Los vehículos de la construcción y su contribución a la contaminación atmosférica en México

Por Josué Martínez Sánchez y Luis David Berrones Sanz

En México, uno de los sectores que más han contribuido a las emisiones contaminantes es el relacionado a la industria del transporte. Se sabe que, alrededor del mundo, más de 53% del consumo primario de petróleo es utilizado para satisfacer la demanda de energía de este sector. Asimismo, en México, el transporte tiene una participación de 62% de los 234 Tera gramos de emisiones de equivalentes de Bióxido de Carbono (CO2eq) y su crecimiento ha sido impulsado, principalmente, por el consumo de combustibles en el autotransporte que representa 92% del total; y la maquinaria pesada de construcción contribuye de forma importante en las emisiones contaminantes.

La construcción es una de las principales actividades económicas en México, y la maquinaria pesada de construcción es utilizada en gran cantidad de los proyectos. Sin embargo, estas máquinas emiten una gran cantidad de contaminantes atmosféricos, incluyendo dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas finas y monóxido de carbono. Estos contaminantes tienen efectos perjudiciales para la salud y afectan los ecosistemas.

La emisión de los contaminantes de la maquinaria pesada de construcción causa una variedad de problemas de salud -incluyendo enfermedades respiratorias como: el asma, bronquitis y cáncer de pulmón-. Además, estos contaminantes dañan la capa de ozono, contribuyen al cambio climático y, por tanto, afectan la calidad de los cultivos y la producción de alimentos.

La magnitud del problema de la contaminación atmosférica en México es alarmante. Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire en México causa la muerte de más de 17,000 personas cada año. Además, un estudio realizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) reveló que la maquinaria pesada de construcción contribuye en 15% a la emisión de partículas finas en el aire.

En México, los sindicatos han tenido un papel importante en la adquisición y propiedad de maquinaria pesada y transporte para la realización de sus actividades laborales. Esta práctica ha sido criticada por algunos debido a la falta de transparencia y posibles conflictos de interés, además de que la maquinaria y los vehículos operan en condiciones deplorables y carecen de mantenimientos que garanticen su eficiencia en cuanto al consumo de energía y la menor emisión contaminantes.

En primer lugar, es importante mencionar que la propiedad de maquinaria pesada y transporte por parte de los sindicatos no es ilegal. De hecho, el artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo reconoce el derecho de los sindicatos a adquirir bienes muebles e inmuebles necesarios para el desarrollo de sus actividades.

Sin embargo, es necesario que se tomen medidas para reducir la contaminación atmosférica producida por la maquinaria pesada de construcción. Una de las acciones es el uso de tecnologías más limpias y eficientes. Existen vehículos con motores eléctricos, o de gas natural, y los filtros de partículas que pueden reducir significativamente las emisiones de contaminantes. Por lo que la inversión en investigación y desarrollo de tecnologías más avanzadas puede ayudar a tener maquinarias más eficientes y amigables con el medio ambiente.

Asimismo, se deben establecer regulaciones más estrictas para la maquinaria pesada de construcción, en donde se incluyan límites de emisiones de forma rigurosa, con requisitos de mantenimiento y monitoreo. Además, de que las autoridades reguladoras deben asegurar el enforcement (aplicación de la ley) garantizando que procesos sean estrictos y libres de corrupción; que fomenten la conciencia y la responsabilidad ambiental entre las empresas y las y los trabajadores de la construcción.

En este sentido, se debe promover beneficios para que las empresas estén dispuestas a invertir en tecnologías más limpias y en la formación de sus trabajadores en prácticas de construcción sostenibles. Asimismo, las y los trabajadores pueden ayudar a reducir la contaminación atmosférica mediante prácticas como la operación eficiente de la maquinaria y con la reducción de su tiempo de funcionamiento.

En suma, la contaminación atmosférica producida por la maquinaria pesada de construcción es un problema grave en México que debe abordarse desde una perspectiva integral, y que hasta el momento no ha sido estudiada a cabalidad. Existen muchos intereses y un determinismo económico que hace que sea rentable tener una flota vehicular muy antigua y, por tanto, altamente contaminante. Asimismo, este tema no se ha estudiado a cabalidad, existen pocos datos y, en general, las empresas se encuentran renuentes a proporcionar información. No existen cifras oficiales y parece ser un tema de poco interés para las autoridades ambientales. Por lo que investigar sobre los vehículos de la construcción y su contribución a la contaminación atmosférica en México puede contribuir esencialmente a dos problemas: unos sobre la información documentada y, otro, sobre la interpretación. Para el primer caso, se podría conjuntar una gran cantidad de información acerca de la operación y utilización de estos vehículos, de tal forma que permita sintetizar información para investigaciones futuras.

En cuanto al problema de interpretación, esta propuesta de investigación puede contribuir a las y los agentes implicados a que sean más conscientes en cuanto a la sostenibilidad de la operación de los vehículos involucrados en la construcción y que conciban sus actividades empresariales bajo las tres dimensiones de la sostenibilidad -la ambiental, la social y la económica-. Adicionalmente, utilizar esta propuesta de investigación para que sea utilizada por organismos gubernamentales, regulatorios, normativos y de gestión de calidad, de tal forma que se obtengan empresas con mayor responsabilidad social.