¿Fraudes en la gubernatura indígena nacional?

José Juan Conejo





OSC's y grupos de liderazgo en el estado de Morelos se quejan amargamente de esta asociación civil que dice ser representante de grupos vulnerables y muy en especial del sector social de los pueblos originarios; situación que no se ve clara por el actuar de la misma; el día de ayer lunes 17 se presentaron a esta redacción un grupo de inconformes dando una relatoría de diversos hechos que versión de ellos la Gubernatura Indigena Nacional a recibido dinero en este estado por medio de sus representantes nacionales para supuestos programas y proyectos como lo son entrega de viviendas o la construcción de ellas( pies de casa), registros a la asociación con costos de $120.00 ( ciento veinte pesos )para ser acreedores y participantes a diversos programas y proyectos de asistencia social, entre los cuales destacan programas alimentarios por medio de venta y entrega de paquetes diversos de productos de alimentos.

Version del grupo de quejosos el Lic. Alfonso Alcantara, representante de esta organización es quien no da la cara para aclarar el incumplimiento en tiempo y forma de estos programas, proyectos y de la entrega de los productos; este licenciado es señalado por el grupo de quejosos que que el apadrina a diversos alcahuetes en municipios de Morelos y de otros estados del país para pedir dinero, para vender títulos o cargos de representación gremial de la Gubernatura Indigena Nacional al mejor postor, colocando en estos docimentos nombramientos casi como títulos de nobleza, con nombres de secretarias, direcciones,etc,muy apantalladores.

El Licenciado Alcantara da continuamente promesas falsas de venir a Morelos a arreglar esta situación cosa que hasta esta fecha no lo ha hecho, no contesta el teléfono, no da declaraciones de ningún tipo.

Por todo lo anterior es que el grupo de asociaciones y de líderes que nos pidieron realizar esta publicación para poner en alerta a las ONG's, OSC's y grupos de liderazgos de todos los estados del país y en especial del estado de Morelos, no pongan su confianza en esta organización, la cual al recibir dinero hace entrega de recibos patitos, sin RFC, ni datos y dirección de la organización,etc, se hacen ojo de hormiga para dar declaraciones y cumplimiento a lo pactado y prometido; ¿a caso esta organización y sus dirigentes nacionales solo dan falsas promesas y jinetean el dinero de sus agremiados?, ¿ por qué no entregan recibos como lo marca ley cuando reciben dinero?, ¿ por qué no se presentan en reuniones y dan devolución de ese dinero?, lo único que dan sus representantes y secretarias nacionales son puras promesas y fechas en las cuales nunca llegan a presentarse para dar la cara.

Red de OSC's Morelos y Red Ciudadana Para La Transformación hacen un llamado a la Gubernatura Indigena Nacional a realizar una aclaración de estos hechos y de debaja de su organización a quienes estén lucrando con la esperanza y dinero de los grupos vulnerables.

A toda prganización o líderes que tengan problemas con la Gubernatura Indigena Nacional pueden comunicarse al tel.7774231431 para publicar en nuestros periódicos sus denuncias y realizar una investigación periodística.

Esperemos que el Licenciado Alfonfo Alcantara de a la brevedad una solución a esta problemática y distituya a quien este involucrado en este conflicto, cabe hacer mención que el grupo de quejosos esta en disposición de dialogar y recibir de vuelta sus dineros.

Red de OSC's Morelos pide a las diversas agrupaciones tener los cuidados necesarios con esta organización( hasta que aclare lo mencionado y de solución inmediata a ello) o cualquier otra organización que te ofrezca programas y proyectos muy bien pintaditos y maquillados para que parezcan de gran éxito; para evitar este tipo de problemas nosotros podemos realizar la revisión de los documentos, proyectos y programas que te ofrezcan.