familia se asoció para delinquir y sobre todo para enriquecerse con base en el puesto del gobernador del sujeto tantas veces mencionado.

Otra cuestión interesante también, y esto es muy importante que insistamos con nuestros distinguidos lectores, no es cuestión de México esta es información internacional que proviene de Estados Unidos, que además se habla de inmobiliarias y compañía de avalúos, así como un rico empresario de ganadería llamado Juan Helú García, así como la asociación civil que recibe el nombre de Horizonte Vertical que da asesorías en materia electoral.

Igualmente en el aspecto político, en MORENA han iniciado en el Senado, sus integrantes, un acuerdo para que pueda elegirse un gobernador sustituto antes que proceda la desaparición de poderes; ya que por la orden de aprehensión contra él, lo conveniente, lo adecuado políticamente para evitar la crisis constitucional que tendrá que llegar en Tamaulipas, y por eso escoger un gobernador sustituto sería una buena solución. Si bien el Senado puede desaparecer los poderes y nombrar a un gobernador provisional, esto al margen de que se le aprenda o no Cabeza de Vaca porque ya no tiene fuero; esto es importante porque incluso el Presidente ya se reunió con quienes de alguna manera emitieron una resolución que no fue lo bastante clara, y que ha complicado este asunto; pero la constante es que el gobernador tendrá que someterse a este juicio.

Por otro lado, volviendo a las cuestiones de la información norteamericana, hay que considerar que esta información que mandó el FBI a México, es el de esta Oficina Federal de Investigaciones, y que estas personas son operadores financieros, de viajes, internacionales, de otros países; igualmente se están investigando irregularidades bancarias en las que están señalados e imputados los que antes hemos mencionado; y frente a ésto es evidente que la conclusión es que no es cuestión de que el caso Tamaulipas sea persecución; tampoco que se pretenda declarar la desaparición de poderes; incluso la solicitud para que se emita la ficha roja a la Interpol, es porque se piensa que el gobernador ya haya salido de México; aún cuando se dice que es posible que se haya refugiado en un rancho ganadero que tiene que es propiedad de Álvaro Villanueva Perales en el municipio de Aldama, o en otro en la Alcaldía de Hidalgo; igualmente el Congreso de Tamaulipas, siempre con una gran parcialidad, ahora ha iniciado demandas contra los jueces y las autoridades que han iniciado este juicio; pero evidentemente que estamos frente a un caso de corrupción grave, y que lo que se está haciendo es lo correcto, sobre todo porque tenemos un Presidente que se ha echado a cuestas una tarea de romanos para atenuar y en su momento extinguir la corrupción.





