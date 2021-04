¿Está AMLO de acuerdo en la legalización de la marihuana?

El tema del uso lúdico, industrial y todo lo que esto implica de la mariguana en México ha tenido diversas crisis; ha ido de una Cámara a otra; hay expolíticos preparados para hacerse ricos con esta ley;

Pero en realidad, y queremos ser muy objetivos en nuestra apreciación; para empezar algunos medios ya dieron por cierto que hay un plazo nuevo, hasta septiembre; lo que es una falacia, porque la Cámara de Senadores no ha dicho “esta boca es mía”; en virtud de que se les vence el plazo que otorgó la Corte para legalizar e uso de la mariguana el 30 de abril; es decir hay pendientes veinte días, y en ésto pueden pasar muchas cosas; entre otras incluida la posibilidad de aprobarla.

Por mayoría de razón pensaríamos que si el Senado ha analizado el proyecto como se lo envió la Cámara de Diputados y han encontrado fallas, problemas constitucionales, e incluso que les podría resultar alguna responsabilidad a los propios Senadores si la aprueban, nos ubica en la hipótesis de que se solicite la prórroga; la Corte la otorgue, y aquí desde nuestra perspectiva pensamos que puede haber un giro de ciento ochenta grados, que sometemos a la consideración de nuestros distinguidos lectores; porque en septiembre, si así se diera la prórroga, la Cámara de Diputados aun cuando tuviere mayoría MORENA es otra; habrá otras expresiones; otras alianzas de la oposición, y no será la simpleza de que el Senado la regresa, la nueva Cámara la aprueba; si bien la Suprema Corte podría decir: “te doy un plazo” por ejemplo hasta finales del 30 de septiembre, considerando que la nueva legislatura entre el día primero de ese mes, podría ser que a partir de hoy, abril hasta agosto el Senado revisara, actualizara, hiciera lo mejor que pueda, sobre todo para quitar las fallas constitucionales.

Se ha reiterado que como está no se debe aprobar, sería grave para todos los mexicanos. En este caso estaremos al pendiente para saber si el Senado pide la prórroga; si se la concede la Corte, y hasta cuándo, porque es especular decir que para septiembre porque podría ser darles un plazo otro mes, y entonces la actual Cámara tendría que resolver lo que corrija el Senado; aparte hay que considerar que la prórroga pudiera ser hasta diciembre del año que entra, o hasta el año 2022, todo esto es dubitativo; está en el aire, y hay que esperar, primero a que formalmente el Senado solicite la prórroga; que la Suprema Corte la considere y la otorgue, y diga hasta cuándo; y cuál va a ser el contenido; porque finalmente sería una pena que se aprobara una ley que definitivamente tiene o subyace en el fondo de ella que es una droga, y de ahí todo lo demás, de que es buena, que tiene sustancias para usarse en la medicina etc.; bueno pues es opinable; por ello para nosotros es muy importante y estamos al pendiente de lo que hagan quienes están interviniendo en toda esta situación. Aquí desde nuestra perspectiva y siempre al pendiente de lo que el Presidente de la República hace, sería bueno preguntarse si el Presidente de la República ha externado su opinión en cuanto a si está o no de acuerdo, y sobre todo si los textos actuales de estas leyes lo satisfacen, y si en el fondo él quisiera que México legalizara la marihuana. Frente a esto quizá en una “mañanera” tengamos una respuesta, y si no estaremos al pendiente porque los líderes de las respectivas Cámaras no han expresado formalmente qué van hacer; si bien es cierto que habría una gran responsabilidad para el Senado sino aprueba la ley, pero también sería gravísimo que la aprobarán como está; por ello desde esta importante tribuna ponderamos tanto al Senado cuanto a la Cámara de Diputados Federal a legislar por el bien de México y los mexicanos, en la forma que sea más conveniente y no con una presión de esta magnitud, porque al final nuestros hijos, nuestros nietos; nuestras familias podrán ser las víctimas del uso indiscriminado y mal legislado de la mariguana.

CONCLUSIÓN

Estaremos al pendiente. No especularemos. No hay todavía ningún aplazamiento oficial. Algunos medios dicen que cinco meses, otros que se va a pedir el permiso; pero la realidad es que el Senado no ha expresado si la aprueba o no, ya dijo cuáles son sus dudas, pero el plazo vence hasta el 30 de abril; mientras tanto esperaremos.

Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com