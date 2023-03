China y su nueva estrategia comercial para llegar a mercado estadounidense

Leslye Daniela Bravo Álvarez

Para preservar sus ventas en Estados Unidos, China está instalando sus compañías en México. Es bien sabido que existe una guerra comercial entre Estados Unidos y China, ya que ha habido ciertas disputas que impiden que ambos países se alíen y logren llegar a acuerdos económicos y comerciales. Pero ¿Qué es lo que está ocurriendo al día de hoy? ¿Por qué China ha volteado a ver a México?

Pekín ha comenzado a ver a México como una ficha importante en el tablero para llegar al mercado estadounidense. México es el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos. Después de la firma del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), México, en cuanto a sus beneficios en materia de Administración Aduanera y Facilitación Comercial, resalta “Reducir los costos derivados de operaciones aduaneras, a fin de facilitar los intercambios comerciales, a través de una rápida circulación de mercancías en las fronteras y facilitando el control de la cadena logística”, de acuerdo a lo mencionado por la revista Forbes México sobre ¿Qué es el T-MEC y por qué es importante para México?

"La postura de Estados Unidos ante el ascenso de China como potencia comercial y las restricciones comerciales entre ambos hacen de México un actor de suma importancia para los dos países. En este sentido, podríamos decir que México es la puerta de entrada al comercio norteamericano y, también, un actor que, aunque no pertenece a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, es de suma relevancia para expandir los intereses de China en la región latinoamericana", explica en entrevista con Sputnik Michelle Calderón. Es decir, los beneficios que obtendría China de invertir en México son demasiado altas, ya que no solo es la posición geográfica la que hace de esta inversión una gran ventaja, sino que, además, aquellos beneficios que tiene México del T-MEC no solo podrían aprovecharse por estos países miembros, sino por terceros.

China, actualmente paga el 25% de aranceles en Estados Unidos, pero si invierte en México y comienza su producción y distribución desde allí, no estaría pagando ningún tipo de arancel gracias a este tratado, ahorrándose así, miles de millones de dólares en gastos logísticos y de transporte.

Entonces, como Monterrey es una de las ciudades más industrializadas en México, China lo está comenzado a utilizar a su favor, ya que allí se encuentra ubicado El Parque Industrial Hofusan, un centro principal del comercio chino que puede ser un “camino iluminado” para que esta nación asiática pueda competir y acercarse al mercado estadounidense. De esta manera China evita el pago de aranceles e impuestos de sus mercancías hacia los Estados Unidos.

El Parque Industrial Hofusan está geográficamente bien posicionado, eso sin mencionar los puertos fronterizos e internacionales, aeropuertos, vías férreas y carreteras principales con las que cuenta México para ser utilizadas estratégicamente para su distribución, ahorrándose de esta manera una gran cantidad de recursos, tiempo y, sobre todo, dinero con esta gran inversión.

¿Qué opina Estados Unidos de toda esta situación?

Nuestro vecino del norte no está de acuerdo con esta circunstancia y si se sigue a este ritmo, China logra posicionarse fuertemente en el mercado estadounidense y abriría una brecha creando cierta tensión entre Washington y México, poniendo en disputa los acuerdos mencionados en el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Estados Unidos ve con recelo la relación comercial entre México y China", afirma Dussel, quien además es director de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (Redalc-China). "Me llamaría la atención que, después de un importante esfuerzo legislativo estadounidense en contra de China, México llegara a decirles [a los estadounidenses] que tiene las intenciones de firmar un tratado con ellos y que el Gobierno de Estados Unidos diga: 'claro, sin problema'. Hasta podría verse comprometida nuestra presencia [mexicana] en el T-MEC", observó Dussel.

¿Qué gana México de esto?

"La competencia entre China y Estados Unidos no sólo es económica, sino geopolítica. China está en su labor de retomar el control de muchas zonas del mundo, entre ellas América Latina. Esta expansión puede ser aprovechada por México. La mano de obra mexicana sigue siendo relativamente barata y está cada vez mejor capacitada para producir los insumos intermedios que vienen de China hacia Estados Unidos. Y eso es una gran ventaja para México, porque hay transferencia de tecnología, creación de nuevos empleos y mejores salarios" de acuerdo a lo comentado por el economista mexicano del Tecnológico de Monterrey, Víctor Aramburu.

En primera instancia, los beneficios se verían reflejados en la zona norte de México por la cercanía fronteriza que existe entre México y Estados Unidos. El salario en la zona norte es más alto por decreto constitucional que en el centro y sur de México; es por ello por lo que, si este salario aumenta, incrementara en el resto del país. "Esto abre espacios para que el Gobierno mexicano concrete una alianza estratégica con los chinos, en especial por la complementariedad que podrían tener en varios sectores, entre ellos el electrónico y el automotriz, pero también para exportar de aquí a Asia", afirma Amapola Grijalva, presidenta de la Cámara de Comercio de China en México.

Sin duda alguna, México es un país potencial en diversos sectores, por resaltar el aduanero y el comercial; México es un país geográficamente muy bien posicionado y, si juega bien su papel en este juego comercial, podría obtener una gran cantidad de ventajas y beneficios que, a lo largo del tiempo, podrían no solo verse reflejados en la economía, sino también empezarse a distinguir como un mercado atractivo con el fin de atraer más inversión extranjera directa por otros posibles nuevos aliados, volviéndose así un mercado competitivo con otros gigantes comerciales a lo largo y ancho del mundo.





* Leslye Daniela Bravo Álvarez

Alumna de la Licenciatura en Negocios Internacionales de la ESCA Santo Tomás