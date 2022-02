Evaluación de alcaldes

Es muy pronto para evaluar a los alcaldes que apenas llevan 50 días en funciones. Aún así, el ranking de alcaldes construido por Mitofsky a partir de la aprobación ciudadana es un buen ejercicio para abrir la discusión sobre el trabajo de los ayuntamientos y cómo la opinión pública puede o no ser justa de acuerdo con factores que van más allá de los resultados que obtiene cada administración.

Conforme al índice de Mitofsky (que la propia encuestadora advierte que no se trata de frecuencias simples, sino de una muestra postestratificada) el respaldo ciudadano para cuatro de los alcaldes que se estrenaron en diciembre pasado en Morelos, es bajo: Sergio Alba Esquivel, de Zapata, tiene respaldo del 30.5%; Juana Ocampo, Temixco, 24%; Rodrigo Arredondo, Cuautla, 23%; y José Luis Urióstegui, Cuernavaca, 19.6%.

Para los comunicadores políticos expertos, las primeras evaluaciones de popularidad o respaldo ciudadano se relacionan más con la percepción de la ciudadanía de un cambio, que con los resultados derivados del mismo. Es decir, qué tanto siente la población que hay un nuevo alcalde en la demarcación. Y lo cierto es que las personalidades más o menos discretas de los cuatro alcaldes ayuda poco a que esa sensación se presente en la gente.

Tiene sentido que la primera evaluación se funde más en fenómenos ligados con la personalidad de los ediles que en su trabajo en tanto los primeros meses de sus administraciones los alcaldes deberán corregir las pifias de sus antecesores, que en casos como Cuernavaca y Cuautla dañaron profundamente a la población y comprometieron los márgenes de maniobra de los ayuntamientos. El reto adicional para Cuernavaca y Zapata es que, viniendo de partidos de oposición a la alianza que ocupa los gobiernos federal y estatal, y una vez inutilizado el respaldo que podrían obtener del Congreso local, no parece haber mucho apoyo institucional por parte de autoridades que, dicho sea de paso, nunca han mostrado una vocación municipalista.

Los morelenses son especialmente exigentes con sus alcaldes. Probablemente a falta de gobiernos estatales eficientes, se demanda mucho a las autoridades que la gente percibe como las más cercanas. Si a eso sumamos los constantes embates que desde los gobiernos federal y estatal se emprenden en contra de los presidentes municipales, a quienes se ha acusado en general de corrupción, falta de trabajo, pésima planeación, indolencia y hasta cobardía, la posición de los ediles es verdaderamente difícil. Y conste que ninguno de los cuatro mencionados parece culpable de ninguna de las acusaciones que se recetan a la categoría de gobierno.

El problema parece radicar en la conexión que los alcaldes no están estableciendo con la gente. Los electores los vieron en el 2021 como los personajes que solucionarían los graves problemas de inseguridad, falta de servicios públicos y deterioro de las ciudades de Morelos, pero en las primeras semanas de 2022 no parece haberse consolidado esa percepción. Aunque si se considera que Urióstegui fue electo con el 15.37% del listado nominal; Arredondo, con el 12%; Ocampo, con el 10.8%; y Esquivel, con el 11.1%; puede que sus números no sean tan malos a estas alturas: enfoques.

