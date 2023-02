Espacio Politécnico | Una moneda común en nuestra América Latina

Isis Monserrat Manrique Gordillo *





Hace poco nos enteramos de una noticia impactante para los países de América Latina, situación que, para algunas personas especializadas en el tema, ha provocado que se expresen opiniones al respecto, por lo que podrías preguntarte ¿Qué es lo que está pasando? Pues sucede que los gobiernos de Argentina y Brasil quieren que toda Latinoamérica tenga una moneda en común, por lo cual han decidido avanzar con esta propuesta diciendo que la moneda podría llamarse “sur”.

Cabe aclarar que las monedas nacionales no dejarían de existir si no que se llevaría a la par con esta, sin embargo, las controversias que se están presentando derivado de esta polémica propuesta es si los presidentes de estas naciones realmente han pensado en todo lo que conlleva hacer algo así, es por eso que hay varios economistas que dieron su punto de vista respecto a la situación del por qué es buena idea o no empezar a realizar esta acción.

La economista argentina Natalia Motyl considera que este proyecto no es conveniente ya que “tener una moneda en común, previo a resolver los problemas estructurales y con la coexistencia de las monedas nacionales, traería más problemas que soluciones”, mientras que Steve Hanke asegura que es una propuesta que podría funcionar, empero, la realidad es que hay demasiadas opiniones respecto a este tema tanto positivas como negativas.

Entonces, ya se tiene una opción en dado caso de que las monedas nacionales no sean eliminadas por la moneda común propuesta. Lo que se tiene pensado hacer es solamente utilizarla para fines comerciales debido a que se tendría un mayor poder de negociación y menos presión al momento de realizar los tipos de cambio, sin embargo, los economistas ven más la opción de que se convierta en una criptomoneda, lo cual traería más beneficios que el tener una moneda en físico, aunque aún no se tienen avances significativos al respecto de esta propuesta.

Ahora, a mi parecer, no convendría tener una moneda en común ya que, en primer lugar, no desaparecerían las nacionales así que sería muy difícil que esta nueva moneda llegue a posicionarse tan rápido debido a que es muy probable que muchos no la reconozcan como tal, además de que, hablando en un caso más específico, las economías de Argentina y Brasil son muy distintas y para poder unirse deben de ser similares; siendo honestos, me parece que a Argentina le costaría un poco igualarse a Brasil ya que este país tiene una moneda más fuerte.

Además, me parece que lo que buscan Alberto Fernández y Lula da Silva es formar algo similar a lo que es la Unión Europea, lo cual me parece que no puede ser posible ya que LATAM no tiene una estructura fuerte ni la organización para empezar con un proyecto de gran magnitud, se tendrían que establecer acuerdos para que los países pudieran pertenecer a esta integración tomando en cuenta sus economías, que es lo que haría que la organización siguiera en pie, y sabemos que no muchos países cuentan con una economía fuerte como para algo así.

Para lograrlo, los gobiernos deberían de concentrarse primero en el crecimiento individual de cada país de nuestra América Latina y luego fomentar que estén listos para crear un plan que realmente funcione. Sin embargo, lamentablemente, tener algo así parece muy difícil por la mentalidad y los intereses, especialmente políticos, que se lleguen a tener.

Otro punto que es muy importante tiene que ver con las afectaciones que se podrían llegar a tener en el sentido de que todos los países que entren en el acuerdo saldrán afectados si tan solo un solo uno de esos países tiene un problema con su economía, esto porque serían un equipo y las decisiones que se tomen les afectarían a todos como grupo y no individualmente.

Ahora, ¿Qué es lo que piensa nuestro presidente al respecto? Andrés Manuel López Obrador rechazó la idea de la moneda común, por lo tanto, no es muy probable que nos lleguemos a unir ya que dice que “Por muchas razones tenemos que seguir manteniendo como referencia al dólar”, tomando en cuenta que solamente se llegue a utilizar para intercambios comerciales, además de que no está seguro de que pueda ser cierto.

Yo, en lo personal, estoy de acuerdo con la decisión del presidente López Obrador, ya que lo que más nos conviene es tener de referencia a una de las mejores economías del mundo para poder seguir realizando intercambios y no arriesgarnos ya que no tenemos una excelente economía, pero nos mantenemos aún.

Realmente no sabemos que es lo que pueda pasar, es un cambio bastante grande que sabemos que puede traer consecuencias como todo, buenas o malas, y viviremos con la incertidumbre de saber si los gobiernos tomarán las decisiones correctas para llevarnos a un mejor camino y continuar en crecimiento o solo será una mala opción y afectarnos, ¿Tú qué piensas que pasará?





*Alumna de la Licenciatura en Negocios Internacionales de la ESCA Santo Tomás