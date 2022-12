Son tiempos de cambio y honestidad

Continuamente me pregunto dónde encuentro un gramo de honestidad. Pero volteo a verme al interior y encuentro un profundo agujero. Una cicatriz que perforó mi vida desde hace un tiempo. Una herida que existe y hace evidente esta jodida enfermedad que me ha quitado el sueño, el dinero, las ganas, el aliento y la honestidad conmigo misma.

He sido una hipócrita. Tratando de apaciguar esta hilera de sentimientos. Este miedo que está ahí latente. Ese que de un momento a otro estallará. El mismo temor que desembocará el hundimiento eterno de mi ser. Y en el que evoca algo llamado ansiedad.

¿Cuál honestidad?. Todos mentimos. Nos engañamos siempre. Tratamos de llevar las situaciones que se presentan de la mejor manera. Pero el cerebro sabe bien que es un sabotaje. Lo que intentamos es recrear una vida diferente de la que teníamos en mente.

Mírate como yo lo hago. Porque me miro al espejo y veo a una mentirosa que se sabotea. A veces ni siquiera escucho mi voz. Solo quiero seguir y no ceder. Y cuando caigo en la cuenta, sé que me estoy seduciendo con una mentira tras otra.

Bienvenidos al gran teatro llamado: vida. Bienvenidos a la doble honestidad.

Para Platón la honestidad consiste en ponerse en el lugar hipotético de la propia vida futura, y la de las generaciones pasadas y venideras, y elegir no hacer o decir nada que pueda mancillar el honor o la reputación de la familia.

En tanto, el filósofo y científico alemán, Emmanuel Kant, quien debemos resaltar era un hombre de una gran honestidad personal, consideraba que este valor no sólo podía hacernos felices, sino que también permitía que la sociedad funcionara correctamente.

Si atendemos al significado de la palabra, debemos añadir que proviene del latín y representa “cualidad de decente, decoroso, razonable, honrado”.

Pero, ¿qué hace a una persona honesta? Una persona honesta siempre apoyará la verdad, justicia y amabilidad; actuará en dirección de ellas. Desde su vida privada hasta la pública, ya que una persona honesta actúa con rectitud aunque nadie esté viendo.

// La indiferencia, el molde perfecto de los humanos //

Con dolencia tengo que afirmar que la sociedad, esa estructura o red que se supone que aspira y protege a los valores básicos, da muestras de deterioro, que está ahí a todas luces antes los ojos de todos, las evidencias de olvido, o peor aún, de indiferencia en cuanto al respeto a esas formas de comportamiento asociados a la moral.

Tan añejas son las ideas que el hombre ha elaborado para asegurar que se puede vivir en paz con los otros, entre ellas, esa y entre ellos, Sócrates, que en este tema enfrenta a los sofistas, aquellos que, usando los resquicios de la democracia, usan sabiamente la demagogia.

Para Sócrates ese recurso es ilegítimo, entiende que la honestidad es un valor o cualidad propia de los seres humanos, relacionado con los principios de verdad y justicia y con la integridad moral. Así, esta cualidad no sólo tiene que ver con la relación de un individuo con otro u otros o con el mundo, sino que también puede decirse que un sujeto es honesto consigo mismo cuando tiene un grado de autoconciencia significativo y es coherente con lo que piensa. Lo contrario de la honestidad sería la deshonestidad, una práctica que se asocia con la corrupción, el delito y la falta de ética.

Estos últimos actos de deshonestidad son los que debemos erradicar si queremos obtener mayores beneficios para nuestra vida diaria.

Nada ocurre por milagro divino. Porque definitivamente todos debemos entender que el mundo está colapsando, y con ello la humanidad. Por eso es que me atrevo a decir que son tiempos de cambio y honestidad.

