El discurso político del fentanilo: ¿Intervención que podría romper una relación?

Alejandro Hernández Vergara

¿La crisis de opioides representa una intervención necesaria en las relaciones geopolíticas de México con Estados unidos?

Para entender lo que está pasando con nuestra relación con el país norteamericano, debemos partir desde el origen del problema; el fentanilo. El fentanilo es un medicamento sintético que fue inicialmente llevado para un uso clínico que tenía el fin de sustituir a la morfina y a otros medicamentos de la rama de los opioides (medicamentos provenientes de la planta del opio que se utilizan principalmente para reducir el dolor o para producir sueño a quienes lo consuman).

Si bien, al consumirse de forma legal a través de una receta médica se tienen efectos anestésicos, también existe la posibilidad de que la persona sufra efectos negativos como náuseas, mareos, excitación temporal e incluso frecuencia cardiaca lenta.

México inicia con esta crisis desde 2019 gracias a los cárteles; se tiene conocimiento de que los cárteles de Jalisco y Sinaloa son las dos organizaciones criminales con mayor control del paso de fentanilo hacia los Estados Unidos. Los estados donde se presentaron los mayores decomisos de fentanilo entre los años de 2019 y 2022 fueron los estados de Sonora con 1,098 kilos, Sinaloa con 837 kilos, Coahuila y Jalisco con 100 kilos y 52 kilos respectivamente.

En un inicio la mayor parte del fentanilo era producido de forma clandestina en México utilizando recursos e insumos químicos provenientes de China; estos recursos llegaban a nuestro país principalmente de forma aérea y marítima. Una vez recibidos, los cárteles producían el fentanilo en laboratorios clandestinos dentro del territorio mexicano. Sin embargo, se ha descubierto que la forma de producción de los cárteles ha cambiado y ahora se han trasladado a Estados Unidos; ahora rentan casas en vecindarios exclusivos de EU para producir el fentanilo y distribuirlo de forma más fácil.

A pesar de presentarse las cifras de decomiso de la droga, el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios mexicanos aseguran que la producción del fentanilo no se realiza en nuestro territorio, declaración que no ha gustado al gobierno de Estados Unidos, sobre todo a los precandidatos del partido republicano; recordemos que en el mes de noviembre se presentan las elecciones presidenciales donde todas las propuestas se han enfocado en atacar a México. Sin embargo, hay problemas que Estados Unidos no quiere ver y no quiere aceptar, tales como la migración e igual de importante, el tráfico de armas que directamente caen en los cárteles que trafican la droga a territorio americano.

Distintos precandidatos a la presidencia de Estados Unidos han manifestado su deseo de interferir militarmente en México para tratar el tema del narcotráfico y militarizar la frontera; no sólo basta con la construcción del muro financiado desde 2019, sino que ahora una intervención militar suena entre las propuestas presidenciales. La historia de las intervenciones americanas solo puede traducirse en fracaso, este país ha entrado de forma violenta en países como Argentina, Cuba, Panamá, Nicaragua e incluso en países de otros continentes, intervenciones que han sucedido más de una vez. Se hacen con el pretexto de ayuda sin embargo se hacen para defender sus propios intereses dejando al país invadido en quiebra y con una deuda enorme por mucho tiempo sino es que para siempre.

Los discursos de intervención se dan en un momento muy conveniente para los republicanos, siendo que hablan desde una postura sin derecho al estar viviendo en su territorio una crisis enorme de abuso de sustancias ilegales que tienen adictos a una gran cantidad de estadounidenses y usan no sólo a México como excusa de la producción del opioide, sino que en general culpan a toda Latinoamérica como los productores y distribuidores de la droga. El problema es real pero la solución no es enfocarse en atacar a México, ni en propuestas de intervención, pero decirlo les da votos. Un ejemplo de estas propuestas para llegar a la candidatura es la del actual gobernador de Florida Ron DeSantis, donde expone propuestas destacando el cierre de la frontera con México para evitar el paso del fentanilo.

Algo es claro, las amenazas que enfrentan ambos países no deben ser abordadas de forma individual y es importante crear desafíos que se deban compartir; un claro ejemplo de que la cooperación entre las naciones es la forma de abordar los problemas es la reciente detención y extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán López uno de los hijos de Joaquín el “Chapo” Guzmán; Ovidio era el líder del cártel de Sinaloa (uno de los cárteles relacionados a la producción de fentanilo). Guzmán López fue trasladado finalmente a Chicago luego de un intento fallido de arresto por las autoridades mexicanas en 2019 donde la detención se detuvo para proteger la vida de las personas; hoy ya se encuentra enfrentando cargos por narcotráfico.

El pasado 5 de octubre se llevó a cabo el diálogo de alto nivel en materia de seguridad entre Estados Unidos y México donde participaron funcionarios como Alicia Bárcena y Antony Blinken para controlar la migración, el tráfico de armas y sobre todo el tráfico de fentanilo. En este diálogo de alto nivel se recalca la importancia que tiene el aprovechar la amistad con Estados Unidos y no dejarse llevar por retóricas que pretender dividir a los países y alabar la ignorancia para ponernos como enemigos en lugar de socios y aliados. México apuesta por seguir cooperando con EU a tal punto de invertir en la frontera no sólo para agilizar el intercambio de bienes, sino que también para fortalecer la seguridad.

México reafirma su compromiso de combatir el consumo y trafico de cualquier droga sintética y abordarlo desde una perspectiva de salud pública, haciéndolo de una manera solidaria. Pero lo más importante, reconociendo nuestra relación, entendiendo que somos socios, amigos y vecinos que estamos atados a resolver nuestros problemas de manera conjunta entendiendo que siempre habrá una oportunidad de crecimiento si se trabaja de forma eficiente contra los problemas que nos son comunes.

ALEJANDRO HERNÁNDEZ VERGARA es alumno de la Licenciatura en Negocios Internacionales de la ESCA Santo Tomás.