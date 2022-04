Extorsión, voces y disfraces

La delincuencia tiene muchas voces y disfraces con los que pretende intimidar a sus víctimas y colocarlas en un estado de temor que limite las posibilidades de analizar la situación y den validez al escenario montado; son los elementos que emplean los extorsionadores para hacer sentir que no hay otra alternativa más que acatar las exigencias.

Por ejemplo, entre los momentos más difíciles está el escuchar la voz de una o un joven por el teléfono, durante la madrugada. “¡Mamá (o papá de acuerdo a quien responda) ayúdame! Me tienen secuestrado y quieren dinero”. O cuando una persona, con un chaleco o una credencial de una supuesta dependencia, llega hasta un negocio a exigir a la o el dueño un pago para no hacerle daño o no clausurar por una supuesta irregularidad.

Ante esa realidad, es importante tomar en cuenta que la cultura de la prevención y de la denuncia es central para combatir las extorsiones, que a nivel nacional fracasan hasta en un 80% de los casos, de acuerdo con datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública de la Ciudad de México.

La semana pasada, ante una seria de denuncias que empresarios de Cuernavaca interpusieron por extorsiones de supuestos inspectores del Ayuntamiento, el Alcalde José Luis Urióstegui llamó a denunciar.

Por medio de llamadas telefónicas o visitas a los comercios, los falsos inspectores reclaman pagos desde 5 mil hasta 10 mil pesos, para no cerrarles el negocio.

Entre 2021 y el primer trimestre de este año, por medio de la Línea de Seguridad o el Chat de Confianza (55 5533 5533) que opera 24/7 en todo el país, el Consejo Ciudadano ha recibido más de 200 reportes por extorsión procedentes de Morelos, el 13% de ellos por amenazas.

Conocer la forma como operan los delincuentes permite implementar medidas preventivas, pero la única forma de entender su modus operandi —trátese del delito que se trate— es la denuncia ciudadana, que posibilita a otros no ser víctimas.

Los datos revelan que en el 85% de los reportes de Morelos, la extorsión es desactivada por la misma víctima. Contar, desde los organismos civiles, con herramientas que garanticen el anonimato de las víctimas y un acompañamiento ante el proceso de la apertura de la carpeta de investigación fortalecen la confianza.

El Consejo Ciudadano cuenta además con la app No+Extorsiones, para IOS y Android, que lanza una alerta cuando recibes una llamada desde alguno de los 192 mil números telefónicos que tiene en su base, relacionados con extorsiones o fraudes

Prevención y denuncia van de la mano y ayudan a construir comunidades seguras.

@guerrerochipres