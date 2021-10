¿Existiría el México moderno sin la UNAM?

Como es del conocimiento de nuestros distinguidos lectores, durante más de tres años, porque creo y practico las directrices de los gobiernos de izquierda, y en ese lapso permanentemente he apoyado los planes, las ideas e incluso desde su campaña a Andrés Manuel López Obrador, hoy señor Presidente con todo respeto me dirijo a usted para pedirle que debe ofrecer una disculpa pública al pueblo de México y específicamente a la Universidad Nacional, porque desde mi perspectiva el país actual, la gran nación que es México, sin ir al año 1553 sino a 1910, el 22 de septiembre que fue creada esta Institución, no se concebiría el país en el que usted y yo, y casi 126 millones de mexicanos vivimos, y de ellos el 70% apoyamos sus políticas de gobierno y su manera de gobernar, porque como lo he dicho antes y ahora lo reitero usted es un Presidente ejemplar que siete por veinticuatro, es decir los siete días de la semana y las 24 horas del día está pensando cómo mejorar a las mexicanas y los mexicanos de este país.

Como admirador suyo me duele y me lastima leer que se califique a la Universidad de la Nación como egoísta e individualista cuando lo que somos y citaré sólo algunos ejemplos para reiterar la magnificencia de esta Institución. De la fecha señalada al día de hoy, hay momentos que deben subrayarse como ese de 1910, cuando nace con Justo Sierra Méndez la Universidad Nacional de México, que en 1929 por presión de los alumnos Portes Gil Presidente interino le otorgó la autonomía y fue en 1945 cuando Alfonso Caso tuvo la atingencia de que se creara la Ley Orgánica de la Universidad Nacional, la cual gracias a ella, ha permitido que nuestro país tenga la institución que se caracteriza entre las 1500 actualmente en ocupar uno de los primeros 100 lugares de la misma, y que además debe recuperarse, para hablar de algunos de sus logros, y no me voy a referir a que el actual gobierno, el que usted preside, que usted dirige señor Presidente, tiene en su gran mayoría egresados de las diferentes escuelas y facultades de la Universidad Nacional, que lo han acompañado y lo siguen acompañando en sus labores tan importantes como gobernante; es evidente que dado que la Universidad Nacional recibe a toda clase de personas, y que el 70% provienen de familias como la mía, que nos hemos labrado un porvenir a base de esfuerzo y dedicación, gracias a esa institución podemos tener una formación que hoy nos permite ejercer la abogacía con la profunda convicción de servir a los que menos tienen, a los pobres, al pueblo, que como usted bien lo dice y yo soy “Juan pueblo” he recibido esos beneficios y hoy me congratulo en poderle regresar algo a ese pueblo; por eso no participo de esos calificativos, porque usted tiene razón hasta el punto de que la Universidad es universal, la Universidad abre sus puertas a todos, los forma y los enseña y después cada quien va a tomar rumbos, y definitivamente hay quienes se hayan ido a los gobiernos neoliberales, a tener como vocación el dinero y no el servicio, pero la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo ha dado en 13 años tres premios Nobel, el primero de la paz a García Robles en 1982; el segundo de 1990 Octavio Paz de literatura y el tercero en 1995 a Mario Molina en química.

Desde mi perspectiva México no sería el país que todos disfrutamos sin la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuánto le debemos a esa Institución y poca será nuestra vida para devolverle cuanto nos ha dado para formarnos; por ello pensamos que no es justo calificarla ni de individualista ni egoísta, porque los egresados han tenido una formación, hay que revisar los contenidos de las diferentes carreras, porque todos quienes hemos pasado por esta Institución sabemos lo que ha sido México, su historia, la presencia de los españoles durante 300 años, que a su vez tuvieron la de 800 años de los árabes en Europa, y que muchas cosas dejaron a ellos y que las han traído a nosotros; por ejemplo basta y sobra que yo le mencione que 4 mil palabras en español son de origen árabe, pero la Universidad Nacional Autónoma de México es el sustento, la razón, el que hoy usted señor Presidente dirija los destinos de este país, con esa convicción que nosotros participamos de ella, de haber acabado con el liberalismo, el neoliberalismo y todo lo que esto implique, porque estamos apoyando la Cuarta Transformación, estamos conscientes en que en México debe salir adelante de otra manera, y usted tiene un equipo de universitarios privilegiados como la señora Sheinbaum, Olga Sánchez, como el Secretario de Hacienda el señor Ramírez, y usted mismo señor Presidente, que se formó y honra a la UNAM, porque es usted el primer egresado de la Facultad de Ciencias Políticas que llegó a la Presidencia de la República; por eso pienso y le pido a usted humildemente y con todo respeto rectificar ese concepto y dar una satisfacción pública a la Universidad Nacional Autónoma de México y a quienes formamos parte de ella.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com