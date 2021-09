Eureka: el Conacyt y la FGR descubrió la delincuencia organizada, ¡Los investigadores!

La semana pasada buscaba afanosamente sobre el tema que podía escribir. Hice un resumen de la tendencia que han tomado las mañaneras y como se repiten los temas para poner en la mesa que a pesar de que el presidente de la República considera que es una rendición de cuentas, la verdad es que es simple proselitismo mezclado con clientelismo, que algún investigador considera que este es una clase de corrupción. Otra parte de las mañaneras es responder a lo que publican los medios y a lo que le preguntan los periodistas que asisten. Incluso, señalaba el conflicto que se perfilaba entre los que se llaman a sí mismos, los auténticos periodistas que descalifican a los periodistas independientes y los de provincia, entre ellos los llaman despectivamente “mascotitas del presidente.” Este conflicto ya escaló con una demanda por amenazas de estos periodistas independientes a uno de los “auténticos” periodistas. Este conflicto es solo una consecuencia y una manifestación más del ambiente de provocación que se ha instalado como una forma de gobernar y que deriva en muchos frentes por el abuso del poder para imponer su cruzada que se repite en todos lados y aunque se haga una clase de guerra sucia, por ejemplo, contra los investigadores que: ¡Eureka! Allí está la corrupción. No solo hay que denostarlos, sino denunciarlos por “peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades”, al ex director de Conacyt y otros 30 investigadores más, ante la Fiscalía General de la República, la cual rapidísimo giró órdenes de aprehensión, pero “acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Esta es la verdadera delincuencia organizada y de la corrupción de nuestro país, olvídese usted de la extorsión predominante en más de 20 entidades del país, del narcotráfico, del tráfico de personas, de la corrupción de Pemex… y de tantas otras que de repente se anuncian mediáticamente, pero que… Lo bueno es que desde Conacyt se ha hecho mucha investigación, seguro se financiaron proyectos para ello, y ahora sabemos que la delincuencia organizada de este país está con los investigadores, varios de ellos con reconocimiento de Investigadores Nacionales. El presidente de México dice que su fuerte no es la venganza… que él no haría lo que hizo Salinas de Gortari de tomar casos ejemplares cuando la emprendió contra “La Quina”, pero seguro estará muy orgulloso de pasar a la historia buscando y acusando la delincuencia organizada entre los investigadores de este país. Yo todavía recuerdo de una llamada muy extraña del Conacyt, como buscando que yo incriminara a alguien… la verdad le dije a quien me llamó que no entendía que quería, le pedí que me explicara en un correo que era lo que buscaba.

En la búsqueda de la política de seguridad de este país, no entendía en “las mañaneras” porque la Secretaria de Seguridad se dedica a informar de las vacunas en la frontera norte de este país, en lugar de informar qué se hace en los graves problemas de inseguridad en esa parte del país y lo que se discute en esas reuniones de las 6:00 de la mañana. Buscando esas respuestas revisé una vez más el Plan Nacional de Desarrollo y descubrí algo que había yo pasado por alto en mis revisiones anteriores: la presentación del Plan es lo mismo que se repite todos los días en “la mañanera”, una especie de panfleto o manifiesto, como una especie de prédica, de esta cruzada casi religiosa que lleva a emprender acciones del presidente y su equipo en contra de la investigación y los investigadores de este país, lo transcribo literalmente porque es verdaderamente impresionante: Presentación. Honradez y honestidad [.] No al gobierno rico con pueblo pobre [.] Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie [.] Economía para el bienestar [.] El mercado no sustituye al Estado [.] Por el bien de todos, primero los pobres [.] No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera [.] No puede haber paz sin justicia [.] El respeto al derecho ajeno es la paz [.] No más migración por hambre o por violencia [.] Democracia significa el poder del pueblo [.] Ética, libertad, confianza. ¿Lo cree usted? Esta es la presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Ya puedo imaginar porque el conflicto del ex secretario de hacienda y su renuncia. Creí haber escuchado al presidente que él mismo había dictado el nuevo Plan. Creo que sí.