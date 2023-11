Un vistazo a India

Melissa Micaela Estrella Plata y David Flores Olivares





Un país tan rico y pobre a la vez, Bharat (India en hindi), que presume de avances tecnológicos, crecimiento económico, recursos naturales, una población aproximada de 1,500 millones de habitantes; superando a China y quitándole el puesto cómo el país más poblado del mundo después de más de 100 años. Parece tener todas las características de una potencia en ascenso, pues también ha destacado por pertenecer al grupo de las cinco economías emergentes llamados BRICS conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que a pesar de sus diferencias culturales tienen un interés común que es aumentar su influencia a nivel global; gracias a la integración de seis nuevas economías al bloque, este grupo representa poco más del 25% del PIB mundial, contra el 30% del G-7.

De acuerdo con datos del Statista, en 2022 el PIB de todos los países BRICS se elevó a aproximadamente 26 millones de dólares estadounidenses y por supuesto que están ganando influencia, ya que se encuentran en una discusión para crear una nueva moneda dentro del comercio mundial que desafíe la hegemonía del dólar, ¿será este el fin del dólar?

Ha tomado más participación en los diferentes asuntos comerciales, al grado de plantarse como el reemplazo de China en temas de producción. Claramente existen factores que hacen creer que esto es una realidad.

Cómo ya se hizo mención, India se posiciona como el país con mayor población en el mundo y se plantea que siga así por varios años más; según datos del World Factbook de la CIA, alrededor del 24% de su población tiene entre 0-14 años, 68.42% entre 15-64 y de 65 años en adelante, el 6.8% restantes. Esto se traduce a una mayor mano de obra en comparación de China, pues mientras la población de India es joven, la de China envejece día con día.

Si bien, es cierto, que la desigualdad en el país oriental es muy grande, llegando a tener un salario promedio de 392 dólares mensuales, el desarrollo tecnológico que ha tenido en los últimos años da pie a la especialización del país y, a su vez, el crecimiento en el ingreso de la población.

Recordemos que en el año 2022 subió su puesto en el Índice Mundial de Innovación, entrando por primera vez en el top 40, superando a países como Polonia, Grecia y Croacia; y realmente su gente está tomando lugar; el CEO de Microsoft, el ingeniero Satya Nadella es de origen indio; desde 2015 Sundar Puichai es director ejecutivo de Google, también indio. Shantanu Narayen, CEO de Adobe durante una entrevista con The Wall Street Journal dijo “los líderes que no aman lo que hacen, no pueden hacer su trabajo”, él también es de la India. ¿Bharat se está apoderando de la industria del Software?

Por otro lado, en temas de agricultura, según datos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), India que es el séptimo país más grande, territorialmente hablando; cuenta con el 66% de su población viviendo en zonas rurales, lo que le permite ser el 2do país a nivel mundial en producción agrícola, empleando al 42% de la fuerza laboral. Lo cual representa entre el 17% y 18% del PIB nacional.

De 50 años para acá, el país asiático pasó a convertirse en uno de los proveedores mundiales más importantes de alimentos. Cerca del 80% de la superficie cultivada corresponde a cereales comestibles y semillas oleaginosas; además ha diversificado su producción de productos alimenticios de alto valor, convirtiéndose en el principal productor de leche, legumbres, productos hortícolas y ganado, y en el principal exportador de camarones y especias del mundo, de acuerdo con datos del mismo Fondo.

Sin embargo, India debe contemplar una serie de acciones inteligentes en relación con el cambio climático, pues la agricultura es sumamente vulnerable a este fenómeno, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. Estas medidas deben ser acordes a mantener y continuar con su producción, es importante recordar que el 40% de los cultivos totales del país son más vulnerables a la variabilidad de los monzones.

La población se encuentra satisfecha con el trabajo del primer ministro Narendra Modi, colocándolo en el primer lugar como el líder con mayor aprobación, por encima de Andrés Manuel López Obrador, ya que es visto como un tipo de mesías, un ser liberador del pueblo. “Este momento es inolvidable, sin precedentes, es un gran momento para la India desarrollada, un grito de victoria para la nueva India” fueron las palabras del ministro cuando la India se convirtió en la cuarta nación en alunizar el pasado 23 de agosto y el primer país en tocar el polo sur de la luna, superficie donde investigadores aseguran que se encuentran reservas de agua congelada, proyecto que intentó Rusia y no concluyó.

Destaca por su rica cultura y su gastronomía tan peculiar, cuenta con los festivales más coloridos, siempre hay algo que celebrar, sin embargo, no todo es color rosa en el país; la discriminación contra las mujeres, la extrema pobreza, la institución de la dote, trabajo infantil y durante siglos ha perdurado una división de castas siendo un factor importante que impide que sea una potencia mundial. Esta división jerarquiza a los hindúes dependiendo su karma (trabajo) y dharma (deber), existen cinco principales: Brahmanes que son sacerdotes y maestros son considerados la casta más alta, Kshatriyas donde pertenecen los políticos y soldados, Vaishyas que son comerciantes y artesanos, Shudras que suelen ser campesinos y obreros y los Dalit o también llamados “intocables” son los miembros más pobres y discriminados de la sociedad india, quienes nacen así están condenados a pertenecer a esta casta el resto de su vida.

Sus problemas son complejos y sistemáticos, incluso en lo básico hay deficiencias extremas como una infraestructura de salud muy pobre e indicadores muy grandes de desnutrición y alrededor del 90% de los empleos son informales. Con estos factores de por medio, ¿logrará reemplazar al gigante asiático en los próximos años?, o solo estamos viendo lo que nos conviene ver?





Melissa Micaela Estrella Plata y David Flores Olivares son Estudiantes de Negocios Internacionales de la Escuela Superior de Comercio y Administración por el Instituto Politécnico Nacional.