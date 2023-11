La institucionalidad maltrata

Un tema para reflexionar sin duda alguna, es el pasado evento de la asignación de terna para elegir al próximo responsable de la administración 2023-2029 de nuestra máxima casa de estudios; en donde sin duda, es un hecho histórico al contar con una terna de mujeres y de ahí, la siguiente reflexión.

El Instituto Nacional Electoral en su portal electrónico señala que “Las cuotas de género son un concepto fundamental para la vida política y democrática de nuestro país, ya que buscan la paridad política entre los géneros. Con estas cuotas se pretende producir un cambio cultural para evitar el predominio de un solo género en la esfera política. No obstante, para lograr esto se requiere un cambio cultural y actitudinal, tanto en la ciudadanía en general como en las instituciones, a todos los niveles”.

Ahora bien, en dicha terna no existió paridad de género. Pero eso, no demerita la gran capacidad de quiénes hoy son candidatas oficiales; sin embargo, considero que aún, no logramos comprender lo que implica la paridad de género, ya que seguimos cargando la balanza hacia espacios que se vuelven exclusivos, lo que sin duda vulnera derechos básicos de quienes participan.

La reflexión es que, es necesario establecer procedimientos claros que conjunten todos los matices, para no vulnerar derechos universales y que verdaderamente sean procesos incluyentes.

Se tomó una decisión atendiendo a las presiones sociales y del contexto político, de haberse rechazado esa terna, la imagen de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se hubiera comprometido.

En el argot político, sí alguien se hubiera inconformado por el resultado, se le diría que no se disciplina; en el argot académico, quizá el adjetivo sería que no es institucional.

No demerito la participación de las mujeres y celebro con jubilo que hoy tres grandes académicas, participen y tengan la posibilidad de ser la primera mujer rectora.

Estoy convencido de mi identidad universitaria, he trabajado con compromiso, dedicación y mucho cariño a los alumnos, al sistema académico; con el firme objetivo de que la educación sea el único rector de desarrollo, oportunidad y orgullo para quienes estudian, ejercen la cátedra o la investigación en esta máxima casa de estudios.

En esta tesitura, continuaré aportando ideas y mi conocimiento desde el mejor proyecto, porque la UAEM somos todos, y porque las divisiones son para instituciones que no han sido consolidadas y no han sabido cumplir su misión, desde aquí deseo el mayor de los éxitos a cada una de ellas.

Soy orgullosamente venado y creo en una Universidad pública libre, crítica y autónoma.

Seguimos trabajando, ¡nos leemos pronto!





