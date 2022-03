Fundamentos del odio de la IP contra Andrés Manuel

De un día para otro y la información es del dominio público y debemos reiterarla, el Presidente de la República rebasó y superó los males endémicos peor que la pandemia del coronavirus,

De quienes en ese país han sido beneficiarios de la amalgama del poder político y el económico. La lista es interminable, empezaremos por los que siempre han recibido el mejor trato del gobierno, Bancos: el Banamex, el HSBC, el Bancomer; de empresas privadas: Televisa y TV Azteca, Carso-Inbursa, y los siempre presentes, papá e hijo, Claudio González.

Con motivo de la terminación de Carlos Salazar, quien dirigía el Centro Coordinador Empresarial, hubo destapes, jaloneos y el propio Slim los calificó “idiotas o estúpidos” por no sumarse al país y tener año y medio de haber declarado la guerra a Andrés Manuel. Ocuparnos de Fox, de Calderón o de Peña Nieto es un crimen de lesa humanidad, porque estos jóvenes convirtieron en su modus operandi y negocio personal, la devolución de impuestos que ya se habían pagado y que ellos los regresaban evidentemente con su comisión.

Pero no acaba ahí la lista de los beneficiados, no podemos olvidar el famoso Fobaproa, vulgarmente conocido como el “Robaproa” en el que por obra y magia de aquella Suprema Corte y Zedillo, de un día para otro convirtieron a los deudores comunes en comerciantes; les aplicaron los usos y costumbres del Derecho Mercantil, y a partir de ese momento el anatocismo se convirtió en el negocio de los intereses moratorios que no pudieron pagar y que ya sabemos la historia, Zedillo salvó a los bancos, y después dijo vamos hacerlo deuda pública, la que usted distinguido lector, yo, mis hijos y los que siguen, tendremos que pagar durante 40 o 50 años más.

El atraco no termina ahí, por eso esta guerra permanente, porque estamos hablando de más de 370 mil millones de pesos, que era parte del negocio de los que hemos mencionado; pero hay otros, por ejemplo la Volkswagen, los de La Laguna, de la leche Lala, los del norte Procter And Gamble; igualmente laboratorios nacionales y extranjeros que hicieron grandes negocios, en los que inclusive en su momento Peña Nieto se vio involucrado al controlar más del noventa por ciento de la venta de medicinas al gobierno federal en su sexenio. El Infonavit también entró en esta historia, y cuando se vino el reparto del dinero fueron miles de millones los que les tocaron a Cementos Mexicanos, a Carso, a Televisa, al Banco Nacional de México. Le hacemos un servicio al país, al actual gobierno y a la Cuarta Transformación, que desde ahora nosotros manifestamos nuestra predilección por Sheinbaum, la actual Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, porque la vemos como una garantía de la Cuarta Transformación, pero de ese tema nos ocuparemos después.

CONCLUSIONES

Primera. Haber perdido los cientos de billones de pesos de la iniciativa privada, con el gobierno de López Obrador nunca se lo van a perdonar y siempre van a tratar de hacerle la guerra.

Segunda. Para contrarrestar eso estamos nosotros, que ahora en la revocación de mandato haremos que nuestro Presidente salga más fortalecido, e iremos a las urnas en junio para que las seis gubernaturas en juego queden en favor de las mujeres y los hombres más preparados de la Cuarta Transformación, o sea de MORENA.

Tercera. La estrategia, que hay que reiterarla, de Andrés Manuel, con las mañaneras ha sido mágica; gratuita; una de las mejores soluciones para que sin gastar un solo peso sea la oposición, los periodistas mercenarios; los liberales, los neoliberales y los que usted quiera calificar, para que México siga creciendo, porque ni todos los periódicos juntos, ni las estaciones de televisión tienen la fuerza de las mañaneras, porque una palabra del Presidente ahí se repite 1 millón de veces en forma gratuita y en favor de los mexicanos y las mexicanas.





Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com