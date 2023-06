¿Todo es color de rosa con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec?

Cómo parte del Plan Nacional de Desarrollo del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 8 de mayo del 2023, la Secretaría de Economía presentó las bases para participar en las licitaciones de los 10 polos de desarrollo de este proyecto, Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Recordemos que este proyecto, previsto a estar culminado para finales de 2023, tiene como objetivo el crecimiento de la economía a través de la movilización de mercancías mediante un uso combinado de transportes, conectando de esta manera al Océano Atlántico con el Océano Pacífico y guiadas al desarrollo industrial del sur-sureste del país.

Raquel Buenrostro, Secretaria de Economía, ante diversos inversionistas, directivos y cámaras de comercio dio a conocer los detalles para participar en las licitaciones de seis de los 10 polos que se pretenden instalar a lo largo de este corredor. Esto vino acompañado del anuncio de diversos incentivos fiscales, en los que destacan exención al 100% de ISR, de IVA y depreciación acelerada por seis años.

La Secretaria afirmó que, por la ubicación estratégica, este corredor servirá como centro de comunicación a nivel global a mercados, tanto nacionales como internacionales, lo que permitiría a México convertirse, exponencialmente, en una gran potencia en los próximos 30 años.

Buenrostro, por otro lado, ratificó su confianza en el «Nearshoring», ya que asegura que México cuenta con todas las ventajas, y este proyecto se plantea como una nueva ventana de oportunidades que debe ser aprovechada, tanto para recibir las cadenas de suministro como para reducir tiempos y costos en materia de logística.

Recordemos que un 80% de la producción mexicana va destinada a los Estados Unidos y aunado a esto, al compartir zonas horarias, es más fácil coordinar operaciones entre ambas naciones. Además, conforme a algunas proyecciones hechas por el Banco Interamericano de Desarrollo, el «Nearshoring» puede aumentar las exportaciones de América Latina y el Caribe en 78,000 millones de dólares por año, de los cuáles, el 45% corresponden a nuestro país.

Hasta aquí, todo parece color de rosa, pero algunos inversionistas se presentan dudosos ante los proyectos con tecnología de punta que está llevando a cabo el país pues se cuestiona la vialidad de aquellos que necesitan de grandes cantidades de dinero y mayor tiempo para recuperar la inversión.

Por otro lado, causa preocupación el papel que jugará el ejército, pues su intervención en proyectos de esta índole sigue haciendo eco importante en expertos y organizaciones, que siguen dudando de la eficiencia de la participación de la fuerza militar en temas que van más allá de su objetivo principal. Mantener la seguridad del pueblo.

Guillermo Barba, CEO de Top Money Report, afirmó que este proyecto es insostenible, pues dice que el proyecto enfocado en igualar al Canal de Panamá necesitará de enfocar grandes recursos, pero por diversos factores no es atractivo en costos y tiempos. No hay incentivos reales, incluso contando con los beneficios fiscales de los que ya hablamos; no si las áreas dónde se encontraran ubicados los parques industriales no cuentan con servicios básicos como acceso a agua, electricidad, conectividad terrestre y gas natural.

Según un estudio de la Universidad Autónoma de México (UNAM), el costo de esta obra podría rondar los 300 mil millones de pesos; pero la competencia con otras rutas comerciales, como el Canal de Panamá y los puertos de la costa oeste de América del Norte, que ya son lo suficientemente eficientes y rentables como para justificar tal magnitud de obra, la convierten en poco rentable e insostenible.

Por otro lado, entra el ámbito social y ambiental que en este tipo de proyectos por parte del gobierno federal siempre da de que hablar, pues este proyecto trae consigo efectos negativos debido a la construcción de las diversas infraestructuras que podría afectar los diferentes ecosistemas que rodean la zona de este corredor.

Varios testimonios de los habitantes de las zonas y algunas otras autoridades de municipios aledaños han solicitado audiencias en contra del proyecto debido a supuestos atropellos a comunidades indígenas; desde consultas simuladas, hasta encubrimiento de información. Además, algunos otros hicieron énfasis en la escasez de agua e infraestructura médica deficiente que sufren en algunas de estas áreas.

Incluso, se llegó a reportar la denuncia por parte de 70 organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, de Derechos Humanos y grupos no gubernamentales de ocho estados de la República, en contra de los gobiernos federal, estatal y autoridades municipales; por supuesto hostigamiento hacia aquellos opositores del CIIT, mismos que ya tenían identificados a por lo menos siete actos violentos contra protestantes.

De lado del tema ambiental, periodistas afirman que, después de culminada la obra, no quedará paisaje alguno, ya que las tierras de aquellos pobladores, en su mayoría agricultores de oficio, se verán afectadas junto con los recursos naturales. Además, el aumento de tráfico marítimo afectaría directamente con la vida marítima que existe. Por el otro lado, existe una preocupación sobre la protección de sitios arqueológicos y culturales en la región.

Evaluar este proyecto debe depender de diversos factores como lo son el análisis de costos y beneficios, los impactos ambientales y sociales, la competencia con otras rutas comerciales y la capacidad de gestión y financiamiento del proyecto. Con la publicación de las primeras licitaciones de seis de los 10 polos de desarrollo, podremos contemplar que rumbo va tomando. Recordemos que la implementación y el éxito de un proyecto pueden variar y evolucionar con el tiempo.

David Flores Olivares

Alumno de la Licenciatura en Negocios Internacionales de la ESCA Santo Tomás