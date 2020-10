¡Ganó México con la consulta! ¿Cuál es el procedimiento a seguir?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación emite una resolución histórica. Lo trascendente es haber aprobado la consulta.

Escuchar a los 11 integrantes del Máximo Órgano Jurisdiccional expresar sus convicciones y opinar libremente, para ellos qué es lo mejor como Órgano independiente de la República para que la misma siga creciendo.

Grave hubiera sido que se rechazara realizar la consulta; por ello es loable que aun cuando se hayan cambiado los términos de la pregunta, el resultado es el mismo; el pueblo juzgará y emitirá su opinión después de seguir el procedimiento legal, que más adelante detallamos, para que la consulta sea una realidad.

Los medios distorsionan según sus conveniencias, lo importante, lo histórico, lo trascendente del suceso de ayer; para nosotros aprobar la consulta significa que México crece; que avanza y que se empiezan a construir diques contra la corrupción.

La variación de la pregunta no altera el fondo; porque no el juicio mediático, sino el jurídico espera a Carlos Salinas de Gortari, con las diferentes acciones, e incluso los conflictos de interés de su gobierno, y el tráfico de influencias posteriores; el de Zedillo con dos elementos, la matanza de Acteal y el Fobaproa, que finalmente ha dejado deudas millonarias para los 130 millones de mexicanos, que seguramente en la consulta el pueblo recordará estas atrocidades; de Fox me ocuparé poco porque es el fracaso de lo que prometió el cambio y vivimos una corrupción mayor que la de los 70 años del PRI; y después inclusive contra su opinión, Felipe Calderón Hinojosa mejoró la corrupción de Fox; en su sexenio las atrocidades están a la orden del día, y lo más importante va a hacer los vínculos con Odebrecht, el contrato que está vigente y que nos obliga a pagar millones de pesos todos los días por no poder cumplir con la entrega del gas, a la que iba hacer la petroquímica más grande del mundo, en la que estaban asociados Pemex y Odebrecht; Peña Nieto, es del dominio público que desde su matrimonio fue una farsa; hoy se sabe de los beneficios a la familia de su cónyuge; y los billones que se pagaron y que se desviaron en ese sexenio, y que hoy con la denuncia de Lozoya para hacer efectivos los criterios de oportunidad en Derecho Penal, nos estamos enterando de los graves atentados contra México y los mexicanos; por eso para nosotros lo importante es que se logre juzgar a los cinco expresidentes. Este es un triunfo histórico de los mexicanos. Es un respaldo del pueblo a Andrés Manuel, y además hacer justicia a quienes hemos sufrido y hemos batallado para tener un lugar en México, y que hemos sido atropellados por los sistemas políticos anteriores.

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO?

Brevemente mencionaré que después de ésto se tendrá que ir el resultado al Senado de la República; con mayoría simple que MORENA la tiene, completarán el trámite, la aprobarán, la oposición por supuesto hará su papel, y de ahí se enviará a la Cámara de Diputados con la misma situación, igual con la mayoría simple en que MORENA lo apruebe; lo remitirá al Instituto Nacional Electoral, para que éste el 1 de agosto del año 2021 realice la encuesta, pregunte, y de ahí se pueda tomar alguna decisión. Esto es a grandes rasgos de lo que estamos siendo no testigos sino actores de la historia, y que nuevamente desde estas líneas exhorto a quienes verdaderamente creemos en la línea izquierda del gobierno, que en el año 2021 apoyemos al Presidente Andrés Manuel para que logre mantener su mayoría en la Cámara de Diputados, y alcance el mayor número posible de gubernaturas.

Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com

Es un respaldo del pueblo a Andrés Manuel, y además hacer justicia a quienes hemos sufrido y hemos batallado para tener un lugar en México.