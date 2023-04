Ojalá las personas encuentren refugio en el poder de los libros

No existe la cifra exacta, pero cada año se producen 2.2 millones de libros, de acuerdo con datos que arroja la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida por sus siglas como UNESCO. Tomando en cuenta que este monitoreo fue elaborado en 2013, por lo que cada año va en ascenso.

En el top de los cinco países con más libros publicados está: China con 440,000; Estados Unidos con 304, 912; Reino Unido con 184, 000; le sigue Rusia con 101, 981 y finalmente India con 90, 000.

En tanto, nuestro país, en el año 2012 ocupaba la posición 42 con 7, 521 tomos. Ya en 2018, México se ubicó en el lugar 107 de 108 en índice de lectura.

Ahora bien, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), confirmó según el llamado “módulo de lectura 2022”, que el 43.2 por ciento de la población alfabeta de 18 años y más, leyó al menos un libro en los últimos 12 meses.

En cuanto a la lectura de libros de la población alfabeta, según su nivel de escolaridad, el 64.7 por ciento de la población que tiene menos de un grado de educación superior leyó este tipo de material (MOLEC), por otra parte, solo 3 de cada 10 personas sin educación básica terminada, declaró leer este tipo de material.

Entre las razones por las cuales la gente no lee o no tiene el hábito de la lectura en México, están los siguientes datos: 43.9 por ciento no leen por falta de tiempo; 25.4 por ciento no leen por falta de interés, motivación o gusto por la lectura; el 16.5 por ciento de los consultados dijo que prefería realizar otro tipo de actividades y el 11.6 por ciento no lee debido a problemas de salud.

// Promoviendo amor a la literatura //

Cada 23 de abril se conmemora el Día Mundial del Libro. Por eso en esta ocasión, dedicamos un espacio para honrar la invaluable aportación que nos dan los libros.

Por su parte, la Unesco difundirá citas, poemas y mensajes para simbolizar el poder de los libros y fomentar la lectura.

Es importante mencionar que esta fecha simbólica (23 de abril) coincide con la de la desaparición de los escritores William Shakespeare, Miguel Ángel Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega. Es por ello que ese día se congrega a millones de lectores y no lectores en todo el mundo.

// Vector de conocimiento, comprensión mutua //

Todavía recuerdo el primer libro que leí. Lo vi sobre la cama de mi hermano. Lo tomé entre mis manos porque de inmediato me atrapó la portada, la cual ilustraba el rostro del líder de la banda más icónica de los 60´s, Jim Morrison. Yo solo tenía 11 años, pero desde la primera hoja que comencé a leer, no pude evitar adentrarme a conocer el contenido de esa obra.

A partir de ese instante encontré un gusto por la lectura. Un disfrute tan vigorizante que hasta hoy intento adquirir un libro cada que tengo la oportunidad.

Los libros son la mejor forma que un hombre tiene para introducirse a idiomas, vestuarios, comida, hábitos, razas e infinidad de sin sabores que posibilitan que la humanidad esté culturizada. Incluso, son el vehículo idóneo para el conocimiento.

En la actualidad, la era digital nos permite acceder a una obra a través de las tiendas online u otras plataformas, y así mediante nuestros Ipads, tablets o cualquier otro dispositivo, tenemos la gran ventaja de descubrir nuevas historias.

En suma, los libros tienen un papel indispensable en la vida de las personas, pues nos permite mejorar hábitos de lectura, agilizar la memoria, corregir nuestra ortografía y hasta me atrevo a afirmar que nos brinda habilidades para expresarnos mucho mejor por la vía oral.

Trascendiendo las fronteras físicas, el libro representa una de las invenciones más bellas para compartir ideas y encarna un instrumento eficaz para luchar contra la pobreza y construir una paz sostenible.

Ya lo dijo Rubén Darío: “El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento; antorcha del pensamiento y manantial del amor”: