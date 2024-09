¡Día internacional de la paz en la UAEM!

El pasado 21 de septiembre, se conmemoró el Día Internacional de la Paz, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por ello, nuestra facultad de Contaduría, Administración e informática de la UAEM. Organizó un evento entorno a este fecha dentro de nuestra Universidad, en dicha actividad, la cual fue presidida por la Dra. Elisa Lugo Villaseñor, Secretaria Académica de la UAEM; así como Tomoko Aikawa, Embajadora de la Paz del Museo de la Memoria y de la Paz de Hiroshima y quién además, es integrante de Mayors for Peace; Rubén Gómez, Presidente de la Fundación Kame House, experiencia de mayor for peace en Montevideo, Uruguay; el Lic. José Acevedo en representación del municipio de Cuernavaca y la Dra. Ursula Oswald Sprin, así como su servidor y es por ello, que deseo con ímpetu compartir el mensaje que me permitieron pronunciar en dicho evento.

“Hablar de inseguridad, violencia, falta de tolerancia resulta sencillo…pero hablar de paz hoy en día, resulta complejo y hasta riesgoso.

No hay camino hacia la paz, la paz es el camino es por ello que como instituciones educativas, formadoras de seres humanos críticos, reflexivos y que contarán con una formación profesional es importante e imperativo que reconozcan que el fortalecimiento de la cultura de Paz, será el camino que siga labrando una sociedad cada vez más libre y justa.

Si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor.

Por ello, en nuestra facultad hemos trabajado decididamente en labrar ese camino; en los últimos años, hemos recibido distintos reconocimientos que abonan a la cultura de paz, tal es el caso de la insignia de Responsabilidad Social Universitaria y así como el de Equidad de Género, hace unos meses, sin duda ejemplo que muestra lo que internamente buscamos, que es sembrar como pensamiento ideológico de libertad, de tolerancia, igualdad, derechos humanos, democracia, solidaridad y justicia.

Pero solos no habríamos podido, es importante reconocer que el esfuerzo institucional de nuestra querida universidad ha sido importante al contar con el andamiaje adecuado para construir la paz al interior de nuestros diferentes campus”.

Nuestra universidad es el recinto educativo que cree firmemente que la paz es el camino, correcto; por ello, es necesario seguir fomentando acciones que coadyuven en la construcción de sociedades bajo esta premisa.

Desde las aulas y los pupitres, debemos estar convencidos tanto docentes como estudiantes que la mejor manera de seguir caminando hacia una sociedad crítica. Es con base en el respeto de las diversas ideologías de nuestra comunidad universitaria. Sigamos transitando por el sendero de la reconciliación, del perdón y sobre todo de la tolerancia, porque al final, la paz no se encuentra, sino que se construye todos los días.

Seguimos trabajando, ¡nos leemos pronto!

