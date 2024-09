Fama / Poco duró la paz en La casa de los famosos; Brigitte dice que ahora jugará sola

Y ahora que finalmente salió el “maléfico” de “La casa de los famosos”, no sé qué mosco le picó a Brigitte, que ya no confía en Karime y dijo que quiere jugar sola, tal vez pensó que como hay tanta unión en el cuarto Mar y ahora hasta con Sian y Agustín, si ella gana como le dice su mamá a través de los carritos que están afuera de la casa, piensa que le van a pedir que reparta el premio monetario y como dijeron Arath y Mayito:”el dinero todo lo pudre y todo lo daña”

GALA UNA AMAZONA EN LA VIDA PERO INSEGURA EN EL AMOR

La única que pudo con Adrian Marcelo fue Gala Montes, ella sola se le enfrentó y fue la que recibió toda esa agresión pero gracias a su postura recia sin miedo, pudo hacer que él se saliera de La casa, fue ella la que lo logró y gracias a eso siempre le estaremos agradecidos, porque Adrián Marcelo mostró la peor cara de nosotros los mexicanos: el odio, la soberbia, la envidia y el miedo.

Él le empezó a tener miedo a Gala, no soportó verse nominado y no aguantó más. Una vez que él se salió, se pudo sentir la buena energía de todos los demás.

Desafortunadamente aunque Gala demostró un valor brutal frente al mal, también le abrió sus cartas a Agustín enseñando sus flaquezas e inseguridades ya que aunque él güero le dijo varias veces que no quiere ilusionarla y no quiere un compromiso, ella insiste en seguirle leyendo la cartilla y poniéndole condiciones absurdas como: -si tú me quieres seguir besando tienes que traerme el café a la cama-.

Si esas palabras hubieran salido de la boca de Agustín, que es hombre y se las hubiera dicho a Gala Montes que es mujer, los mexicanos le aplican el artículo 33 y lo deportan de regreso a Argentina y tampoco se vale que por las inseguridades de venir de un hogar roto, ella le exija hasta lo que dijo el Sereno a Agustín.

UN PANELISTA MARAVILLOSO: el BORREGO NAVA

El Borrego Nava es uno de los panelistas preferidos de la producción de “La casa de los famosos México” porque siempre tiene puntos de vista interesantes, pero al mismo tiempo trata de apaciguar las intensidades de los habitantes expulsados y lo hace bien, porque es muy brillante.

El Borrego ha sido productor de muchos shows, tanto en giras como en televisión, siempre logrando éxitos, sobre todo en temas de comicidad y así en una forma graciosa trata de bajarle un poquito a las olas altas cuando ve que va a subir la marea entre los ex habitantes durante las galas.

Apenas celebraron un remanso de paz en el reality, con la salida de Adrián Marcelo, que hizo que inclusive el Cuarto Tierra quedara clausurado y todos los habitantes se fueran a Mar y ya empezaron los dramas.