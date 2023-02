El amor en tiempos de crisis

Queridos lectores, estamos en la recta inicial del mes de febrero, y con ello es menester hablar de un tema al que hoy en día muy poco se le pone atención, que seguro encontraremos miles de resultados si buscamos en los motores de búsqueda en internet, pero que solo quedan en un eco sordo a nuestros oídos.

De inmediato comencé a reproducir en mi cabeza esta canción que ya es todo un clásico “I want to know what love is” / “quiero saber lo que es el amor”, de la banda británico-estadounidense Foreigner. Porque, aunque parezca una trivialidad, el amor romántico, el de pareja, al que muchos seres humanos aspiran a tener, ya está muy distante de toda cursilería y fantasía.

Tantos libros, películas, escritores y filósofos, series y postales que nos hablan de la palabra amor. Pero que difícilmente la podemos definir en un concepto único e indivisible y universal. Porque simplemente cada uno de nosotros damos un valor a tal palabra. Y las encadenamos según nuestras experiencias personales con dicho sentimiento.

Claro, si atendemos al término que viene en un diccionario encontraremos que amor significa “sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno”.

Pero, qué sucede con el amor y el erotismo en un tiempo en el que la sociedad se encuentra enfocada en el consumismo, la pornografía y las aplicaciones que entregan la posibilidad de sostener diversos encuentros y encontrar no una, sino varias parejas con quienes “pasar el rato”.

Algunos especialistas, entre ellos, psicólogos, han revelado que nuestra sociedad en la actualidad presenta conductas narcisistas, más consumistas y se muestra menos empática con las personas.

En el siglo XXI, el narcisismo es un gran elemento que erosiona al amor, pues no busca las diferencias sino las similitudes, las igualdades que permiten encajar con el mismo individuo, y si estos no encajan, entonces no entran en el molde que establece la sociedad, y por ello deben excluirse.

El matrimonio ya no es una prioridad

En la actualidad, hay cada vez más personas que están optando por un proyecto de vida diferente al matrimonio. Lo que está pasando es que las parejas están prefiriendo vivir separados. Es decir, que cada quien permanezca en su casa. Y compartir solo los fines de semana, evitando así una convivencia diaria porque se les hace difícil llevar una vínculo cotidiano.

Hay cero tolerancia a cometer errores, y es común que cualquier falta provoca un estruendo visceral para concluir todo nexo amoroso. Aunque todas las parejas pasan por malos momentos. Y solo pocos saben remontar y sacar avante los problemas que puedan surgir con paciencia y amor mutuo.

La cuestión sería aprender a lidiar con las dificultades y a disfrutar de los períodos de encuentro y desencuentro.

Las estadísticas hablan por sí solas

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2021, en México se registraron 453 mil 085 matrimonios y 149 mil 675 divorcios, lo que se traduce que por cada 100 matrimonios ocurrieron 33 divorcios.

En Estados Unidos, el 52, 7 por ciento de los matrimonios termina en divorcio, según cifras del gobierno estadounidense.

No obstante, el INEGI informó que el 34.2 por ciento de los habitantes son solteros, un porcentaje mayor a otros años, que representa solo el uno por ciento menos que la población que se encuentra casada.

¿Será entonces, la soltería el estado más estable que podemos mantener los seres humanos?.

Otro estudio realizado por el Centro de Investigaciones Pew Research Center, un organismo con sede en Washington, reveló que la mitad de las personas solteras ni siquiera están interesadas en tener cita, mientras que un 10 por ciento únicamente buscan citas casuales. Un 26 por ciento está interesado en citas y solo el 14 por ciento busca una relación seria.

Lo cierto es que también cada ser humano que decide estar soltero tiene sus motivos para mantenerse en esa elección de vida.

Las razones por las que muchos no quieren tener una pareja son las respuestas más comunes: tienen otras prioridades y disfrutan estar solteras. Están muy ocupados, no han tenido suerte en el pasado, sienten que no encontrarán a alguien que esté interesado, no están listos después de la pérdida de una pareja o después de una ruptura, sienten que su edad era un impedimento o en algunos casos por problemas de salud que complican buscar pareja.

¿Está en crisis el amor? En tiempos en que todo pareciera estarlo, la respuesta rápida sería un sí rotundo, o tú qué opinas...