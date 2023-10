¿Thanos tenía razón?

Isaac Pérez Sánchez

Precariedad, malas condiciones laborales, exigencia de capacidades, brechas salariales, pobreza y egoísmo, son algunas de las muchas cuestiones que vivimos en el país y es demasiado lo que ignoramos viviendo cada uno en su propio mundo, una burbuja. Día a día vemos gente en situación de calle o que está en lucha por conseguir el pan, todo esto sin que realmente nos involucremos o hagamos algo por cambiarlo, digo, ¿Qué es más importante para una persona que la persona per se?

Para empezar, vamos a establecer dos puntos: la riqueza y pobreza. ¿Qué es la riqueza? Según la RAE, la riqueza es “la abundancia relativa de cualquier cosa” mientras que la pobreza está definida como “falta, escasez.” Quiero hacer énfasis especial en “cualquier cosa”. Continuemos.

El avance de la tecnología, el comercio y el consumismo extremo nos llevan inevitablemente a un punto donde se necesita la máxima optimización de los recursos, alguien que lo haga mejor y que cobre menos, el más capacitado que ponga en alto el gran peso de la competitividad señale la brecha entre quienes tienen o no fácil acceso a las oportunidades.

¿Quién es el malo entonces? ¿el gobierno? ¿el sistema? ¿O acaso somos nosotros mismos que sin quererlo actuamos de manera egoísta buscando siempre el bien individual sobre el bien colectivo? Con esto no estoy diciendo que debamos de repartir todo equitativamente y que optemos por otro modelo económico, nada de eso, tampoco nos meteremos en temas de lo que se hace o no se hace para la disminución de la pobreza, pero, si usamos un poco las matemáticas y el sentido común, algo nos va a saltar a la vista.

Hay un sinfín de propuestas y planes de acción para el apoyo y disminución de la pobreza donde el mejorar la educación y aumentar el acceso a buenos empleos encabezan la lista, ahora bien, ¿eso no es parte de la causa del problema? ¿El querer que quienes no cuentan con una profesión, aquellos con otras costumbres y tradiciones o aquellos que se dedican al comercio informal u oficios tengan que estudiar y prepararse para las nuevas oportunidades que le darán acceso a un nuevo nivel económico, no es acaso aumentar la brecha donde alejamos a quienes no tienen esas oportunidades?

Por otro lado, el comercio informal y los oficios son una parte muy importante para la sostenibilidad de un país: la agricultura y la ganadería, por ejemplo, sin dejar de lado al mecánico, plomero, carnicero, el taxista o el barrendero, etc. Entonces ¿Para qué lado deben inclinarse? ¿Oficio o profesión? ¿Protección a nuestras tradiciones prehispánicas y comunidades rurales? ¿Qué hacer entonces?

Para continuar con la reflexión es necesario hablar de natalidad y mortalidad. Según el INEGI, en México hay 1,891,388 nacimientos registrados durante 2022 y en cuestión de mortalidad cifras preliminares arrojan 841,318 defunciones registradas el mismo año. Salta a la vista que con el paso del tiempo habrá más población de la que seguramente podamos mantener. Inevitablemente habrá un colapso si no hacemos algo al respecto.

¿Estamos entonces viendo hacia el lado correcto?

Recursos naturales, espacio habitable finito y una población en constante aumento donde la contaminación y el uso de dichos recursos será cada vez mayor, ¿En dónde nos deja parados?

No hablemos de política o de proteccionismo económico o normatividades, ¡que aburrido!

Hablemos mejor de egoísmo. Iniciar con la limitación y estricto control sobre la natalidad es un tema muy delicado a mi parecer. ¿Por qué razón debería haber alguien con acceso o no a procrear y tener una familia? ¿No? ¿Quién y por qué tiene derecho a elegir o poner normativas sobre otras personas y como sabemos que son las indicadas? ¿Qué criterios se deben tener en cuenta?

Normalmente hablamos sobre poder cumplir con lo básico, salud, educación, un hogar, una familia digna, pero, si esto es lo básico ¿No deberíamos de enfocarnos en otros aspectos?

Regresemos entonces al tema de la riqueza donde hablamos de que cualquier cosa puede ser definida como riqueza, entonces dejemos de lado el estereotipo de que la riqueza es únicamente tener muchos ceros en el banco, inversiones y propiedades, hablemos bien del acceso a la riqueza cultural, en conocimiento, en habilidades e, incluso, en cualidades físicas.

Se supone que una persona que decide procrear quiere hacer una mejor versión de ellos mismos ¿no? ¿Acaso no queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros y les vaya bien en la vida?

Entonces ¿Por qué no dejamos de ser individualistas y vivir en un mini mundo donde solo existe tu familia y tú y mejor comenzamos a pensar en mejorar la especie humana? Y no se alucinen, no hablo de implantaciones y mejoras tecnológicas, hablo de que las personas que poseen riqueza (ya aclaramos que de cualquier tipo) sean quienes tengan mayor facilidad o incluso obligación a procrear, dando como resultados la continuidad de dichas riquezas.

Imagínate que el basquetbolista más alto y la basquetbolista más alta tengan un hijo. Por genética el niño será más alto (al menos en teoría). Lo mismo pasaría con las mentes más brillantes, los mejores cocineros, el mejor agricultor o grandes artistas, el mejor y más rápido taxista, quien habla mejor lengua indígena o los mejores haciendo artesanías, yo qué sé, todos en pareja o conjunto para seguir con dicha riqueza.

Pero esto ¿Qué beneficios trae? tal vez ahora por tu mente está pasando el hecho de que eso crearía más brecha aun, pero hay algo que considerar: Este “filtro” de apoyo trae como consecuencia la disminución de la población y por ende una baja en la cantidad de competidores. Hablo de optar por la calidad antes que por la cantidad. No solo por el bien de la humanidad, sino también por el cuidado y preservación de la naturaleza de nuestros espacios y recursos que ya bastante hemos dañado.

Es egoísta limitar la procreación, pero más egoísta es sobre poblar el planeta y acabar con los recursos, hacer que los demás en un futuro sufran. ¿Por qué debería sufrir la humanidad del futuro? Somos a final del camino la misma especie y deberíamos ver más allá. Vean por ustedes, pero también por el futuro. Y, sobre todo, no esperen a que un alien morado tenga que eliminar a la mitad de la población para que tomen conciencia. ¿Será una opción más viable? Lo dejo a su criterio y consideración.

Isaac Pérez Sánchez Alumno de la Licenciatura en Negocios Internacionales de la ESCA Santo Tomás.