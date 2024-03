8 de marzo ¡No están solas!

Para todas las mujeres, mi respeto y reconocimiento por la lucha que día a día, enfrentan para la construcción de escenarios igualitarios en varios frentes. El día Internacional de la Mujer, encontramos sus primeros antecedentes en la obra griega de Aristófanes en su obra Lisístrata. Según el portal electrónico de Naciones Unidas.

Sin embargo, la historia nos lleva a un hecho histórico que se tiene presente y muy significativo en el mes de marzo de 1911, el cual fue el incendio de la fábrica Triangle en Nueva York, donde perecieron más de 140 mujeres. Pero fue hasta el año 1975, donde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), declaró oficialmente el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, según el portal de la Organización Internacional del Trabajo.

Hoy en día, se tiene la ONU Mujeres, organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres entre los estados miembros, quienes trabajan para dar cumplimiento a los objetivos de la agenda 2030, en cinco áreas prioritarias que son:

Aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres;

Poner fin a la violencia contra las mujeres;

Implicar a las mujeres en todos los aspectos de los procesos de paz y seguridad;

Mejorar el empoderamiento económico de las mujeres;

Hacer de la igualdad de género un aspecto central en la planificación y la elaboración de presupuestos nacionales para el desarrollo.

Para ello, la ONU Mujeres diseñó el Plan Estratégico 2022-2025, para lograr los objetivos de la organización, y se empaten a la agenda 2030, (les comparto al final la liga de dicho plan, por si tiene mayor interés), en este documento podemos identificar los ejes rectores que se están desarrollando actualmente, entre los principales son:

No dejar a nadie atrás

Este eje aborda la disminución de la discriminación derivada de la edad, sexo, raza, etnia, ubicación, discapacidad, migración, desplazamientos, condición indígena, socioeconómica y de otro tipo.

Promover la coherencia, los resultados, y la rendición de cuentas en materia de igualdad de género en todos los sistemas de las Naciones Unidas en consonancia con las reformas del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas.

En este sentido, se busca promover y gestionar inversiones en programas que beneficien al sector de las mujeres dentro de los pilares de las Naciones Unidas como son: paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo.

Garantizar la implicación nacional y el alineamiento con las prioridades nacionales.

Se busca la vinculación de las necesidades locales con políticas internacionales que abonen la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas de los estados miembros de las Naciones Unidas.

Entre otras, así mismo podemos advertir que los estados miembros deben trabajar en cuatro esferas temáticas que son:

Gobernanza y participación en la vida pública;

Empoderamiento económico de las mujeres;

Eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas,

Las mujeres, la paz y la seguridad, acción humanitaria y reducción del riesgo de desastres.

Como vemos, una gran tarea que se tiene hoy en día en la materia, por ello, debemos coadyuvar en la búsqueda de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y niñas. Y es aquí, donde deseo compartir la siguiente reflexión, como decía Gabriela Mistral, pedagoga, poeta y premio Nobel de Literatura, haciendo referencia a que no están solas, en su poema “Yo no tengo soledad”. Un claro ejemplo de que las mujeres son firmes a sus ideales, son admirables y desde luego que, unidas son más fuertes, por ello, debemos escuchar sus demandas legítimas, mi reconocimiento a todas, hoy y siempre, generemos los espacios donde su voz, siempre debe estar presente y no permitir que estén solas, en esta lucha. Les comparto el poema de Gabriela Mistral, “Yo no tengo soledad”.





Es la noche desamparo

de las sierras hasta el mar.

Pero yo, la que te mece,

¡yo no tengo soledad!





Es el cielo desamparo

si la luna cae al mar.

Pero yo, la que te estrecha,

¡yo no tengo soledad!





Es el mundo desamparo

y la carne triste va.

Pero yo, la que te oprime,

¡yo no tengo soledad!





Seguimos trabajando, ¡nos leemos pronto!

