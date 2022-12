Expira vigencia INE 2022

Al 30 de noviembre de 2022, a nivel nacional hay dos millones 221 mil 57 credenciales de electores que concluirá su vigencia el 31 de diciembre de 2022. De este universo, 37 mil 131 corresponden al estado de Morelos.

Con fecha de corte del 30 de noviembre de 2022, el padrón electoral nacional es de 96 millones 611 899 registros, y la Lista Nominal de Electores es de 95 millones 40 mil 216 registros, lo que arroja una cobertura del 98.37%. Para el caso de Morelos, el Padrón Electoral tiene un millón 536 mil 364, y la Lista Nominal de Electores es de un millón 509 mil 770 registros, una cobertura del 98.27%, por debajo de la media nacional.

El primer día del próximo año, 1 de enero de 2023, las credenciales de elector denominadas “2022” ya no serán vigentes. Contar con la credencial de elector actualizada o vigente, permite que las personas dispongan de un medio de identificación para diversos trámites administrativos, así como participar en procesos electivos o participativos, como el caso de las elecciones locales que se celebrarán el próximo año 2023 en los estados de Coahuila y Estado de México.

Para renovar las credenciales de elector, conocidas como “INE”, los pasos son muy sencillos y es un trámite gratuito. Lo primero es agendar una cita en la página electrónica https://app-inter.ife.org.mx/siac2011/citas_initCapturaCitas.siac, o vía telefónica a través de la línea gratis de INETEL (800 433 2000), así como en los centros estatales de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana, que, en el caso del estado de Morelos, el número telefónico es 777 313 2254.

Tanto en la página electrónica oficial del INE como en los centros estatales de consulta, se encuentra información de los módulos más cercano al domicilio o área de trabajo, fechas y horarios disponibles, los documentos que se presentarán en original, y otros datos relevantes. Actualmente, se encuentran espacios disponibles para agendar cita incluso en el mismo día. Y para el caso de personas que pertenezcan a algún grupo vulnerable el trámite puede realizarse sin cita, tomando como base los espacios de las personas que no acuden a su cita. Si las personas requieren del auxilio de un acompañante para su trámite, se les brinda acceso y apoyo. De la misma manera, si alguna persona no puede acudir al Módulo a tramitar, renovar o actualizar su credencial por impedimento físico vinculado a un diagnóstico o dictamen médico, el INE puede acudir personalmente al domicilio o lugar que se indique, previa integración del expediente cumpliendo los requisitos especiales para estos casos. Cualquier persona de los módulos brinda orientación y asesoría para solicitar esta modalidad de servicio.

A partir del 16 de diciembre de 2022, inicia la Campaña Permanente de Actualización al Padrón, que concluirá el 31 de agosto de 2023. En esta campaña, Morelos contará con dos módulos con doble turno de lunes a viernes: Cuautla de 7 am a 7 pm y Cuernavaca de 8 am a 8 pm. Los municipios que tendrán módulos de un turno, de 8 am a 3 pm, estarán ubicados en los siguientes municipios: Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Temixco y Yautepec. Además, habrá cuatro módulos móviles que recorrerán algunas localidades del estado. En la página de Facebook INE Morelos se informará de las sedes que recorrerán estos módulos, así como domicilios, fechas y horarios de atención.

Para contar con la INE actualizada o vigente, hay que acudir lo más pronto posible a realizar el trámite de renovación, ya que los módulos cerrarán su servicio del 26 de diciembre de 2022 al 2 de enero de 2023, reanudándose el servicio el martes 3 de enero. Para más información, el INE pone a disposición la página https://www.ine.mx/credencial/. En la democracia, contamos todas, contamos todos.

Brenda Castrejón Hernández

Vocal del Registro Federal de Electores en Morelos