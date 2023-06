La sensibilización de las masas a través del arte

En México, a lo largo del año se presentan distintas exposiciones temporales en varios de nuestros museos, ante ello, he notado una crítica constante hacia aquellas personas que acuden a visualizar estas exposiciones, sin realmente conocer las obras o a sus autores, y que simplemente acuden porque la llegada de estas obras forma parte de una tendencia muy difundida en redes.

Esto lo podemos ver claramente con la llegada de Luces del Impresionismo por Claude Monet a finales del mes de abril al Museo Nacional de Arte (MUNAL) donde, en sus primeros días, se tenían filas inmensas para poder apreciar las tres obras de esta exposición, que llevan por nombre Los nenúfares, Paisaje de Port-Villez y Valle Buona y Near Bordighera.

En comentarios de distintos medios se expresaba disgusto puesto que muchos mencionaban que esas grandes filas solo eran consecuencia de un "boom" en redes y no realmente por apreciar el arte, lo que provocaba que los verdaderos fanáticos y conocedores pasaran horas en estas filas. Así como esta situación, se han presentado diversas; por mencionar algunas tenemos la exposición temporal de Remedios Varo en el Museo de Arte Moderno o como de “Vocabulary of solitude” (Vocabulario de la soledad) de Ugo Rondinone en el Museo Tamayo de la cual seguramente llegamos a ver diversas fotos y contenido en redes sociales de cientos de personas, donde veíamos su sala principal con los “payasos de colores”.

Sin embargo, difiero completamente a todas estas críticas, puesto que este tipo de exposiciones y su difusión en medios me parecen un buen inicio para poder propagar el arte y sensibilizar a las masas. Considero que es una forma en la que el arte, en sus distintas presentaciones (pintura, literatura, canto, teatro, danza, música, escultura, arquitectura, entre otros medios), puede conectar con los individuos que aún no se interesan, es decir, cada persona conectará con aquello que se asemeje más a sus gustos y creencias. A mi parecer es un medio orgánico para poder llegar a diversos grupos sociales y generar un impacto en nuestra sociedad.

Hoy en día, la sensibilización es algo que poco a poco las generaciones van perdiendo, y me incluyo en ello. Estamos tan acostumbrados a escuchar y leer notas rojas que, sin darnos cuenta, noticias de gran impacto empiezan a pasar desapercibidas. De alguna forma se empiezan a sentir como “normales” cada uno de los eventos violentos en nuestro país. Cada vez es más común escuchar en la conversación propia o ajena, cómo entre amigos o familiares se comenta sobre algún suceso lamentable con palabras vagas y sin profundidad, como si ya nada fuera impresionante o como si todo comenzara a pasar desapercibido, y no hablo de ser sentimentalista todo el tiempo, sino de ser capaces de dimensionar lo que está sucediendo, de cuestionarnos qué estamos haciendo para que estos sucesos pasen o dejen de pasar.

Sin darnos cuenta comenzamos a dejar de sentir, lo cual en un principio podría sonar dramático, pero, si lo analizamos más a fondo, es algo real. Es impresionante cómo las personas se encuentran tan concentradas en sí mismas y en el enorme ajetreo de la ciudad, que pareciera que van encerrados en su propia burbuja, y lo que pasa en el entorno deja de importar como si solo existieran ellos; que sí, es importante enfocarnos en nuestra persona, pero también es importante tener empatía y conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor y cómo podemos aportar para una mejora.

Por ejemplo, algunos hemos estado en la situación de cuando ocurre un suicidio en el metro, claramente es una lamentable situación, pero ¿realmente somos conscientes de lo que pasó? Porque muchas veces estamos más preocupados por no llegar tarde al trabajo, por no llegar tarde a la escuela o a cualquier clase de compromiso que tengamos, incluso el llegar a casa simplemente a descansar después de un largo día. En estos momentos dejamos de lado la gravedad de lo que sucede, puesto que estamos tan enfocados en lo propio, que hasta llega a ser molesto que detengan los trenes por situaciones como estas, y es aquí donde nos debemos preguntar si realmente queremos seguir teniendo este tipo de reacciones, ¿acaso no son tristes y decepcionantes este tipo de reacciones? ¿en qué momento dejamos de ser receptivos ante todo este tipo de emociones?

Considero que comenzar con el arte de cierta manera se podría percibir como el inicio hacia un algo que sin duda dejará a una sociedad más consciente. Con esto no quiero decir que el arte solucionará todos los problemas que tenemos como sociedad, pero sí creo que es una forma de empezar a sensibilizarnos y concientizarnos, porque más allá del valor estético que tiene, el humanizar a las sociedades a través de distintas formas de expresión es un gran comienzo.

Al final, es importante recalcar que el arte es un medio de ejercicio tanto visual y práctico muy útil en todas las generaciones, a través del cual podemos ser reflexivos, críticos y conscientes de nuestro entorno y sobre lo que sucede en él, y si alguna exposición que es tendencia por su llegada a nuestro país es el inicio para que una persona pueda sumergirse en el mundo del arte, para mí es todo, menos una simple tendencia.

Por Alixel Valeriano Bustamante

Alumno de la Licenciatura en Negocios Internacionales de la ESCA Santo Tomás