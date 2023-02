Todo lo que necesitas es amor

El amor que surgió entre el músico más influyente del siglo XX, y la artista plástica perteneciente al movimiento “fluxus”, John Lennon y Yoko Ono, respectivamente, traspasó fronteras pasando a la historia como la pareja más icónica de los años sesentas.

Era el periodo de la música psicodélica, drogas, revolución sexual basado en el slogan “paz y amor”. El mundo estaba volcado al ritmo de las melodías de la banda de rock británica The beatles. Todas las chicas morían por tener algún encuentro con alguno de los cuatro integrantes de la famosa agrupación.

Sin embargo, el romance más retratado, grabado y perseguido por la prensa, estaba por originarse.

Todo inició en noviembre de 1966, en la galería de arte “Indica” situada en Londres donde la artista japonesa dio a conocer gran parte de su creatividad con obras como “Yes”. Minutos después, el galerista John Dunbar los presentó.

Aunque cuenta la leyenda que al beatle le llamó la atención otra cuadro que se titulaba “Clava un clavo”, en una tabla de madera vacía. Luego, él quiso clavar el clavo en la tabla pero Ono lo detuvo.

Dunbar observó de lejos esta escena y tras este primer acercamiento, le dijo a Ono que si no sabía quién era, pues se trataba de uno de los hombres más ricos de Inglaterra.

Después, Yoko aprovechó para regalarle un ejemplar de su libro “Grapefruit”. Al paso de las semanas, Lennon comenzó a leer el libro y empezó a enamorarse de ella.

Pese a que ya se habían conocido, la relación entre ambos no inició de inmediato. Pues en aquel momento, John estaba casado con Cynthia con quien tenía un hijo. Mientras que Yoko también tenía un matrimonio al lado del músico de jazz, Anthony Cox, con quien procreó una hija.

Pero todo estaba dispuesto para que este idílico amor se gestara. Mientras la entonces esposa de Lennon, Cynthia estaba de viaje, él invitó a Ono a su casa.

// Y la amo / and I love her //

La visita de Yoko al hogar de Lennon, los unió mucho más de lo que pensaban.

John le puso unas grabaciones y le pidió que juntos compusieran la letra. Fue entonces que crearon la canción “Two virgins” y luego, hicieron el amor hasta el amanecer.

Por desgracia, Cynthia, llegó a casa y ellos estaban ahí, lo que supuso una especie de telón de fondo para el matrimonio de Lennon.

En 1968, John y Cynthia anunciaban su divorcio.

En esa temporada, Lennon empezó a llevar a Ono a los ensayos y sesiones de grabación de la banda y finalmente se casaron el 20 de marzo de 1969.

// Como si empezáramos de nuevo //

Al poco tiempo de la boda, John y Yoko fueron en búsqueda de su espiritualidad, en un periodo llamado “bagism”. Fue en esta época, cuando organizaron algunas encamadas escenificadas para protestar contra la guerra.

El bagism era esencialmente un movimiento antidiscriminatorio, ilustrado por la idea de que si todos vivieran dentro de una bolsa, no podrían ser juzgados por sus atributos físicos sino solo por sus ideas.

Desde luego, las protestas atrajeron la atención. Pero los fans no tardaron en agredir a Ono. Según la revista Rolling Stone, Ono quería unirse a The Beatles, una idea que John apoyaba, pero los demás no.

Al mismo tiempo, George Harrison estaba experimentando sus propias frustraciones con la agrupación. Entonces, el 10 de enero de 1969, se marchó durante una sesión de grabación. Ono solo se sentó a ver el espectáculo.

Y aunque Harrison volvió. El incidente no contribuyó a mejorar la situación.

En septiembre de 1969, Lennon informó al resto de la banda que dejaría a The Beatles. Cuando la noticia de la ruptura de la banda se hizo pública en 1970, fue Yoko quien asumió la mayor parte de la culpa.

A partir de entonces, muchos fanáticos de The Beatles no estaban a gusto con la presencia de Yoko en la vida de Lennon, e incluso la culpaban por la separación del grupo.

// No me decepciones //

Pero a pesar de su amor, la relación entre Lennon y Yoko tuvo sus momentos difíciles. Y precisamente, uno de esos momentos duró 18 meses.

En 1973, Lennon dejó a Ono en lo que él llamaba un fin de semana largo, que en realidad se trataba de una aventura con su asistente May Pang. Y aunque pareciera una locura, a Ono no le molestó, al contrario lo ayudó a tomar acción.

“La aventura no fue algo que me perjudicara. Yo necesitaba un descanso... estaba preparada para perderlo, pero fue mejor que volviera” dijo Ono.

Tras este huracán, la pareja se reencontró y tuvieron un hijo de nombre Sean, que nació en 1975.

Fue hasta 1980, cuando John y Yoko sacaron a la luz el álbum “Double fantasy”, lamentablemente, después de tres semanas de haberlo dado a conocer, Lennon fue asesinado por un fan el 8 de diciembre.

Al día siguiente del deceso del músico y compositor, Ono emitió una declaración “no hay funeral para John, él amaba y rezaba por la raza humana, por favor hagan lo mismo por él”, exclamó su gran amor.