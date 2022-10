Metallica y su melodía del combatiente Johnny que suplica morir

En alguna ocasión preguntaron al genio de Bonn, Ludwig Van Beethoven, qué era la música, a lo que de inmediato respondió sin titubear: “la música es una revelación más alta que la ciencia o la Filosofía”:

La música es el arte que reúne a los hombres sin importar raza, creencias o idioma. Es la cita perfecta para liberar energía y recargar “motores”.

Se estima que la música recobra importancia en la vida de los seres humanos, puesto que permite expresar miedos, alegrías e incluso los sentimientos más profundos. Porque mediante ella, canalizamos emociones y las personas expulsamos penas o generamos espasmos de alegría, según sea la ocasión.

Pero hay un punto donde la literatura y la música confluyen. Para traer este dato a la ocasión, les hablaré sobre Joe Bonham, alias Johnny, una historia evocada en la canción “one” del grupo de heavy metal Metallica, como parte del álbum “And justice for all” de 1988.

Metallica extrajo este relato de la novela que escribió el guionista Dalton Trumbo, (1939), donde cuenta la penosa circunstancia de un oficial que perdió sus extremidades, vista, oído y voz cuando pisó una mina durante la primera guerra mundial.

Así es como surge la unión de ambas artes (música-literatura), y es cuando se funden para situarnos en un contexto histórico-social. En una línea del tiempo, en la cual, la banda originaria de Los Ángeles supo contarla muy bien.

Tan es así que la crítica de aquel entonces, calificó a esta pieza musical como una de las obras maestras de la agrupación, así también por la producción del video, dirigido por Bill Pope y Michael Salomon, en aquel debut extraordinario que se transmitió en el canal de televisión MTV en enero de 1989.

Escena tras escena se revela ante los ojos de los espectadores, la cruel y la brutal experiencia que vivió el soldado estadunidense. Aquel hombre al cual no se le puede ver el rostro y que sufre de alucinaciones, de un dolor emocional que traspasa la pantalla.

"One" y su mensaje puramente emocional

Era mayo de 1971 y en el Festival de Cannes se estrenaba una película interesante con un mensaje resonante: “Johnny got his gun” (Johnny cogió su fusil), dirigida por Dalton Trumbo. Años más tarde, nadie imaginaba que Metallica, se robaría el triple de los aplausos, debido a la realización del video clip que narra la triste vivencia de aquel soldado.

Bajo una fotografía en blanco y negro, vemos cómo las notas se vacían en los agudos eléctricos de las guitarras y cada golpe de la baqueta de Lars Ulrich nos sumerge a la pesadilla de Johnny, que se destila en cada pensamiento que implora piedad de los médicos.

Mutilado de cuerpo y alma, Johnny suplica morir

Era 1915, y el mundo estaba sometido a una guerra. El recluta Joe Bonham, alias Johnny, personificado en la película por Timothy Bottoms, permanecía en un hospital tras haber sido alcanzado por un artefacto explosivo.

Este accidente provocó que le amputaran brazos y piernas, dejando intactos la cabeza y el tronco. De igual forma, el joven perdió los sentidos de la vista, olfato y gusto. Solo una parte de su cuerpo estaba viva, su cerebro.

La ficción traspasó a lo humano. Pues como casi siempre ocurre en la vida real, en la novela se plasma cómo la ciencia (los doctores) decide conservarlo para estudiar sus reacciones y así tratar a otros heridos.

¿Te imaginas pasar el resto de tu vida acostado en una cama? mientras todos a tu alrededor siguen su vida. Esa delgada línea, donde solo tus pensamientos son los únicos que te acompañan y te cobijan día y noche.

Pues Johnny pasaba su vida entera postrado en una cama. Tal como un vegetal. Ahí, asilado de la cotidianidad mundana, traía cada que podía, sus recuerdos que lo torturaban. Solo Karen, la enfermera que lo cuidaba, intentó crear una manera para comunicarse con él. Así fue como la paciencia y cariño de esta mujer llevó también a que los galenos intercambiaran mensajes con él, mediante código Morse.

Tiempo después, Johnny pidió al Ejército que lo que quedaba de su cuerpo fuera depositado en un ataúd de cristal, para que las personas observaran los horrores de la guerra, y si no era posible tal deseo, suplicaba lo dejaran morir.

Tras la petición, el hombre supuso que no le concederían tal anhelo. Por lo que rogó a Karen, la enfermera, que realizara la eutanasia. Acto que no concluyó debido a la intromisión de un supervisor.

Tanto la novela de Dalton Trumbo como la letra que escribió Metallica nos deja un claro mensaje: las secuelas económicas, emocionales y psicológicas de un conflicto armado siempre traerán consecuencias letales para la humanidad.

Por último, escribiré una nota adicional. El nombre de la antibelicista obra es producto de la canción “over there”, creada por el estadounidense George M. Cohan, la cual pone de manifiesto la apología de la guerra y de cómo anima a los jóvenes estadunidenses a participar en ella. Un factor que sirvió de inspiración para el director de cine, Trumbo, que en su momento aprovechó para restregar a su gobierno, que los combates dejan heridas permanentes.

Y para la agrupación californiana, significó que el solo de la canción fuera considerado por los lectores de la revista Guitar World, en el puesto número 7 de las listas de los mejores 100 solos.