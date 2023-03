La privatización del cielo

Iker Reza Escutia





Las grandes ciudades han convertido su horizonte en una amalgama de edificios de grandes dimensiones en donde basan cuantitativamente el progreso que han tenido en las últimas décadas. Observamos que esto tiene tanto énfasis que, incluso, las nuevas ciudades constituyen su identidad a través de la luminiscencia; y que tantos edificios consigan mezclarse con el azul del cielo o interrumpir el negro de la noche.

El habitante de las ciudades no se da cuenta de la forma en que percibe su ciudad hasta que sale de ésta a la montaña más cercana. Por ejemplo, en la Ciudad de México, viajar al Ajusto o en Madrid a la Sierra de Guadarrama; en ambos casos los habitantes se desplazan los fines de semana para salir de la ajetreada ciudad y hacer senderismo, cada vez más de moda.

Después de disfrutar una caminata, consigue situarse en un punto lo suficientemente alto para que ningún otro incidente interrumpa su visión. Mira al horizonte. Es ahí donde empieza a visualizar su hábitat y se percata que su ciudad se configura o se reconoce a través de los grandes rascacielos de empresas financieras y contaminación.

En Ciudad de México se observan torres emblemáticas: Mitikah, Torre BBVA Bancomer, Torre Reforma o la Torre Latinoamericana. Madrid no es muy diferente, las Cuatro torres dominan el centro de visión y una nube de color café.

El más amante de lo citadino o más nuevo en la ciudad, se enorgullecerá de haber conseguido vivir en un emplazamiento de edificios que se distinguen desde tantos kilómetros. El más veterano experimentará una sensación de haber sido invadido por corporaciones, las cuales no tienen un vínculo real con la población, tal vez en una reminiscencia de un cielo sin esos edificios dominando el horizonte.

Es así como existe el replanteamiento de la verticalidad de las ciudades, donde surgió por necesidad y ahora no se distingue más que como un juego de egos para conseguir, como si de publicidad se tratase, de conseguir el máximo espacio en el horizonte de la ciudad, donde incluso el turista entiende como cultura estos edificios. Para las metrópolis no ha sido suficiente crecer a lo ancho la famosa mancha urbana, sino que ahora lo hacen hacia arriba, pero nuevamente dando centralidad a la idea de ciudad, de poder estatal y poder financiero.

Podemos observar los edificios creados gubernamentalmente con afán de no sólo ser funcionales y cumplir dentro de lo que les compete, sino que, además, ahora pretenden estar presentes en el horizonte. A veces sin más afán que satisfacer egos personales que servicios al público. Entonces, ¿Para qué algo terrenal como satisfacer a los ciudadanos de a pie cuando se pueden enviar otros mensajes de mayor poderío y más prestigio?

Un ejemplo que se puede tomar de la Ciudad de México es el famoso edificio “Estela de Luz” o más conocido entre la población como “La Suavicrema”, inaugurado en el 2012, lleno de polémicas en donde se le acuso de corrupción a quienes tuvieron la idea de colocarla. A pesar de esto, se convirtió en el tercer edificio gubernamental -sin cumplir ningún tipo de función administrativa o cultural de relevancia- más alto de la Ciudad de México, solo por detrás de los edificios de PEMEX, pero sin conseguir entrar en el ranking de las 20 construcciones más altas.

De aqu í se podría concluir, “pues que el gobierno citadino construya para arriba y ya”, pero esto haría entrar en un debate sobre la gestión de los recursos públicos con el único fin de competir por un lugar dentro del status quo; no sería para nada una necesidad esta priorización del vertical sabiendo que lo que también caracteriza a la Ciudad de México es la autoconstrucción y el crecimiento horizontal, la expansión de la “mancha urbana” (para nada un halago). Pero con qué justificación se recupera el horizonte de la ciudad. ¿Debería haber un patrón de representatividad como cuando a los OXXO’s se les obliga a cambia de color en algunas locaciones con el sentido de que no cambie la estética de la región? ¿Qué elementos debería tener un rascacielos para que lo identifiquemos, por lo menos mínimamente dentro de un contexto cultural más allá del financiero? ¿Es el skyline una cultura nacida de la globalización y, por lo tanto, solo existe un eje global y no nacional en el diseño de estas edificaciones?

Por el momento, se seguirá sintiendo como una invasión al poco cielo que llegamos a mirar, porque la función humana del bienestar social ocurre en el plano horizontal (los grandes parques, las áreas verdes, ciclovías, canchas deportivas), dejar a la privatización el otro eje, el vertical, será perder también la cotidianidad del lejano, el olvido de que existe un diario humano más allá del trabajo ejemplificado en esos skylines, el objeto material que representa la explotación diaria de la ciudad desde el distante, nos hace falta un edificio, como con los monumentos, que nos haga situarnos en que en las ciudades también existe una historia y una humanidad más allá de la producción.

Aunque la mayoría de los trabajadores tengan casi la obligación económica de ser citadino, por ser un centro financiero y de creación de empleos, tal vez una representatividad en el horizonte no suena tan mal. No quiero ponerme la playera de la empresa al observar la ciudad desde lejos, sino saber que también, como parte de la población, soy tomado en cuenta para tocar una parte del cielo y mezclarme con ella, ¿Un acto de osadía o de despilfarro? Puede ser, pero que, por lo menos, se contemple que como ciudadano de a pie, yo también puedo participar en el horizonte.





Iker Reza Escutia

Alumno de la Licenciatura en Negocios Internacionales de la ESCA Santo Tomás