Los cuatro no de las mujeres feministas surcoreanas: un movimiento de integridad

Por Michelle Álvarez Guerrero

En los últimos años, la notoriedad de Corea del Sur ha escalado niveles importantes a nivel internacional, el mundo ha volteado a ver a uno de los países más sobresalientes en materia económica y tecnológica, teniendo una amplia gama de marcas en los mercados internacionales, imponiendo una esencia un tanto vanguardista y siendo uno de los modelos líderes dominantes para el resto del mundo.

Sumado a esto, es poseedor de un entorno del entretenimiento que ha ido desarrollándose y adaptando nuevas tendencias para sobresalir sin ni siquiera ser medianamente comprendido; el cambio radical de visión que el exterior tuvo de este país consolidó la manera en que su sociedad se movilizó a partir de ese momento. A raíz de su notoria popularidad, se desencadenó un vistazo orientado objetivamente hacia su contexto político y tecnológico, pero sobre todo al ámbito social, algo que, dado el estado de la sociedad actual, pasaría tarde o temprano, pero que no quedó en que solamente una persona de Occidente notó que la cultura machista era igual de dominante que en cualquier otro país asiático, sino que estimó la manera en que el entorno cultural estaba construido: con base en el sacrificio de las mujeres.

De cierta manera, es algo que determinada parte de los foros en redes sociales notó debido a que la industria del entretenimiento coreano está repleta de conductas altamente cuestionables que ellos siguen normalizando, y que derivado de la atención que recibe de manera constante, ha llamado cada vez más la atención de los espectadores y críticos de todas partes.

Si bien la atención radica en los problemas de desigualdades que existen en un país con políticas supuestamente democráticas, algo que sus vecinos del norte no tienen, también está la desbordante curiosidad de la manera en que actúa un porcentaje de mujeres contra esto, puesto que desde hace algunos meses, un movimiento feminista radical ha intervenido en reducir el entorno patriarcal asfixiante que las rodea.

El movimiento 4B, por su significado en coreano, no: bihon, bichulsan, biyeonae y bisekseu, a lo que refiere: no al matrimonio heterosexual, no al parto, no a las citas, no a las relaciones sexuales heterosexuales; las mujeres están condicionándose a dejar atrás la historia que sus madres repetían para empezar a crear una nueva.

Un controversial contraste con el feminismo liberal que manejan en Europa y Estados Unidos, el movimiento 4B se distingue por optar no relacionarse de ninguna manera con los hombres, evadir los estándares de belleza y por ende, dejar de permitir que la sexualización que tantos estereotipos les ha provocado siga avanzando. La intención busca que, ellas como mujeres tengan una integridad que les fue arrebatada y que se les deje de violentar de maneras atroces, al igual que condenar a los que lo hagan con sentencias justas. Pero ahora, con el gobierno de Yoon Suk-yeol, un conservador del Partido del Poder del Pueblo ha asignado silenciar a estas protestantes por los medios digitales y establecer propuestas de ley que disminuyan el problema de natalidad, bichulsan, que se está formando a raíz de esto.

Proponen subsidios mensuales a los padres de recién nacidos, crean programas de apoyo y fomento a la procreación, pero en ningún momento mencionan el establecimiento de normas de equidad en apoyo a las mujeres, las cuales reducirían las normas de género impuestas y podrían vivir una vida más, relativamente, tranquila. Limitar el papel de la mujer surcoreana a ama de casa le ha costado una crisis demográfica a este país y la importante brecha salarial que existe ha detenido la oportunidad de que futuras generaciones sean una aportación a su economía. Incluso, el presidente Yoon ha comenzado a borrar el concepto de equidad de género, y sus similares, de los libros de educación básica y ha decidido que si las mujeres feministas de Corea quieren protestar y movilizarse, será con su propio salario, uno que es menor en, aproximadamente, 30% en relación con los hombres. El Ministerio de Igualdad de Género, la autoridad que aún sirve de intermediario, está en camino de ser desmoronado y transformado en nada.

A lo largo del tiempo, la historia fue creada por autores cuyo anónimo era su autor y opacada por supuestos reivindicadores cuyo propósito era el de mostrar solo uno de los lados; actualmente los movimientos sociopolíticos que dirigen las mujeres para obtener un encuentro de integridad y seguridad son limitados en la prensa internacional, cuestionados en la cotidianidad y sometidos a una pronta desintegración. En países como Corea del Sur, donde su cultura es disciplinaria, el entorno es perfeccionista y la libertad es incapaz de establecerse por periodos constantes, no hay lugar para pensar fuera de la rutina.

El movimiento 4B es creado a partir de la reacción de las mujeres a las circunstancias sociales, la privatización de determinadas conductas, la falta de consciencia a los procesos de justicia; nace de lo emocional, pero se desarrolla de lo racional. Afirman que su militancia es, al final de todo, no reformar hombres, deconstruir su educación de manera social y abrir espacios de acompañamiento y oportunidades entre ellas mismas.

La historia fue construida por dos lados y en la contemporaneidad de un mundo complejo y cada vez más cuestionable, es imprescindible rescatar el papel que la mujer, sobre todo de las culturas radicales, está haciendo por mantener una existencia segura, justa y equitativa.