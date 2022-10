Althusser, el célebre filósofo que estranguló a su mujer

Si la dualidad es real, es posible que se haya encarnado en el cuerpo de Louis Pierre Althusser, quien por instantes centelleantes era el hombre entregado a la filosofía marxista, y en otros, súbitamente se convertía en el enfermo agobiado por sus desórdenes psíquicos.

Encajonado en el eco de sus recuerdos. Absorbido por el delirio de sus mórbidos deseos. Así es como vivió de hospital en hospital durante las últimas décadas de su vida.

La vida del hombre considerado uno de los principales académicos del Partido Comunista francés, estuvo marcada por periodos de una enfermedad mental intensa. El filósofo sufría de bipolaridad y esquizofrenia, condición que lo llevó a cometer un asesinato.

Corría el año de 1980, cuando parecía que la existencia de Althusser cobraba un sentido diferente. Que todos los ángulos que se trazaban en su camino estaban en proceso de reconstrucción. Y en esa restauración ahí estaba ella, Hélène.

Hélène Rytmann, una socióloga involucrada en el mismo movimiento comunista que profesaba Louis, factor que propició la rápida conquista del corazón de Althusser.

Basta decir que la relación sentimental siempre estuvo acentuada por los constantes desequilibrios que experimentaba el escritor. Louis sufría de fuertes depresiones por amarla demasiado y por los sentimientos abrumadores que le inspiraba esa emoción.

No obstante, nunca pudo alejarse de ella, pues podría decirse que era algo así como su musa para el artista, o tal vez su Beatriz para Dante Alighieri, autor de la obra “La divina comedia”. Para Althusser, Hélène era su mentora y guía hacia la filosofía y una eterna lucha a favor de la ideología de izquierda.

Y luego, todo pasó. A la mitad de un día frenético. Louis dejó de ser el filósofo al que todos admiraban, y se transmutó en el demente que despojó a Hélène de su último aliento.

Una mañana de noviembre de 1980, Louis Althusser estranguló a su mujer, en su departamento de la Escuela Normal Superior.

“Ante mí: Hélène recostada en su espalda, también usando una bata de dormir [...]. Arrodillándome a su lado, inclinándome sobre su cuerpo, estoy ocupado masajeando su cuello [...].

Presiono mis dos pulgares en el vacío de carne arriba del esternón y, aplicando fuerza, lentamente llego. Un pulgar a la izquierda, otro pulgar hacia la derecha en un ángulo, en el área firme detrás de las orejas. [...]

La cara de Hélène está inmóvil y serena, sus ojos están fijos en el techo. Y súbitamente estoy aterrado: sus ojos están interminablemente quietos, y encima de todo esto está la punta de su lengua recostada, inusual y pacíficamente, entre sus dientes y los labios.

Ciertamente he visto cadáveres antes, pero nunca he visto el rostro de una mujer estrangulada en mi vida. Y aun así sé que esto es una mujer estrangulada. ¿Qué está pasando? Me levanto y grito: ¡He estrangulado a Hélène!”, explicó, Louis Althusser.

Amigos cercanos del pensador francés, afirmaban que la había matado por amor, y que esa había sido su prueba más grande.

Pero, aclaremos que esto es una concepción totalmente errónea. Dejemos de romantizar a las enfermedades mentales, porque nada justifica la muerte violenta de Hélène.

// Mató envuelto en un acto de locura //

Tras el asesinato de Hélène, Althusser fue procesado por tal delito, sin embargo, un juez ordenó archivar el expediente. Además, otros especialistas aportaron elementos que confirmaron que Louis la había matado en medio de un episodio de desquicio y locura.

En aquel tiempo, en la esfera política de derecha se decía que todo aquello era un complot gestado por la izquierda para dejarlo en libertad. Y, por otra parte, un círculo muy pequeño de conocidos estaba enterado de la condición mental de Althusser.

Por tal razón, la sociedad no calificó tal suceso como atroz, sino que todo había sido producto de su padecimiento mental.

Empero, estaba prohibido hablar sobre él y muchos comenzaron a ignorar su obra. En la actualidad, eso ha cambiado. Pues se le ha dado nueva luz a su trabajo y legado.

Se cree que gran parte de sus problemas psicológicos fueron resultado de la etapa que vivió cuando se enlistó para formar parte del ejército francés, pues pasó cinco años en prisión durante la segunda guerra mundial.

En la primavera de 1940 ya había sido capturado por los alemanes, por lo que permaneció en un campo de prisioneros hasta 1945.

// El porvenir //

En 1985, Althusser escribió la obra “El porvenir”, donde explicaba cómo de sus experiencias psicológicas tempranas se iban desarrollando las condiciones para su crimen.

De igual forma, se describió así mismo como una especie de intelectual farsante que había leído muy poco a Marx, a Freud y casi nada a Nietzsche.

// De visita por el psiquiátrico //

En sus peores momentos, Althusser nunca dejó de estar rodeado del cariño y comprensión de sus grandes colegas y amigos como Michel Foucault y Jaques Derrida.

A la edad de 72 años, el filósofo marxista murió el 22 de octubre de 1990 en un asilo a causa de una insuficiencia cardíaca.

Louis Pierre Althusser había pasado por varios años en hospitales psiquiátricos. Y así fue cómo se extinguió su sueño, uno que lo situó por la justicia y por la medicina como un loco.

Aunque resaltemos que Louis Althusser contribuyó en muchas áreas del conocimiento, entre ellas, la del sector académico, donde dejó implantada la idea de que el sistema educativo es un aparato ideológico de Estado, y que la historia es un proceso sin sujeto ni fines, cuyo motor son las fuerzas productivas.