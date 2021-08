¿Falta diálogo entre autoridades o se ponen el pie?

José Juan Conejo Pichardo





Diversas Organizaciones de la Sociedad Civil, ONG's y líderes que integran la Red Ciudadana Para la Transformación y Red de OSC's Morelos le pidieron al Ministerio Internacional de Derechos Humanos su intervención en el conflicto del desabasto del agua potable en diversas colonias en el municipio de Cuernavaca, ya que en diversas colonias desde hace semanas sufren la falta del vital líquido ya que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tomo la decisión de realizar el corte de energía eléctrica en las bombas de agua para meter presión para exigir el pago de un enorme adeudo que viene arrastrando el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), un adeudo que el Ayuntamiento no tiene como pagar, ya que esta dependencia a sido administrada y operada de pésima forma, es por ello que el día hoy Martes a las 14hrs representantes del Consejo Ejecutivo Estatal Morelos del Ministerio Internacional de Derechos Humanos tendrá una reunión con la Ing. Norma Alicia Popoca titular del área operativa del organismo para pedir un informe actual en las posibles resoluciones a este problema que aqueja a miles de habitantes, los cuáles se encuentran con una gran molestia y preocupación, ya que en este tiempo de pandemia no contar con agua aumenta un riesgo de contagio.

Parte de los Derechos Humanos es la salud y el agua potable, aquí es dónde se ven violentados estos derechos por parte de las autoridades, quiénes dan una clara muestra que se los pasan por el arco del triunfo, entre las mismas autoridades se ponen el pie para tirarse y no avanzar, entre dimes y diretes y una falta de diálogo y buena disposición de negociar que al pueblo se lo lleve el carajo; las OSC's , ONG's y líderes de las redes mencionadas dan el apoyo y representación gremial a el Ministerio Internacional de Derechos Humanos para ser conciliador y mediador de este problema y hacen un llamado a las autoridades a dejar sus rivalidades, sus temas partidistas y sus problemas personales y se dediquen correctamente a gobernar, a dirigir y a solucionar las dificultades y problemáticas que se presentan, es momento de no olvidar quiénes están al frente de estos actuales gobiernos, de quiénes están al frente de estas dependencias de gobierno y de sus respectivas direcciones, áreas y departamentos, veamos si son capaces de mediar y dar una solución y no quieran dar atole con el dedo y esperar su salida y dejar el problemita a la administración entrante, esperemos al nuevo alcalde que propuestas tiene para mejorar el funcionamiento de SAPAC, sería bueno escucharlo antes de que ocupe su cargo, por ello Red de OSC's Morelos, Red Ciudadana Para la Transformación y el Ministerio Internacional de Derechos Humanos lo invitan a una reunión para saber su plan de trabajo para SAPAC y del resto del ayuntamiento.